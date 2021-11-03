Лучший лор России — о том, как вернуть обоняние после ковида и научиться заново жить после 80%-го поражения легких

— Как вы совмещаете семью, работу на кафедре, постоянное научное развитие и заведование большим лучшим лор-отделением на Урале?

— Я привык к такому ритму работы и жизни. На пути всегда были сложности, без них ничего не бывает. Меня в молодости распределили работать в Нижний Тагил, я работал там и в какой-то момент понял, что дальше роста нет. Меня пригласили работать на кафедру в УГМУ ассистентом. Когда я уходил туда работать, в практическом здравоохранении получали в 3–4 раза больше, чем на кафедре. Работая на кафедре, я всегда брал дежурства в больнице и писал кандидатскую работу.

— Как удавалось постоянную работу совмещать с семьей?

— Семья меня всегда поддерживала, без их поддержки у меня бы ничего не получилось. Это тыл, а когда он крепок и надежен, можно идти на подвиги. Всё зависит от конкретного человека. В семье должно быть взаимопонимание, если ты вернулся позже с работы, на тебя не должны ругаться, но и ты не должен нести негатив с работы. Мы абсолютно понимаем друг друга. Моя жена ветеринарный врач, сыновья врачи, старший — отоларинголог, средний — челюстно-лицевой хирург, младший в школе, мы на одной волне.

— У вас были в семье врачи? На кого вы ориентировались, каким были в юности?

— Да, мой родной дядя был врачом. Но медицина мне просто нравилась: белые халаты, операции, меня вдохновляло, как люди лечили. Я увлекающийся человек, в юности очень любил и многое умел делать руками, заказывал по посылторгу конструкторы, детали, электродвигатели, разбирался в схемах, мастерил различные устройства, выписывал журнал «Юный техник». Для хирурга руки очень важны. Я старался развиваться со всех сторон, много читал, занимался спортом, да и сейчас занимаюсь, как только появляется время.