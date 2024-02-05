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Его едят почти все. Отказавшись всего от одного продукта, можно снизить риск диабета на 22%

Эффект будет, если вы замените его на орехи или бобы даже в рамках одного приема пищи за день

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Ученые советуют выбирать стейк или птицу, а не колбасу, если вы решили поесть мясного

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Вопреки мифам, столкнуться с таким опасным заболеванием, как диабет, рискуют не только сладкоежки. На ваш риск заболеть сахарным диабетом напрямую влияют пищевые привычки.

Как выяснили ученые, любовь к мясу, особенно переработанному, и избегание растительной пищи тоже повышают вероятность появления проблем со здоровьем. Подробности — в материале наших коллег из «Доктор Питера».

Причина променять мясо на орехи

Эту тему изучили ученые из Германского диабетического центра (DDZ) в Дюссельдорфе и Института доказательной медицины во Фрайбургском университетском медицинском центре. Они хотели выяснить, как вкусовые предпочтения и растительная диета могут повлиять на продолжительность жизни, риск диабета и сердечно-сосудистых недугов.

Для этого специалисты проанализировали 37 исследований, в рамках которых за добровольцами наблюдали в общей сложности 19 лет.

В итоге оказалось, что даже если в рамках хотя бы одного приема пищи заменить колбасу, сосиски и другое переработанное мясо на орехи или бобы, риск преждевременной смерти снизится на 21%, риск болезней сердечно-сосудистой системы — на 23–36%, риск развития диабета — на 22%.

Стейк лучше сосиски

Это не значит, что теперь вам непременно нужно стать веганом. Возьмите за правило: если решили поесть мясо, лучше выберите стейк или птицу, а не колбасу. В издании American Journal of Clinical Nutrition было опубликовано исследование, авторы которого пришли к выводу: каждая порция обработанного красного мяса за день увеличивает риск диабета второго типа аж на 46%, пишет издание Onet.pl.

Почему вам нужна клетчатка

Почему растительные продукты так важны для профилактики диабета? В них содержится клетчатка. Пищевые волокна действуют как пребиотик, поэтому без клетчатки можно забыть о комфортном пищеварении.

Когда в толстой кишке бифидобактерии и другие бактерии расщепляют эти волокна, появляются полезные для здоровья соединения. Кроме того, клетчатка долго переваривается и дает продолжительное чувство насыщения. Поэтому продукты с большим количеством клетчатки помогают не переедать и поддерживать здоровый вес. А как известно, ожирение считается отдельным фактором риска диабета.

Наконец еда с большим количеством пищевых волокон нормализует уровень сахара в крови и снижает резистентность к инсулину.

Три привычки, которые приводят к диабету

Ранее эндокринолог рассказывала, что диабетом болеет всё больше россиян, а возраст пациентов всё моложе. И если диабет первого типа достается, как правило, по наследству (а значит человек здесь бессилен), то предотвратить диабет второго типа (им чаще всего и болеют) способен каждый.

— В России за последние 20 лет число больных сахарным диабетом увеличилось почти в 2,5 раза. В 2020 году в стране зарегистрировано 4,8 миллиона пациентов с диабетом, — приводит официальную статистику эндокринолог Юлия Ивченко. — А по данным Международной диабетической федерации, к 2030 году в мире будет 578 миллионов человек с сахарным диабетом.

По словам врача, сахарный диабет первого и второго типа может развиваться в любом возрасте.

— К сожалению, согласно исследованиям, диабет заметно помолодел. Сейчас вызывает тревогу увеличение сахарного диабета второго типа в возрасте от 18 до 34 лет. В основном это связано с ростом показателей ожирения в данной возрастной группе, — говорит эксперт.

При этом врач опровергла популярное мнение о том, что любители сладкого — первые в группе риска.

— Совсем не обязательно, что сладкоежки в своей жизни столкнутся с сахарным диабетом. Во всём важно соблюдать умеренность, это касается и сладкого, — говорит Юлия Ивченко.

Главное, по словам врача, поддерживать здоровую массу тела. Ожирение — очень частая причина сахарного диабета второго типа. Следите, чтобы ваш ИМТ (индекс массы тела) был в пределах 18,5–24,9.

А вот три привычки, которые приводят к диабету второго типа:

  • избыточное питание (высококалорийное, с большим количеством углеводов);
  • малоподвижный образ жизни (в неделю необходимо не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки);
  • злоупотребление алкоголем.

Про опасные сигналы, которые должны насторожить, как диабет отражается на организме и как предотвратить диабет второго типа, читайте в материале.

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