Кардиолог рассказал про 4 привычки, которые не дадут умереть от инфаркта в расцвете лет

По возможности старайтесь реже пользоваться лифтом, лучше поднимайтесь и спускайтесь по лестнице.



3. Будьте активными

Самая главная задача — сделать эту активность ежедневной привычкой. Найдите любимый вид физических занятий. Это может быть скандинавская ходьба, плавание или что-то еще, что вам нравится. Такое полезное хобби поможет повысить выносливость и улучшить самочувствие, а вместе с этим сильно изменить прогнозы на ваши следующие 10–20 лет в лучшую сторону.



Кстати, физнагрузки также помогут заядлым курильщикам легче перенести отказ от сигарет. Проблема набора веса часто беспокоит бросающих курить. Дело в том, что никотин подавляет чувство аппетита, поэтому после отказа от вредной привычки люди начинают заедать его отсутствие. Регулярная физическая активность нивелирует эти изменения в образе жизни.

