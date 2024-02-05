Его едят почти все. Отказавшись всего от одного продукта, можно снизить риск диабета на 22%

Вопреки мифам, столкнуться с таким опасным заболеванием, как диабет, рискуют не только сладкоежки. На ваш риск заболеть сахарным диабетом напрямую влияют пищевые привычки.
Как выяснили ученые, любовь к мясу, особенно переработанному, и избегание растительной пищи тоже повышают вероятность появления проблем со здоровьем. Подробности — в материале наших коллег из «Доктор Питера».
Причина променять мясо на орехи
Эту тему изучили ученые из Германского диабетического центра (DDZ) в Дюссельдорфе и Института доказательной медицины во Фрайбургском университетском медицинском центре. Они хотели выяснить, как вкусовые предпочтения и растительная диета могут повлиять на продолжительность жизни, риск диабета и сердечно-сосудистых недугов.
Для этого специалисты проанализировали 37 исследований, в рамках которых за добровольцами наблюдали в общей сложности
В итоге оказалось, что даже если в рамках хотя бы одного приема пищи заменить колбасу, сосиски и другое переработанное мясо на орехи или бобы, риск преждевременной смерти снизится на 21%, риск болезней сердечно-сосудистой системы — на
Стейк лучше сосиски
Это не значит, что теперь вам непременно нужно стать веганом. Возьмите за правило: если решили поесть мясо, лучше выберите стейк или птицу, а не колбасу. В издании American Journal of Clinical Nutrition было опубликовано исследование, авторы которого пришли к выводу: каждая порция обработанного красного мяса за день увеличивает риск диабета второго типа аж на 46%, пишет издание Onet.pl.
Почему вам нужна клетчатка
Почему растительные продукты так важны для профилактики диабета? В них содержится клетчатка. Пищевые волокна действуют как пребиотик, поэтому без клетчатки можно забыть о комфортном пищеварении.
Когда в толстой кишке бифидобактерии и другие бактерии расщепляют эти волокна, появляются полезные для здоровья соединения. Кроме того, клетчатка долго переваривается и дает продолжительное чувство насыщения. Поэтому продукты с большим количеством клетчатки помогают не переедать и поддерживать здоровый вес. А как известно, ожирение считается отдельным фактором риска диабета.
Наконец еда с большим количеством пищевых волокон нормализует уровень сахара в крови и снижает резистентность к инсулину.
Три привычки, которые приводят к диабету
Ранее эндокринолог рассказывала, что диабетом болеет всё больше россиян, а возраст пациентов всё моложе. И если диабет первого типа достается, как правило, по наследству (а значит человек здесь бессилен), то предотвратить диабет второго типа (им чаще всего и болеют) способен каждый.
— В России за последние
По словам врача, сахарный диабет первого и второго типа может развиваться в любом возрасте.
— К сожалению, согласно исследованиям, диабет заметно помолодел. Сейчас вызывает тревогу увеличение сахарного диабета второго типа в возрасте от 18 до
При этом врач опровергла популярное мнение о том, что любители сладкого — первые в группе риска.
— Совсем не обязательно, что сладкоежки в своей жизни столкнутся с сахарным диабетом. Во всём важно соблюдать умеренность, это касается и сладкого, — говорит Юлия Ивченко.
Главное, по словам врача, поддерживать здоровую массу тела. Ожирение — очень частая причина сахарного диабета второго типа. Следите, чтобы ваш ИМТ (индекс массы тела) был в пределах
А вот три привычки, которые приводят к диабету второго типа:
- избыточное питание (высококалорийное, с большим количеством углеводов);
- малоподвижный образ жизни (в неделю необходимо не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки);
- злоупотребление алкоголем.
Про опасные сигналы, которые должны насторожить, как диабет отражается на организме и как предотвратить диабет второго типа, читайте в материале.