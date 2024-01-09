«Пусть дома умирает»: сибирячка победила страшную болезнь — такая же была у Фриске

— В соседнем доме у нас заболел мальчик, у него был рак головного мозга. Тогда родители говорили: «Вот у него одноклассники сдают экзамены, а он умирает». И была у меня эта картина в глазах. Он идет через двор, на меня поворачивается и таким взглядом смотрит грустным. Я была, видимо, очень впечатлительным ребенком. И вот всю жизнь у меня этот его взгляд перед глазами. Я боялась, что у меня будет онкология, — вздыхает женщина.

Екатерина обращалась к психологу, чтобы перебороть этот страх, и тревога уходила под успокаивающие истории о том, что современная медицина способна на всё.