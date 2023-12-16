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Обзор

«В голове сумбур. Первая мысль: ошибка»: у сибирячки нашли агрессивный тип рака — видеоистория

Алина развенчивает миф о том, что рак — смертный приговор и вдохновляет таких же, как она жить, не опуская руки

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Алина Терентьева рассказала, что помогает ей не сдаваться и быть сильной

Видео: Антон Дигаев, Анна Богданова, Алёна Золотухина

29-летняя сибирячка Алина Терентьева борется с агрессивным раком груди. Страшный диагноз ей поставили в сентябре, и это для нее стало полной неожиданностью. В этом видео Алина Терентьева рассказывает про борьбу с болезнью и переоценку ценностей.

— В голове сумбур. Первая мысль: ошибка, не может такого быть, у меня же все вырезали. Самое страшное, когда ты еще не находишься в этой лодке, не знаешь ничего о своем диагнозе и видишь цифру 3 — сразу думаешь, что это третья стадия. Но оказалось, что 3 — это трижды агрессивный тип рака молочной железы, — говорит Алина.

Девушка вспоминает момент, когда получила результаты исследований на почту — руки тряслись, сердце билось. Алина проверялась каждый год, с момента последнего узи прошло почти 12 месяцев, неожиданно для нее самой врачи обнаружили шишку — фиброаденому. Алине сделали операцию и она постаралась себя успокоить, но в глубине души подозревала, что этим ее история не закончится.

В видео Алина Терентьева делится переживаниями, мыслями и страхами, которые были у нее на разных этапах лечения. Девушка уверена, что главное — не растерять боевой настрой. Благодаря мужеству и силе духа Алине удалось одолеть болезнь. Позади две операции и два курса химиотерапии, но впереди — еще шесть химий и плановый КТ. Девушка уверена, что рак боится позитивных людей — смотрите видеоисторию, которая, возможно, поможет людям, находящимся в такой же ситуации. Еще более подробно о лечении и настрое Алены читайте в материале Алены Золотухиной.

Рак молочной железы — распространенная история. Так оперная певица из Красноярска так же как и Алина боролась с недугом — в 2022 году у нее нашли опухоль на 2-й стадии, она перенесла несколько операций, курс химиотерапии и до сих пор продолжает лечение.

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