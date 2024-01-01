5 добавок в чай, которые сделают его еще полезнее

В облепиховом чае есть аскорбиновая кислота, витамины групп В, Е, К, РР, железо, марганец, органические кислоты. Облепиха полезна для ЖКТ, укрепляет иммунную защиту организма, что особенно важно в холодное время года.



Лимон

Чай с лимоном — классическое сочетание. Такой напиток особенно хорош в дни, когда вы простудились или, наоборот, пытаетесь не заболеть. Благодаря витамину С чай с цитрусом укрепит иммунитет.

