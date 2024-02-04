У мамы был — и у меня будет? Разбираемся вместе с врачом-генетиком, как предотвратить рак

С врачом Юлией Жусиной обсудили, передается ли рак по наследству, как проверить, есть ли у вас риск заболеть, и какие анализы необходимо сдать.

Юлия Жусина — врач-генетик, эксперт фонда «Не напрасно».

Какие виды рака передаются по наследству

Генетик рассказала, что практически любой рак может быть наследственным, но некоторые разновидности передаются очень часто (например, рак молочной железы), а другие — крайне редко или почти никогда (например, рак легкого).

— В первую очередь мы обращаем внимание на локализацию первичной опухоли и на ее гистологический вариант. Если у родственника был рак молочной железы, яичников или толстой кишки, вероятность найти наследственную предрасположенность к раку — от 10–20%. Но если в семье был рак шейки матки или рак легкого, вероятность наследственности стремится к нулю.