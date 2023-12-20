«У этой пневмонии есть некая загадочность»: профессор из США рассказала об инфекциях, которые нас ждут в 2024 году

После пандемии новой коронавирусной инфекции в мир вернулись заболевания, которые считались давно забытыми и встречались крайне редко. Растет количество заболевших корью, с которой в СССР боролись при помощи прививок, всё чаще выявляются полиомиелит и коклюш. Никуда не делся COVID-19, а вирус гриппа, который начинает поднимать голову, может оказаться гораздо более страшным, чем банальная простуда. Чего ждать в 2024 году и стоит ли бояться появления суперинфекции, которая легко уничтожит половину населения Земли? Поговорили об этом с доктором биологических наук, профессором института Джорджа Мэйсона (США), главным научным сотрудником Медико-Генетического Научного центра Российской академии медицинских наук Анчой Барановой.
«Когда появился кашель, лечить уже нечего»
В последние месяцы уходящего 2023 года в России была зарегистрирована вспышка коклюша. По мнению профессора Барановой, в том, что считающаяся детской болезнь начала поражать и взрослых, виновата простая человеческая лень:
— Коклюш — это бактерия. Она не может так активно передаваться, как вирус, но всё же передается, — объясняет профессор Баранова. — В популяции заболевание ходит давно, патоген не новый, не вчера открытый, про него накоплено огромное количество информации и даже есть прививка, которая является обязательной. Другое дело, что это такая прививка, от которой очень легко «откосить», ибо коклюш был достаточно редким заболеванием. Поэтому тут срабатывал такой интересный механизм «а вдруг прокатит». Как правило, прививку делают в детстве, потому что взрослых эта бактерия поражает меньше, но главная неприятность заключается в том, что если человек начал кашлять, то лекарства уже не помогут.
Анча Баранова объясняет, что бактерия лечится антибиотиками, но на ранних стадиях болезни «тяжелую артиллерию» никто вводить не будет. Просто потому, что лечить будут не от коклюша, а от простуды.
— Этот характерный коклюшный кашель уже не связан с бактериями, — объясняет профессор. — Потому что кашель — это последствия отравления кашлевого центра токсинами, которые выделял возбудитель коклюша. И пока кашлевой центр не остановится сам, человек так и будет кашлять. Никаких способов остановить его нет, не существует и никакой волшебной таблетки. Раньше был препарат, сделанный на основе опиатов. Он подавлял кашлевой рефлекс. Сейчас этот препарат убрали с российского рынка, как и все лекарства, содержащие этот опиоид. Впрочем, есть препарат, который имеет небольшое спазмолитическое действие, и за счет этого он немного помогает снизить интенсивность кашлевого рефлекса. Люди начинают лечить коклюш тогда, когда его уже нет. Ну нет в организме бактерий. С чем бороться? Не с чем. Единственный способ защиты — это прививка. Но если ее не сделать, то далее метаться, в сущности, довольно бессмысленно.
Просто антибиотиков переели
Микоплазменная пневмония, которая сейчас также появилась в России, тоже вполне знакомая зараза:
— Пневмонии могут быть разного генеза, в том числе грибковые, — объясняет Анча Баранова. — Есть микоплазменная пневмония. Она наименее опасная из трех. Есть еще микобактериальная. Самый характерный пример такой микобактерии — возбудитель туберкулеза. Микобактерия и микоплазма друг другу не родственники, но у них есть одно общее свойство — они способны жить внутри наших больших эукариотических клеток. И когда они находятся внутри клетки, выковырять их оттуда весьма затруднительно. Проще говоря, антибиотик, прежде чем достигнуть бактерии, должен сначала насытить эукариотическую клетку. А это может быть неполезно для самой клетки. Хоть и считается, что антибиотик не действует на них, но это, разумеется, неправда. У них неспецифическое действие, которое подавляет деление клеток и способно вызвать токсический эффект, сила которого пропорциональна концентрации препарата. Если нужно убить внутриклеточную бактерию, то концентрация, естественно, должна быть большой.
При этом профессор отмечает, что у этой пневмонии есть некая загадочность, которую объяснить пока не получается.
— У нас есть данные из Китая. К сожалению, не в оригинале, а в переводе. Ну, просто потому, что мало, кто читает по-китайски, — объясняет Анча Баранова. — Исходя из того, что я прочитала, можно сделать вывод, что эта микоплазменная пневмония не отвечает на антибиотики, и это немного странно. Да, есть некоторые штаммы, которые имеют некоторую резистентность к антибиотикам, но, в принципе, пневмония прекрасно лечится этими препаратами. До того, как начался ковид, для того, чтобы заболеть штаммом, устойчивым к антибиотику, нужно было очень постараться. Тут же есть только одно объяснение. Пандемия ковида прибила микоплазменную пневмонию практически до нуля, потому что от нее прекрасно защищают обычные маски. В Китае, с учетом их жестких локдаунов, ее было меньше процента. А когда наблюдается схождение на ноль, то возникает так называемый эффект основателя. Грубо говоря, на необитаемый остров попали 10 женщин и 1 мужчина с геном ранней болезни Альцгеймера. У этих 11 человек родились 10 детей, а через 500 лет у популяции, живущей на этом острове, мужчины гораздо раньше получают старческую деменцию, чем жители материка. В этом и проявляется эффект основателя. С микоплазменной пневмонией может быть то же самое. Изначальный штамм, более антибиотикоустойчивый, выжил и начал размножаться, в итоге стал доминантным. Сейчас у меня нет этому подтверждения, я просто пытаюсь объяснить наблюдаемый феномен.
По мнению профессора, у микоплазменной пневмонии есть еще одна особенность. Ей можно заразиться, не покидая пределов не то что страны, но и района, где постоянно обитаешь. И это не будет чем-то сверхъестественным.
— Микоплазменная пневмония имеет трехлетнюю цикличность, и эти циклы в разных странах приходились на разные годы. В 2013 году, грубо говоря, Великобритания и Франция, в
Не так страшен ковид, как его последствия
При этом профессор полагает, что в 2024 году не следует ожидать появления какого-то нового штамма COVID-19 или нового вируса, который бы оказывал на организм схожее действие.
— Ковидная пневмония не перестала оказывать влияние на организм, и после болезни у нас продолжает сохраняться угнетенное состояние иммунитета. Говорят, что ковид — это новый СПИД. Это не совсем так. СПИД — это ужасно. Ковид — тоже, но в гораздо меньшей степени, чем СПИД, — объясняет профессор. — Подавление иммунной системы у большинства переболевших гарантированно сохраняется в течение полугода. Год — модальное число, а далее — кому-то просто не повезло. Тот же пожилой человек может вообще не справиться с последствиями ковида, и эти люди действительно более подвержены самым разным заболеваниям, хоть гриппу, хоть простуде. Хоть этой самой микоплазменной пневмонии.
Профессор всё также продолжает рассчитывать на вакцинацию и ее успешность.
— Главное, на что здесь нужно обратить внимание — в России появилась обновленная вакцина «Спутник Лайт» от института Гамалеи, — рассказывает Анча Баранова. — Уже выпущена первая партия в 135 тысяч доз. Понятно, что это капля в море, и попадет ли вакцина в ту же условную Пензу или Волгоград — неизвестно. Полноценный модифицированный «Спутник» — тоже уже на подходе. Но при том технологические проблемы не изменились, и второй компонент вакцины сделать легче, чем первый. Поэтому и есть задержки.
Холода — только на руку
Выявленный в Москве привозной случай лихорадки Денге также не может вызвать эпидемию в России. По крайней мере зимой.
— У той же лихорадки Денге есть инкубационный период. Если человек заразился, успел прилететь и симптомы появились уже дома, то он просто попадает к инфекционисту и лечится, — объясняет профессор. — Про этот случай я тоже читала, человека начало колбасить прямо в самолете, поэтому все и перепугались. Но! Лихорадка Денге переносится комарами. Представить, что в самолет забрались комары, которые бы сначала покусали больного человека, а потом еще нескольких здоровых, весьма сложно. Потому что самолеты всё же не заражены комарами. В аэропорту человеку поставить диагноз невозможно, потому что нужно сделать коронатест, взять ПЦР… Человека с температурой тела в 41 градус просто не пустили бы в самолет. Температурный контроль всё еще существует, его просто не видно. В этом случае человека, видимо, просто накрыло в полете, а никто из окружающих не мог понять, что происходит. Человек сидит с испариной, его колотит и колбасит, выгибает… Кто его знает, что с ним? Может, у него неизвестный науке вирус? Может, его инопланетяне-рептилоиды покусали?
По словам Анчи Барановой, лихорадка Денге, в принципе, не опасна для окружающих и не передается от человека к человеку напрямую, без комара.
— В США лихорадка Денге встречается достаточно часто. Люди ездят в Мексику, их там кусают зараженные комары, и можно себе представить, что люди приехали, их накусали, затем они вернулись домой, их снова накусали — и привет. Были случаи, когда человек никогда не выезжал за пределы штата Флорида, но его покусали местные флоридские же комары — и готово. Такие случаи отмечались уже в нескольких графствах Флориды и в одном графстве штата Техас. В России, я думаю, такого пока нет. Хотя бы потому, что мы более северная страна, чем США.
Что же касается коронавируса, который снова начал поднимать голову, то он, как и прогнозировала профессор два года назад, стал сезонным заболеванием.
Все сомнения — в пользу заражения
Наступающий високосный 2024 год, по мнению Анчи Барановой, не должен привести к появлению какой-то новой суперинфекции, но при этом может стать годом инфекции сочетанной. Этому поспособствует целый ряд факторов, в том числе двухлетняя пандемия COVID-19.
— У меня нет ожиданий, что будет ужасная биологическая катастрофа, но есть общая настороженность, что может что-то произойти, — объясняет доктор Баранова. — Условно говоря, птичий грипп есть? Есть. Случаи передачи человеку птичьего гриппа есть? Есть. Причем от птицы человеку. С летальностью 50%. Причем человек болеет месяц-два, а то и более. Только к концу третьей недели догадываются сделать молекулярный тест, чтобы выяснить, что это за вирус, а потом начинают лечить пневмонию с присоединенными инфекциями. Поэтому я полагаю, что будущий год станет годом сочетанной инфекции. Потому что с одной стороны у нас одновременно ходят разные вирусы и бактерии, с другой — большая резистентность к антибиотикам, потому что антибиотиков, грубо говоря, переели. Плюс есть кое-какие другие факторы. В общем, иммунитет у людей не в лучшей форме. И стрессы влияют, и перенесенный не по одному разу ковид. А прибитое состояние иммунной системы как раз будет способствовать сочетанным инфекциям. Болеет человек непонятно чем, один ярлык на него не повесишь. Одно поест, другое, антибиотиков. Вроде состояние улучшилось, но не вылечили. Опять антибиотики? Ну, попробуем не поесть. Снова улучшение.
Выяснить, чем заболел человек, можно и в домашних условиях. Это один из немногих плюсов пандемии COVID-19. Но в любом случае, при первых признаках заболевания профессор биологии Баранова советует обращаться к врачу.
— Вирус гриппа может быть вылечен теми же противовирусными препаратами в первые два дня, но для этого нужно знать, чем болеешь. Омикрон же сейчас сократил инкубационный период, и вирусологический пик приходится на 3–4 день после появления первых симптомов. Следовательно, если в первый день почувствовали себя плохо, покупайте тест на ковид и делайте, — советует профессор Баранова. — Если он отрицательный — это вовсе не значит, что вы не заразились коронавирусом. Проведите повторный тест на третий-четвертый день. Любые сомнения трактуйте в пользу ковид-положительности и начинаете принимать Скайвиру, ну или если кто не хочет — витаминки и других «маленьких помощников». Да, это немного не по протоколу, но вирус новый, а тест старый. Так что лучше перебдеть.