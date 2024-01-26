Главное — без шкурки. 5 продуктов, которые категорически нельзя греть в микроволновке. Врач называет причины

В микроволновке можно готовить или разогревать далеко не все продукты, как и использовать не каждый вид посуды. Нарушение этих правил может привести к возгоранию или взрыву микроволновки. Например, категорически запрещено использование металлической посуды, а также одноразовых стаканчиков, баночек из-под йогурта — они плавятся. Нельзя использовать фольгу: она сразу загорится.
Но это не все запреты. Есть еще и продукты, которые нельзя греть и готовить в СВЧ-печи. Подробнее об этом «Доктору Питеру» рассказала патофизиолог Елена Парецкая.
Елена Парецкая — аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, личный сайт
Какая посуда нужна для СВЧ
Чтобы разогревать продукты или готовить в микроволновой печи, необходимо использовать посуду без любых металлических деталей, включая ручки, каемки, ободки и так далее. Кроме того, нельзя разогревать или готовить еду в мисках с блестящей краской. Пластиковые контейнеры разрешены только в случае, если есть обозначение, что они устойчивы к разогреву в СВЧ-печи, или соответствующая маркировка на самой емкости или на крышке.
Стеклянная посуда подходит для использования в микроволновке, как и пищевой силикон, который применяют для выпечки различных сладостей и приготовления десертов. Важно, чтобы все детали посуды выдерживали воздействие СВЧ-лучей, поэтому проверяйте крышки и ручки.
Еда, которую можно греть в СВЧ
Использование СВЧ-печи возможно как для приготовления, так и для разогрева многих продуктов питания, но не всех. К примеру, она позволяет быстро разморозить или варить овощи: морковь, картофель, свеклу. Но перед приготовлением или разморозкой, разогревом цельных плодов нужно обязательно проделать в них отверстия вилкой или зубочисткой. В противном случае они могут лопнуть или взорваться, запачкав печку изнутри.
Время готовки в СВЧ-печи для разных продуктов различается. Так, картофель будет готов в пределах 7–10 минут, а если он еще не дошел до готовности, его нужно перевернуть, добавляя по 1 минуте и контролируя процесс.
Особенности приготовления
В микроволновой печи можно готовить разные варианты полуфабрикатов, которые предназначены для СВЧ. Это, к примеру, пицца, наггетсы, бургеры
В микроволновой печи можно приготовить яйца, но они должны быть обязательно без скорлупы. Это важно потому, что внутри яйца в процессе приготовления конденсируется водяной пар, для которого нет выхода. Поэтому целое яйцо просто взорвется в ходе приготовления.
Продукты, которые нельзя готовить в СВЧ
Итак, в микроволновой печи запрещено готовить яйца в скорлупе целиком. Мы уже объяснили, почему это опасно.
Кроме того, запрещено греть, размораживать и готовить в СВЧ-печи виноград: он быстро воспламеняется и образует сгустки плазмы. Это ионизированный и очень горячий газ, который состоит из разнозаряженных частиц. Образование этого состава может вести к порче прибора, возгоранию и травмам человека.
Запрещено разогревать и готовить в микроволновке острый перец в любых его вариантах и видах, включая варианты сушеного перца, молотого или свежего, использование его как компонента блюда. Это связано с тем, что в перце содержится особое жгучее вещество — капсаицин, придающий продукту остроту. Во время нагревания капсаицин испаряется, и, если достать сильно разогретый перец из печки, возможно появление сильного жжения в глазах, ожогов кожи и слизистых. По ощущениям это будет как применение перцового газа из баллончика.
Детское питание — не стоит
Запрещено греть в СВЧ-печи детское питание. Это вызвано тем, что разогрев может быть неравномерным, особенно без перемешивания, что может привести к тому, что малыши получат ожог рта и глотки от отдельных частей перегретой пищи. Также сами пластиковые бутылочки при нагреве могут выделять опасные для детей соединения.
Осторожно со шкуркой
Очень осторожно нужно разогревать и готовить любые продукты со шкуркой, кожурой или любой внешней оболочкой — например, как у сосисок и сарделек. Если это продукты с оболочкой, ее нужно обязательно протыкать или надрезать, чтобы не произошло взрыва продукта. Кроме того, не нужно использовать сразу максимальную мощность СВЧ.
Важно как можно чаще готовить пищу без использования СВЧ-печи, поскольку она частично разрушает полезные вещества.
Когда есть риск
Хотя микроволновками люди пользуются давно, всё равно продолжают ходить слухи, что они могут вызывать онкологию. Но это не так. Врач Иван Карасев объясняет почему:
— Основной «инструмент» микроволновой печи — это электромагнитные волны. Такие же волны, к примеру, исходят от обычных мобильников, только в СВЧ-печи они еще и как бы «заперты внутри».
Иван Карасев — старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук, хирург-онколог, эндоскопист. Личный сайт
Развитие злокачественных новообразований вызывают радиация, курение, вирусные заболевания, а также наследственная предрасположенность.
— Рак развивается из клеток нашего организма, которые имеют генетические мутации. Ежедневно таких клеток возникают сотни и миллионы, и наш иммунитет борется с ними. Но в определенный момент, если наша защитная система пропускает «врага», начинается развитие раковой опухоли, — говорит врач.
Что касается микроволновок, то физически они не могут вызывать никаких онкологических заболеваний. Но риски появляются, если мы имеем дело с неисправной, несертифицированной техникой, сделанной умельцами, что называется, на «коленке».
Интересный факт: радиация, в том числе солнечная, и воздействие токсических веществ способствуют тому, что клеток с мутациями становится больше и риски возрастают. Но даже это не является залогом того, что у вас непременно разовьется рак.
Медицине пока неизвестны все механизмы образования злокачественных опухолей, и нельзя сказать на 100%, в чём причина в каждом конкретном случае.