«В голове сумбур. Первая мысль: ошибка»: у сибирячки нашли агрессивный тип рака — видеоистория

— В голове сумбур. Первая мысль: ошибка, не может такого быть, у меня же все вырезали. Самое страшное, когда ты еще не находишься в этой лодке, не знаешь ничего о своем диагнозе и видишь цифру 3 — сразу думаешь, что это третья стадия. Но оказалось, что 3 — это трижды агрессивный тип рака молочной железы, — говорит Алина.