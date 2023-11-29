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Постарели быстрее вас? Этот частотный тест за 60 секунд определит, сколько лет вашим ушам на самом деле

Часто мы теряем слух и не замечаем этого, пока ситуация не становится критичной

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Проблемы со слухом обычно долго остаются незамеченными

Проблемы со слухом обычно долго остаются незамеченными

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Если вы часто переспрашиваете или вам кажется, что в помещении слишком шумно, чтобы общаться, — возможно, у вас проблемы со слухом. Например, автору этого текста часто говорят, что она слишком громко разговаривает, и все обсуждения слышны через несколько столов. После проверки оказалось, что журналисту 33 года, а слух у нее на 39 лет. Редакция Городских порталов предлагает вам за минуту проверить свои уши с помощью частотного теста, результат вас, скорее всего, удивит.

Этот онлайн-тест обещает определить возраст ваших ушей. Минутный тест, разработанный британской образовательной организацией eChalk, работает путем воспроизведения слушателям всё более высокочастотного звука.

Итак, надеваем наушники, включаем запись с самого начала, как только вы перестанете слышать звук — нажимайте «стоп». На экране вам покажут реальный возраст ваших ушей.

Эксперты по слуху говорят, что такой тест может выступать в качестве полезного инструмента для предупреждения людей, страдающих ухудшением слуха.

Аудиологи говорят, что естественный диапазон человеческого слуха составляет от 2000 до 20 000 Гц. Но со временем этот показатель постепенно снижается: большинство взрослых не могут слышать звуки частотой выше 16 000 Гц к тому времени, когда им исполняется 30 лет. В возрасте 70 лет люди могут быть не в состоянии слышать звуки частотой выше 14 000 Гц.

— Хотя эти тесты интересны, им не хватает чувствительности и специфичности, чтобы обеспечить значимое диагностическое понимание тяжести и типа потери слуха, которая может возникнуть у человека, — считает Эми Сароу, аудиолог из норвежской службы тестирования слуховых аппаратов.

Почему наушники опасны для здоровья и помогает ли морской климат не болеть

В Екатеринбурге работает лучший отоларинголог России — Хийир Абдулкеримов. Журналисты Е1.RU поговорили с ним в том числе и о том, почему молодые стремительно глохнут.

Практически каждый второй сейчас ходит в наушниках, слушая громкую музыку. Насколько это безопасно для здоровья?

— Я заметил это веяние моды, особенно у молодых людей. Они добавляют звук в наушниках на полную громкость и так якобы отвлекаются от всего. Очень много молодежи страдает снижением слуха. Ежегодно становится на 2–4% больше таких пациентов, поэтому появляются и слуховые аппараты, и операции по возвращению слуха.

Во многих современных плеерах и телефонах есть ограничение — максимальная громкость 90 децибел. И это не просто прихоть, это сделали именно из-за того, что таких пациентов стало гораздо больше.

Есть такая тенденция, что в целом люди болеют всё чаще. Влияют и экология, и образ жизни, и постоянные стрессы. Как изменились лор-болезни за последние годы?

— Заболеваний носа и околоносовых пазух стало больше, да и уши не отстают. В последнее время в принципе люди больше болеют, всё чаще стали встречаться нейросенсорная тугоухость и аллергопатология, это болезни цивилизации.

Есть расхожее мнение, что у моря болеют меньше. Это правда?

— И у моря есть свои нюансы, высокая влажность. С одной стороны, в море купаются, а морская вода, как мы помним, это гипертонический раствор, у этих людей нет атрофических ринитов. А с другой, там чаще встречаются отиты, различные формы аллергозов и другие заболевания.

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