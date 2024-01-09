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«Пусть дома умирает»: сибирячка победила страшную болезнь — такая же была у Фриске

Она смогла преодолеть пятилетний рубеж — такое удается только 5 пациентам из 100

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Екатерина верила в себя, врачи верили в Екатерину, и чудо случилось

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Пять лет назад Екатерина Кузнецова получила страшный диагноз — у женщины обнаружили глиобластому. Это одна из самых агрессивных опухолей головного мозга, от которой в свое время умерла известная артистка Жанна Фриске. С ужасной головной болью и обмороками врачи в Прокопьевске отправили женщину домой умирать, но Екатерина сдаваться не собиралась. С помощью новосибирских докторов ей удалось побороть болезнь и попасть в число счастливчиков. Только 5 человек из 100 способны пережить пятилетний рубеж. Екатерина сейчас путешествует по стране и нянчит маленьких внуков. Она решилась рассказать свою историю, чтобы вдохновить других людей с непростым диагнозом.

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Видео: Антон Дигаев, Александра Бруня

«Забирайте ее, всё равно она уже не жилец»

Екатерине Кузнецовой было 43 года, когда у нее часто стала очень сильно болеть голова. Да так, что темнело в глазах. Женщина обратилась к врачам, и ей дали направление на МРТ. Но прежде чем продолжить свой рассказ, Екатерина возвращает в свое детство, когда ей было всего 5 лет.

— В соседнем доме у нас заболел мальчик, у него был рак головного мозга. Тогда родители говорили: «Вот у него одноклассники сдают экзамены, а он умирает». И была у меня эта картина в глазах. Он идет через двор, на меня поворачивается и таким взглядом смотрит грустным. Я была, видимо, очень впечатлительным ребенком. И вот всю жизнь у меня этот его взгляд перед глазами. Я боялась, что у меня будет онкология, — вздыхает женщина.

Екатерина обращалась к психологу, чтобы перебороть этот страх, и тревога уходила под успокаивающие истории о том, что современная медицина способна на всё.

У Екатерины двое взрослых детей — сын и дочь. И даже уже есть внуки!

У Екатерины двое взрослых детей — сын и дочь. И даже уже есть внуки!

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Те страхи Екатерина называет сейчас предчувствием. Возможно, так сработала интуиция. И летом 2018 года женщина в коридоре медцентра держала в руках результаты МРТ и плакала. В это время супруг был на сплаве и позвонил ей по спутниковому телефону.

— Я вот с этой бумажкой сижу в коридоре, плачу, и он звонит. Я вот говорю: «Ну так и так». А он не может с маршрута уйти, — сдерживает слёзы Екатерина. — У меня были очень сильные головные боли, в обмороки падала. Меня положили в больницу у нас там. Сколько-то я там времени пролежала. И сказали моим родственникам: «Забирайте ее, всё равно она уже не жилец». Да, так сказали. «Пусть дома умирает. Дайте ей спокойно умереть».

С таким развитием событий не согласна была ни Екатерина, ни ее близкие. Так женщина попала на консультацию в федеральный центр нейрохирургии.

«Муж сказал: "Что ты себя живьем закапываешь?"»

Екатерина и до болезни вела очень активный образ жизни. Часто сплавлялась по рекам. И борьбу с онкологией сравнивает с преодолением порогов

Екатерина и до болезни вела очень активный образ жизни. Часто сплавлялась по рекам. И борьбу с онкологией сравнивает с преодолением порогов

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Нейрохирурги удалили опухоль и отправили ткани на гистологию. Анализ должен был расставить все точки над i. И он это сделал. Екатерина прочитала в документе: «Глиобластома».

— И всё. Мир перевернулся. Я сидела дома и плакала, плакала. Муж мне сказал: «Что ты себя живьем закапываешь, ты же еще не умерла. Когда мы пороги проходим какие-то по реке, если ты боишься, ты просто можешь не идти. Любой из нас сядет вместо тебя на весло и пройдет порог. А здесь такая ситуация, что ты только сама можешь выгрести. Так что давай выгребай». И я выгребала, — смеется сквозь слезы женщина.

Она прерывает рассказ и как будто уходит в себя. Возвращаться в те дни даже мысленно страшно.

— Это не то что страх был. Ужас, — подается всем телом вперед женщина. — Вот только тогда, наверное, узнаёшь, что такое страх, который в тебя забирается, и ты ни шевелиться, ни дышать не можешь. Сковывает тебя полностью в прямом смысле слова. Когда у тебя просто всё немеет от ужаса и ты не знаешь, что с этим делать.

Екатерина не знала, а врачи НМИЦ Мешалкина четко знали, что делать. Женщине назначили химио- и лучевую терапию. Началась борьба за жизнь.

Угроза кровоизлияния и пневмония

Екатерина очень благодарна врачам за спасение

Екатерина очень благодарна врачам за спасение

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Глиобластома — одна из самых агрессивных опухолей головного мозга. Такая же болезнь была у известной певицы Жанны Фриске. Смертность от опухоли очень высокая. В среднем с ней живут 15 месяцев, но многие умирают в первые полгода и даже в первые несколько месяцев после диагностики. И до сих пор медицина не может ответить, почему именно этот рак такой агрессивный. Только 5 пациентов из 100 преодолевают рубеж в пять лет. Екатерина попала в их число, но для этого ей пришлось многое вынести.

Во время лечения женщина не могла нормально есть: постоянно тошнило. Волосы от лучевой терапии выпали. Женщина похудела на 20 килограммов. Елена Самойлова, заведующая отделением радиотерапии Центра Мешалкина, смотрела на свою худенькую пациентку и ласково уговаривала хоть что-то съесть.

— Она со мной прям нянчилась, — с теплотой говорит Екатерина. — Курочку вареную мне носила и бутерброды с красной икрой. Сын сказал: «Это медицина с человеческим лицом». И я когда лечилась, очень любила смотреть какие-то жизнеутверждающие фильмы. Смотрела «Алису в стране чудес» с Джонни Деппом каждый день. Алиса там всё время говорила: «Я бравный воин», когда боролась Бармаглотом. Для меня Бармаглот — это была моя онкология, а я была как Алиса, которую заставили стать воином и побороть его. И я тоже повторяла: «Я бравный воин».

Даже при хорошо удаленной опухоли более 10% клеток остаются за пределами операционного поля. И именно поэтому необходима химиолучевая терапия. Врачи бьют точно в цель — погрешность меньше миллиметра. Облучается место, где была удалена опухоль и область предполагаемого нахождения микроскопических опухолевых клеток. Рецидивы чаще всего возникают из-за тех, что никак не реагируют ни на химиотерапию, ни на облучение.

— Было доказано, что 30 процедур — та доза, которая эффективна и при этом безопасна для окружающих структур головного мозга. Екатерина прошла только 21 процедуру и получила 42 грея. Когда мы прошли 2/3 лечения, у пациентки возникла еще одна глобальная проблема. У нее появилась гематологическая токсичность, — объяснила Елена Самойлова, заведующая отделением радиотерапии Центра Мешалкина.

За одну неделю уровень тромбоцитов упал со 160 до 13. Возникла угроза кровоизлияния, и лечение срочно прервали. В клинике Мешалкина своя станция заготовки донорской крови, и Екатерине начали постоянные переливания тромбомассы. Но по цепочке падали показатели гемоглобина и лейкоцитов, возникла пневмония. Несколько недель борьбы, и Екатерина справилась.

28 декабря пять лет назад Екатерина вышла из стен клиники Мешалкина, чтобы потом изредка возвращаться только на контрольные МРТ.

Елена Самойлова, заведующая отделением радиотерапии Центра Мешалкина, говорит, что успешное лечение — это всегда результат «союзничества врача и пациента»

Елена Самойлова, заведующая отделением радиотерапии Центра Мешалкина, говорит, что успешное лечение — это всегда результат «союзничества врача и пациента»

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В случае с Екатериной ее врач уверена, что женщина проживет долгую жизнь и рецидива не будет. Елена Самойлова добавляет, что ее пациентка «вошла в число счастливчиков, которые переживают пять лет и живут полноценной жизнью».

Екатерина кивает: на следующий год после выписки она полетела в Турцию, а затем отправилась в путешествие по России.

— Просто, наверное, надо очень сильно в себя верить. Только это может помочь. Вряд ли что-то еще. Это ведь, наверное, так: половина — заслуга врачей, а половина — самого больного. Страх где-то в глубине души остается: вдруг вернется. И начинает немного шевелиться, и ты прогоняешь это, — мотает головой из стороны в сторону женщина. — Хочу сказать тем, кто болеет и находится в такой ситуации: главное — не бояться.

Каждые полгода Екатерина делает МРТ. Оно стабильно показывает только одно: у сибирячки ремиссия.

В конце прошлого года мы рассказывали историю 29-летней сибирячки Алины Терентьевой. Она борется с агрессивным раком груди. Страшный диагноз ей поставили в сентябре, и это для нее стало полной неожиданностью.

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