«Ломка в теле как при ковиде»: в Новосибирске лютует ОРВИ и грипп — как болеют горожане

В Новосибирской области продолжается эпидсезон заболеваемости ОРВИ и гриппом. Одни переносят заболевание на ногах (не рекомендуем этого делать), а другие серьезно подходят к лечению и обращаются за помощью. Мы поговорили с новосибирцами, которые подхватии вирус в этот эпидсезон. Они рассказали, как переносят болезнь и чем она напоминает ковид.
«Легкая форма ковида — цветочки»
Одну из историй рассказала блогер из Новосибирска Саша Ураган. Она решила не заниматься самолечением и обратилась в больницу. По словам девушки, попасть туда с первого раза не удалось.
— Лечилась в инфекционной больнице №1. Попасть сюда стоило больших усилий. Когда в 03:00 температура была 39,5, позвонила и сказала: «Я рядом с вами живу, сейчас сама доберусь, скорую ждать долго, мне очень плохо». На что услышала отказ, сказали, что не примут, даже если сама приеду. Только по скорой. А в скорой сказали, что меня обязаны принять.
Все началось с небольшого сухого кашля, на следующий день кашель стал усиливаться, начало жутко морозить. Ломка в теле как при ковиде, температура не сбивается. Легкая форма ковида — цветочки по сравнению с этим новым гриппом.
В больнице брали кровь на грипп и мазок на ковид, делали два теста. На ковид был отрицательный, на грипп — положительный. Ставили капельницы с физраствором, Бактофлокс, Амброксол, еще какие-то таблетки.
Сейчас Александру уже выписали из медучреждения.
Другая жительница Новосибирска Анастасия рассказала, что переносит болезнь на ногах:
— Заболела в воскресенье, 14 января. Температура периодически поднимается до 37,5, насморк, кашель сильный, сонливость постоянная, голова плохо соображает. Что-то похожее на отит началось. Лечусь сама и хожу на работу, так как не вижу смысла обращаться в поликлинику для того, чтобы потерять в деньгах, через день сидеть в длинных очередях и получить рецепт того же самого, чем лечусь сама. Лечусь симптоматично, спасают ингаляции. Будет хуже — обращусь в частную клинику к лору. Пока терпимо.
Новосибирца Георгия простуда застала тогда, когда он находился в командировке в Красноярске.
— Началось с кашля, затем прибавился насморк и температура 37–39 градусов. На шестой день при кашле начала болеть нижняя часть ребер, поэтому приходится колени прижимать к груди, чтобы было легче. Сейчас температура, часто промываю нос. Кашель и боль в нижней части бедра (думаю обращаться к врачу и разбираться, в чём проблема). Так сильно болел в 2022 году в период короновируса, — отметил сибиряк.
Симптомы ОРВИ
По информации Роспотребнадзора Новосибирской области, в регионе продолжается эпидсезон по заболеваемости ОРВИ и гриппом.
— В связи с возвращением после новогодних каникул в организованные коллективы: на работу, в школу, детские сады, необходимо соблюдать меры профилактики заболеваемости: при первых признаках заболевания немедленно обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением и не посещать рабочее место или организованный детский коллектив, избегать контакта с людьми, имеющими признаками респираторной инфекции, соблюдать элементарные гигиенические правила, одеваться по погоде, — предупреждают эпидемиологи в официальной группе во «ВКонтакте».
15 января министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что за неделю с 8 по 14 января в регионе зарегистрировали 15 610 случаев ОРВИ и 113 заболевших гриппом.
Врач-терапевт «Клиники Пасман» Лариса Паруликова объяснила, что острой респираторной вирусной инфекцией называют несколько вирусных заболеваний, которые проявляются повышением температуры, насморком, болью и першением в горле, непродуктивным кашлем. К симптомам также относятся ломящие боли в мышцах и суставах.
— Вирусов, которые вызывают респираторные инфекции, достаточно много, поэтому ОРВИ — это собирательное понятие, — объяснила Лариса Паруликова.
Врач-терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ольга Березовская отметила, что симптоматика зависит от того, какая именно инфекция попала в организм и какой у человека иммунитет. Как правило, продолжительность заболевания составляет около недели.
Подробнее о симптомах и лечении ОРВИ мы рассказывали в этом материале.
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