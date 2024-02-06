Новосибирские врачи удалили у 5-летней девочки из мозга огромную кисту с ленточным червем

5-летняя девочка поступила в больницу уже с парализованной рукой и ногой. Врачи выявили небольшие новообразования в лёгких и громадную кисту, диаметром больше 10 сантиметров, в головном мозге. У девочки выявили эхинококкоз — это паразитарное заболевание, вызванное личинками ленточных червей. Она могла заразиться во время одной из поездок с родителями в Среднюю Азию в гости к родственникам.