Его едят почти все. Отказавшись всего от одного продукта, можно снизить риск диабета на 22%

Для этого специалисты проанализировали 37 исследований, в рамках которых за добровольцами наблюдали в общей сложности 19 лет .



В итоге оказалось, что даже если в рамках хотя бы одного приема пищи заменить колбасу, сосиски и другое переработанное мясо на орехи или бобы, риск преждевременной смерти снизится на 21%, риск болезней сердечно-сосудистой системы — на 23–36% , риск развития диабета — на 22%.



Стейк лучше сосиски

Это не значит, что теперь вам непременно нужно стать веганом. Возьмите за правило: если решили поесть мясо, лучше выберите стейк или птицу, а не колбасу. В издании American Journal of Clinical Nutrition было опубликовано исследование, авторы которого пришли к выводу: каждая порция обработанного красного мяса за день увеличивает риск диабета второго типа аж на 46%, пишет издание Onet.pl.

