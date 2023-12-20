«У этой пневмонии есть некая загадочность»: профессор из США рассказала об инфекциях, которые нас ждут в 2024 году

При этом профессор отмечает, что у этой пневмонии есть некая загадочность, которую объяснить пока не получается.



— У нас есть данные из Китая. К сожалению, не в оригинале, а в переводе. Ну, просто потому, что мало, кто читает по-китайски, — объясняет Анча Баранова. — Исходя из того, что я прочитала, можно сделать вывод, что эта микоплазменная пневмония не отвечает на антибиотики, и это немного странно. Да, есть некоторые штаммы, которые имеют некоторую резистентность к антибиотикам, но, в принципе, пневмония прекрасно лечится этими препаратами. До того, как начался ковид, для того, чтобы заболеть штаммом, устойчивым к антибиотику, нужно было очень постараться. Тут же есть только одно объяснение. Пандемия ковида прибила микоплазменную пневмонию практически до нуля, потому что от нее прекрасно защищают обычные маски. В Китае, с учетом их жестких локдаунов, ее было меньше процента. А когда наблюдается схождение на ноль, то возникает так называемый эффект основателя. Грубо говоря, на необитаемый остров попали 10 женщин и 1 мужчина с геном ранней болезни Альцгеймера. У этих 11 человек родились 10 детей, а через 500 лет у популяции, живущей на этом острове, мужчины гораздо раньше получают старческую деменцию, чем жители материка. В этом и проявляется эффект основателя. С микоплазменной пневмонией может быть то же самое. Изначальный штамм, более антибиотикоустойчивый, выжил и начал размножаться, в итоге стал доминантным. Сейчас у меня нет этому подтверждения, я просто пытаюсь объяснить наблюдаемый феномен.

