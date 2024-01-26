Главное — без шкурки. 5 продуктов, которые категорически нельзя греть в микроволновке. Врач называет причины

Но это не все запреты. Есть еще и продукты, которые нельзя греть и готовить в СВЧ-печи. Подробнее об этом «Доктору Питеру» рассказала патофизиолог Елена Парецкая.



Елена Парецкая — аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, личный сайт

Какая посуда нужна для СВЧ

Чтобы разогревать продукты или готовить в микроволновой печи, необходимо использовать посуду без любых металлических деталей, включая ручки, каемки, ободки и так далее. Кроме того, нельзя разогревать или готовить еду в мисках с блестящей краской. Пластиковые контейнеры разрешены только в случае, если есть обозначение, что они устойчивы к разогреву в СВЧ-печи, или соответствующая маркировка на самой емкости или на крышке.

