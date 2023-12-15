«Такие деньги угрохали — и всё отваливается!» Что происходит в больнице, на которую пожаловались Путину

Медсестра рассказала журналистам до прихода чиновников о тотальной нехватке лекарств и закрытии отделений.



— Посмотрите: лекарств не хватает. Знаете, я давно работаю, люблю свою профессию. Мне очень жалко людей, которые не получают помощь, какую должны получить, — отметила медсестра Оксана Белькова. — Мы после Нового года выйдем — у нас вообще лекарства нет. Даже людей капать. Хотя люди уже записываются.



А когда уборщица пожаловалась на низкую зарплату, главврач прервал ее откровения и попросил высказать проблемы сначала ему.

