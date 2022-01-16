Болезнь Жанны Фриске. «Звездная опухоль» может настичь любого. Есть ли спасение?

Это «звездная» болезнь?

Глиобластома каждый раз бурно обсуждается, когда известному человеку ставят этот диагноз. Особенно много было сказано после того, как глиобластому обнаружили у Анастасии Заворотнюк. Выдвигались теории одна другой краше:



виноваты стволовые клетки, которые дамы применяют для омоложения;

это последствие ЭКО, к которому прибегали Фриске и Заворотнюк, чтобы родить детей.

Чисто теоретически стволовые клетки могут провоцировать рост клеток, в том числе и опухолевых, но это не более, чем теория, пока не подтвержденная ни единым фактом. В научных источниках доказательств подобному происхождению глиобластомы врач не нашел.



Аналогично и с процедурой ЭКО. Абсурдность подобного утверждения очевидна, ведь Задорнов или Хворостовский не проходили этой процедуры, а опухоль у них тоже развилась.



Назвать эту болезнь «звездной» нельзя — она не щадит никого: ни обычных людей, ни знаменитостей, ни детей, ни взрослых.



Ощущение, что она поражает звезд, сложилось из-за того, что эти люди на виду, на слуху, о них много говорят и пишут, а об обычных людях с глиобластомой молчат, но от этого меньше их не становится.

