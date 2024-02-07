Лекарство, яд или конфета для народа: в России впервые за 20 лет стало больше алкоголиков

В 2013 году профессор Владимир Морогин и научный сотрудник Наталья Костина из Хакасского государственного университета им Н. Ф. Катанова опубликовали статью «Социально-психологическая история алкоголизации России», в которой исследуют причины распространения в стране алкогольной зависимости.

— Можно предположить, что многие социальные проблемы в российском обществе, в том числе и алкогольная, возникают как результат социальных реформ, которые словно специально ведут к снижению жизненного уровня простых российских граждан. В таких условиях алкоголизм получает максимальные шансы для своего развития — после каждой экономической катастрофы в него вовлекаются новые слои населения, — писали тогда исследователи.



Ученые в своем материале приходят к выводу, что алкоголизация обусловлена не только биологическими механизмами и психологическими особенностями, но и является своеобразной социальной платой за радикальное реформирование страны. С 2013 года в России изменилось многое, но проблема, судя по данным статистики, осталась. Девиантолог Яков Гилинский говорит, что рассматривать ее нужно комплексно.