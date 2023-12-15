«Такие деньги угрохали — и всё отваливается!» Что происходит в больнице, на которую пожаловались Путину

На итоговой пресс-конференции Владимиру Путину задали несколько вопросов, касающихся здравоохранения. Один из вопросов прозвучал от жителя Свердловской области. Егор Перминов пожаловался на состояние больницы в родном поселке Рефтинском, низкий уровень зарплат медиков и нехватку врачей. После этого в поселок срочно выехали свердловский министр здравоохранения и другие чиновники.
Медсестра рассказала журналистам до прихода чиновников о тотальной нехватке лекарств и закрытии отделений.
— Посмотрите: лекарств не хватает. Знаете, я давно работаю, люблю свою профессию. Мне очень жалко людей, которые не получают помощь, какую должны получить, — отметила медсестра Оксана Белькова. — Мы после Нового года выйдем — у нас вообще лекарства нет. Даже людей капать. Хотя люди уже записываются.
А когда уборщица пожаловалась на низкую зарплату, главврач прервал ее откровения и попросил высказать проблемы сначала ему.
— Они такие деньги угрохали — и сейчас это всё отваливается. Это как называется? — заявила она. — Я уборщица. Простая уборщица, которая работает за 16 тысяч, берет подработку и за 100-процентную работу доплачивают 50 или 25%. Это как называется? А работу я должна выполнить на 100%.
Глава областного минздрава Андрей Карлов после посещения больницы объяснил, что медучреждение присоединили к больнице другого города, чтобы решить проблему нехватки врачей. Реорганизация произошла всего две недели назад, и сейчас главврач только начал вникать в проблемы новых отделений.
На первом этаже больницы недавно был ремонт, а остальные отделения хотят подлатать в следующем году. При этом сотрудники говорят, что работы провели плохо: в одном из отделений стала течь крыша, новые двери не открывались, плитка отваливалась, местами на стенах потекла краска.
— Сейчас идет программная модернизация первичного звена. Сюда вложили 5,8 млн рублей на ремонт первого этажа, на 2,3 млн приобрели 23 единицы оборудования. Мы на этом не останавливаемся. Поэтому и объединили две больницы, чтобы опытный главный врач мог быстро произвести капитальный ремонт. На будущий год готовим проектно-сметную документацию и во второй половине 2024-го приступим к капремонту оставшихся помещений, — пояснил Карлов.
Министр добавил, что укомплектованность местной больницы — 90%. На 10,5 тысячи взрослых здесь работают три терапевта и фельдшер, на 3500 детей — три врача-педиатра.
Кстати, съемки больницы проходили именно на первом этаже — единственном, где всё отремонтировано. Но автор вопроса Путину Егор Перминов показал нашим коллегам из E1.RU, как выглядят остальные помещения. Впечатляющие кадры из больницы смотрите в коротком видео чуть выше.