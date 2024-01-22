«Ломка в теле как при ковиде»: в Новосибирске лютует ОРВИ и грипп — как болеют горожане

Все началось с небольшого сухого кашля, на следующий день кашель стал усиливаться, начало жутко морозить. Ломка в теле как при ковиде, температура не сбивается. Легкая форма ковида — цветочки по сравнению с этим новым гриппом.



В больнице брали кровь на грипп и мазок на ковид, делали два теста. На ковид был отрицательный, на грипп — положительный. Ставили капельницы с физраствором, Бактофлокс, Амброксол, еще какие-то таблетки.



Сейчас Александру уже выписали из медучреждения.

Другая жительница Новосибирска Анастасия рассказала, что переносит болезнь на ногах:

