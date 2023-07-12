Кардиолог рассказал про 4 привычки, которые не дадут умереть от инфаркта в расцвете лет

По статистике, четыре из пяти смертей от сердечно-сосудистых заболеваний приходятся на инфаркты и инсульты. Причем в каждом третьем случае умирают люди в возрасте 40–45 лет, и это в основном мужчины, рассказывает «Доктор Питер». И даже небольшие изменения в образе жизни способны принести заметные результаты и повлиять на продолжительность жизни.
Врач-кардиолог Вячеслав Колиев рассказал, как изменить свою жизнь, чтобы не умереть от инфаркта раньше времени.
Вячеслав Колиев — кардиолог АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук
1. Не забывайте про утреннюю разминку
Необязательно делать часовую зарядку, даже небольшой комплекс упражнений пойдет на пользу.
2. Больше ходите пешком
Если вы пользуетесь общественным транспортом, лучше выходить за 1–2 остановки и идти пешком. Если вы часто ездите на машине, можно оставлять автомобиль подальше от дома или работы и добираться до конечной точки пешком.
По возможности старайтесь реже пользоваться лифтом, лучше поднимайтесь и спускайтесь по лестнице.
3. Будьте активными
Самая главная задача — сделать эту активность ежедневной привычкой. Найдите любимый вид физических занятий. Это может быть скандинавская ходьба, плавание или что-то еще, что вам нравится. Такое полезное хобби поможет повысить выносливость и улучшить самочувствие, а вместе с этим сильно изменить прогнозы на ваши следующие 10–20 лет в лучшую сторону.
Кстати, физнагрузки также помогут заядлым курильщикам легче перенести отказ от сигарет. Проблема набора веса часто беспокоит бросающих курить. Дело в том, что никотин подавляет чувство аппетита, поэтому после отказа от вредной привычки люди начинают заедать его отсутствие. Регулярная физическая активность нивелирует эти изменения в образе жизни.
4. Откажитесь от фастфуда и полуфабрикатов
Употребление фастфуда, полуфабрикатов, продуктов с большим содержанием консервантов, соли и трансжиров приводит к развитию атеросклероза и, как следствие, к сердечно-сосудистым заболеваниям, включая ишемическую болезнь сердца, инфаркт и инсульт.
Помните, что вашему сердцу нужен разнообразный рацион. Как можно чаще включайте в меню продукты с большим количеством правильных жиров, клетчатки и витаминов.
Как распознать инфаркт
По словам Вячеслава Колиева, один из самых главных симптомов инфаркта — давящие, сжимающие или жгущие боли в области груди при физической нагрузке, которые проходят в состоянии покоя.
Также на угрозу сердечного приступа могут указывать сильная одышка даже при минимальной нагрузке или в целом непереносимость физнагрузок без каких-либо видимых причин.
Предвестники инфаркта, на которые часто не обращают внимания
Наш организм бывает куда умнее нас самих и очень часто предупреждает о скорой катастрофе с сердцем, но люди не замечают его сигналов. Ранее мы рассказывали о предвестниках инфаркта, которые часто списывают на усталость или изжогу, хотя надо поспешить к врачу.
Один из них — дискомфорт в груди, когда поднимаетесь по лестнице.
По словам врача-кардиолога Анны Кореневич, особенность этого предвестника состоит в том, что он не похож на резкую боль или покалывание, которые обычно пугают. По интенсивности такой дискомфорт в грудной клетке выражен не очень ярко, именно поэтому на него часто не обращают внимания. Пациенты описывают его как жжение, тяжесть, сдавливание в груди. Также это ощущение может отдавать в левую руку, левое плечо, шею или нижнюю челюсть. И что важно, появляется такой дискомфорт при усилении физической нагрузки, например при ходьбе или подъеме по лестнице. Причем этаж необязательно должен быть каким-то запредельным, а может быть всего третьим. Самое главное: как только вы останавливаетесь, садитесь или ложитесь на любимый диван, он, этот синдром, быстро проходит. Потом он может повторяться, а может и нет. Вот почему многие думают, что только по причине усталости испытали неприятные минуты. После такого неудачного подъема по лестнице, с одышкой и покалыванием в груди, не каждый бежит на прием к кардиологу.
— Это называется впервые возникшая стенокардия напряжения. Как только она у вас появилась, особенно если вы мужчина 40+, эмоциональный, нервный, много работаете, гиперответственны и еще при этом курите и мало занимаетесь спортом, то 100 процентов вы пациент кардиолога. Поэтому надо немедленно среагировать (на этот симптом) и пойти к врачу, чтобы дальше это не переросло в коронарную катастрофу и смерть, — предупредила Анна Кореневич подписчиков своего ютьюб-канала. И на это предупреждение хорошо бы обратить внимание женам мужчин 40+, потому как именно они, согласно всем опросам, меньше всего склонны обращать внимание на проблемы со здоровьем и реагировать на какие-то там неприятные сигналы организма.