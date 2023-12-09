От звездочек до тромба: как распознать варикоз на первых стадиях

Вряд ли найдется человек, который ни разу не слышал про варикоз, однако как правило он ассоциируется скорее с красотой, а не здоровьем. Видимые сквозь кожу расширенные мелкие сосуды на голенях, которые часто сопутствуют заболеванию, многим просто эстетически не нравятся. Но на самом деле эти так называемые «звездочки» — самый безобидный из симптомов и последствий варикоза, а в запущенном состоянии болезнь может быть очень опасна.
То, что мы в обычной жизни называем простым словом «варикоз», врачи именуют «варикозная болезнь вен нижних конечностей». Она заключается в том, что стенки вен истончаются и выпячиваются, образуя венозные узлы или вариксы — аномально расширенные венозные сосуды с извилистым ходом.
— Многие исследователи предполагают, что большую роль в развитии болезни играют мутации в генах, ответственных за прочность венозных стенок, — говорит врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Нина Зубова. — Из-за генетических аномалий стенки сосудов становятся слишком «слабыми» — они легко растягиваются и со временем на таких участках появляются варикозные узлы.
По словам доктора, точные причины варикоза пока до конца не изучены, но известны факторы, повышающие риск развития болезни. Грубо говоря, даже если генетические аномалии заложены в организме, они могут не проявиться, если на них не будут воздействовать негативные факторы.
— Варикоз принято считать женской болезнью, и это отчасти верно, — говорит Зубова. — Заболевание чаще обнаруживается у женщин, которые носят высокие каблуки и узкую обувь, надевают давящие пояса и тесные чулки или легинсы, носят тяжелые сумки. Свой вклад в развитие варикоза вносят и особенности гормонального фона — менструальный цикл, беременность и роды. Однако от варикоза не застрахованы и мужчины. В группе риска — хирурги, преподаватели, токари, водители и представители других профессий, которым приходится подолгу сидеть или стоять на ногах. Кроме того, варикозная болезнь вен может возникнуть, например, у грузчиков, тяжелоатлетов.
Проявляется варикоз далеко не только усилением сосудистого рисунка на коже голеней — теми самыми звездочками. Помимо этого пациенты испытывают ощущение тяжести, жжения и пульсации в ногах, особенно по вечерам, после долгого сидения или стояния, болезненные спазмы и непроизвольные сокращения мышц. Вместе с этим ноги могут отекать, а поврежденные вены — чесаться. При этом симптомы не всегда отражают реальную картину болезни. Бывает, что утолщенные узловатые вены почти не вызывают дискомфорта, а малозаметные — наоборот.
— Самым грозным осложнением, которого боятся все пациенты, является тромбоз, — объясняет флеболог клиники «Медикал Он Груп» Армен Геворкян. — Учитывая то, что вены расширены и не выполняют свою функцию, там происходит застой крови и увеличивается риск образования тромбов. Опасность заключается в том, что они могут оторваться и улететь, что приведет в лучшем случае к инвалидности, а в худшем к летальному исходу.
Еще одно последствие варикоза — венозная трофическая язва, она развивается из-за нарушения оттока и застоя крови. Такие язвы поражают мягкие ткани и проступают на коже ранами, очень долго заживают, требуют длительного местного лечения, а иногда даже хирургического вмешательства. Заживая, они образуют рубцы.
— Для лечения применяют компрессионный трикотаж, противотромботические препараты, — говорит практикующий терапевт Иван Скороходов. — Все вены на ногах делятся на глубокие, которые лежат рядом с артериями, и подкожные. Противоварикозный трикотаж сжимает подкожные вены, не давая образовываться в них тромбам. Лишняя кровь уходит из них в глубокие вены.
Если медикаментозное лечение и противоварикозный трикотаж не помогают или стадия варикоза запущенная, может потребоваться хирургическое лечение.
— Один из видов хирургического лечения — склеротерапия, — рассказывает Нина Зубова. — Это малоинвазивная операция, при которой в вену вводят специальный раствор, который «склеивает» поврежденную вену и «выключает» ее из общего кровотока. При выраженном варикозном расширении вен и признаках венозной недостаточности проводят операцию по удалению поверхностных вен с перевязкой перфорантных вен, соединяющих поверхностные и глубокие вены нижних конечностей.
Флеболог Армен Геворкян говорит, что современные операции не требуют ни долгого восстановления, ни даже наркоза — их проводят под местной анестезией. Тем не менее, профилактика всё равно лучше лечения, тем более, что она схожа с рекомендациями по профилактике многих других заболеваний. Это ежедневная физическая активность, отказ от курения и спиртных напитков, поддержание индекса массы тела в пределах нормы. Если же симптомы варикоза всё-таки появились — следует не затягивая обратиться к врачу.