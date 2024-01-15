Как быстро полип в толстой кишке превращается в рак — объяснил эндоскопист

— Представьте, вы пациент, у которого нашли полип и предложили его наблюдать раз в пять лет. Вам комфортно будет жить с мыслью: «А вдруг?..» Проще избавиться от этой проблемы навсегда, — объясняет специалист на странице центра в соцсети «ВКонтакте».



Как быстро полип превращается в рак

По словам заведующего отделением эндоскопии, главный критерий, по которому врачи оценивают пациентов из группы риска по колоректальному раку, — это возраст.

