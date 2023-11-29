Постарели быстрее вас? Этот частотный тест за 60 секунд определит, сколько лет вашим ушам на самом деле

Если вы часто переспрашиваете или вам кажется, что в помещении слишком шумно, чтобы общаться, — возможно, у вас проблемы со слухом. Например, автору этого текста часто говорят, что она слишком громко разговаривает, и все обсуждения слышны через несколько столов. После проверки оказалось, что журналисту 33 года, а слух у нее на 39 лет. Редакция Городских порталов предлагает вам за минуту проверить свои уши с помощью частотного теста, результат вас, скорее всего, удивит.

