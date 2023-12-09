От звездочек до тромба: как распознать варикоз на первых стадиях

По словам доктора, точные причины варикоза пока до конца не изучены, но известны факторы, повышающие риск развития болезни. Грубо говоря, даже если генетические аномалии заложены в организме, они могут не проявиться, если на них не будут воздействовать негативные факторы.



— Варикоз принято считать женской болезнью, и это отчасти верно, — говорит Зубова. — Заболевание чаще обнаруживается у женщин, которые носят высокие каблуки и узкую обувь, надевают давящие пояса и тесные чулки или легинсы, носят тяжелые сумки. Свой вклад в развитие варикоза вносят и особенности гормонального фона — менструальный цикл, беременность и роды. Однако от варикоза не застрахованы и мужчины. В группе риска — хирурги, преподаватели, токари, водители и представители других профессий, которым приходится подолгу сидеть или стоять на ногах. Кроме того, варикозная болезнь вен может возникнуть, например, у грузчиков, тяжелоатлетов.

