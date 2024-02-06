Новосибирские врачи удалили у 5-летней девочки из мозга огромную кисту с ленточным червем

Врачи Новосибирской областной больницы спасли жизнь 5-летней девочке — у ребенка была огромная киста головного мозга с ленточным червем. Такая операция в медучреждении была проведена впервые.
5-летняя девочка поступила в больницу уже с парализованной рукой и ногой. Врачи выявили небольшие новообразования в лёгких и громадную кисту, диаметром больше 10 сантиметров, в головном мозге. У девочки выявили эхинококкоз — это паразитарное заболевание, вызванное личинками ленточных червей. Она могла заразиться во время одной из поездок с родителями в Среднюю Азию в гости к родственникам.
Эхинококкоз — паразитарная инфекция, которую вызывает гельминт эхинококк. Болезнь сопровождается образованием в печени, лёгких или других органах жидкостных кист, внутри которых живёт и растёт личинка червя. Человек заражается эхинококкозом от собак или домашнего скота (свиньи, коровы, лошади), а также при сборе диких ягод или употреблении воды из загрязнённых источников.
Чаще всего эхинококк поселяется в печени и лёгких, а вот случаи появления паразитарных кист в головном мозге очень редкие.
— Особенностью головного мозга является то, что, если что-то растёт внутри черепа медленно, то мозг к этому привыкает. Он терпит до тех пор, пока можно терпеть, и лишь после этого болезнь манифестирует. Вот почему новообразования в мозге часто диагностируют на поздних стадиях, — объяснил Шалиндер Аул, нейрохирург Новосибирской областной больницы, кандидат медицинских наук.
Ни у кого из новосибирских нейрохирургов не было опыта удаления кисты из головного мозга, но это было необходимо сделать. Не было и времени для перевода ребенка в Москву. Врачи тщательно подготовились и ювелирно выполнили операцию.
Сейчас девочка уже может двигать руками и ногами. Если антибиотиками не получится воздействовать на оставшиеся кисты в легких, то потребуется еще одна операция.
Ранее НГС объяснял, что в Новосибирской областной больнице двухлетнему малышу подсадили новый иммунитет, чтобы спасти от страшной болезни, — он обошелся в 22 миллиона.