Путин назвал два варианта решения проблемы абортов в России. Почему оба они плохи

Сейчас власти активно обсуждают новые ограничения. Помимо уже принятых Минздравом правил продажи препаратов для медикаментозного аборта, звучат предложения полностью запретить прерывание беременности в частных клиниках. На федеральном уровне это пока в основном остается на этапе обсуждений, а вот регионы пошли дальше и начали самостоятельно принимать меры.



Так, в правительстве Челябинской области этим летом собрали для беседы представителей частных клиник — им рекомендовали отказаться от проведения абортов, за исключением случаев, когда беременность прерывают по медпоказаниям. Некоторые клиники идею поддержали, другие обещали подумать — региональное правительство все-таки именно рекомендовало не делать аборты, а не запретило это на законодательном уровне. А вот в Мордовии уже сделали шаг дальше — в августе региональный парламент принял законопроект о запрете пропаганды абортов (мы ранее рассказывали, что именно считается пропагандой прерывания беременности). На днях закон об ответственности за склонение к абортам приняли и в Тверской области.

