Путин назвал два варианта решения проблемы абортов в России. Почему оба они плохи

В России уже не первый год говорят о проблеме демографии и снижения рождаемости, но в последнее время этот вопрос обсуждается всё чаще. И всё чаще в этом контексте обсуждаются аборты, точнее — борьба с ними. В этом году свои идеи предлагали уже и депутаты Госдумы, и РПЦ, и общественники, и Минздрав, а на днях на этот счет высказался и Владимир Путин.
— Конечно, проблема абортов — она такая острая, — заявил президент на встрече с членами Общественной палаты. — Вопрос: что с этим делать? Запрещать продавать препараты, прерывающие беременность, или улучшать социально-экономическое положение в стране, повышать уровень благосостояния, реальных заработных плат, социального обслуживания, помощи молодым семьям по приобретению жилья.
Проще говоря, выбор в очередной раз между кнутом и пряником. Но прежде в России пробовали и тот, и другой подходы — буквально за последние 10–15 лет неоднократно прибегали к обоим вариантам. Мы изучили статистику, чтобы понять, что из этого сработало.
Запреты
Что касается препаратов для медикаментозного аборта, то их продажу пока не запретили, но уже ограничили — в этом году Минздрав дополнил некоторыми из них список контрольно-учетных препаратов. Это не первый ограничительный шаг в отношении искусственного прерывания беременности: прежде власти запретили рекламу абортов и ввели правило «недели тишины». По этому правилу беременность нельзя прерывать в течение 7 дней с момента, как женщина обратится к врачу за направлением на аборт, — это время дается на то, чтобы она как следует обдумала свое решение.
Сейчас власти активно обсуждают новые ограничения. Помимо уже принятых Минздравом правил продажи препаратов для медикаментозного аборта, звучат предложения полностью запретить прерывание беременности в частных клиниках. На федеральном уровне это пока в основном остается на этапе обсуждений, а вот регионы пошли дальше и начали самостоятельно принимать меры.
Так, в правительстве Челябинской области этим летом собрали для беседы представителей частных клиник — им рекомендовали отказаться от проведения абортов, за исключением случаев, когда беременность прерывают по медпоказаниям. Некоторые клиники идею поддержали, другие обещали подумать — региональное правительство все-таки именно рекомендовало не делать аборты, а не запретило это на законодательном уровне. А вот в Мордовии уже сделали шаг дальше — в августе региональный парламент принял законопроект о запрете пропаганды абортов (мы ранее рассказывали, что именно считается пропагандой прерывания беременности). На днях закон об ответственности за склонение к абортам приняли и в Тверской области.
Этим летом в Госдуме звучало предложение сократить максимальный срок прерывания беременности до 8 недель (сейчас он составляет 12 недель), оставить их только в госбольницах и с согласия отца ребенка. Это предложение раскритиковала заместитель председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.
— Запрет абортов — это не выход из сложившейся демографической ситуации. Вместо этого нужна реальная поддержка тех, кто планирует семью. Если родители будут знать, что государство им поможет в любой сложной ситуации, рождаемость будет расти, — убеждена Горячева.
Помощь
Второй вариант решения проблемы абортов, названный Владимиром Путиным, — социальная поддержка и улучшение благосостояния семей. Этим путем власти тоже пытаются идти не впервые, начали в эту сторону двигаться еще в нулевых, когда впервые ввели материнский капитал. Он тоже должен был подстегнуть рождаемость.
В последние годы об этом тоже много говорится и периодически появляются всё новые меры поддержки для семей с детьми. Например, в 2023 году было введено универсальное пособие, уже несколько лет действует программа помощи с ипотекой многодетным семьям, программу маткапитала уже в который раз продлили, а всего три года назад право на материнский капитал получили семьи, в которых родился первенец.
Правда, непохоже, что всё это работает — рождаемость в России стремительно снижается. С почти 2 миллионов новорожденных за год в 2014 году к 2022 году мы добрались до 1,3 миллиона малышей — это почти уровень дна демографической ямы девяностых. И есть все шансы, что в этом году показатель продолжит снижаться. По крайней мере, пока он именно снижается — в прошлом году за 8 месяцев в России на свет появились 872 тысячи малышей, в этом — 850 тысяч.
Причины снижения рождаемости называют разные. Глава Минздрава Михаил Мурашко, например, считает, что проблемы с рождаемостью — из-за образования и карьеры.
— В обществе сформировалась порочная практика, что женщина должна получить образование, сделать карьеру, потом обеспечить себе материальную базу и только после этого, уже подходя к сложному репродуктивному возрасту, озаботиться деторождением, — заявил министр здравоохранения.
В Общественной палате указывают еще на одну проблему — в России просто мало молодых женщин. За последние годы количество женщин до 29 лет сократилось с 12 до 9 миллионов, скоро снизится еще на миллион — последствия демографической ямы девяностых.
— Вдобавок желаемое число детей у малочисленных молодых поколений меньше, чем у поколений
Чего хотят женщины?
Мы не впервые пишем о предложениях властей по улучшению демографии и получаем массу откликов от мам. Многие говорят, что вообще-то ничего не имеют против того, чтобы завести несколько детей — в теории. Но на практике позволить себе это мало кто может. Вот что думают об этом читательницы Городских порталов.
— Нет, ну если Мурашко или церковь лично готовы содержать ребенка, то я рожу еще одного, — пишет девушка из Тюмени. — А пока хватает только дочки, одной. Со всеми затратами (одеждой, лечением, кружками, садиком, а в дальнейшем — образованием) мне б одного ребенка вырастить и дать тот соц. минимум, а не просто как из пушки рожать и пусть бегают, в чем оденутся, и где — непонятно и воспитывает их улица.
— В семье почти всегда работают оба, чтобы была возможность жить не в нужде. Чтобы работать на хорошей работе, у тебя должно быть либо образование, либо связи, — считает жительница Свердловской области. — У меня, например, связей не было, пришлось учиться. Если в семье работает только муж, то у него должна быть зарплата, не равная одному прожиточному минимуму, а по количеству членов семьи как минимум, а лучше с превышением этой суммы. Мы уже несколько лет с мужем думаем о втором ребенке, но рожать в текущей обстановке страшно. По разным причинам, и с экономической стороны. Детей кормить, одевать и обучать дорого. Очень дорого!
Но пишут в комментариях не только о деньгах — еще одной причиной называют отсутствие стабильности. Да, для кризисных случаев есть меры господдержки, но без кризисов хотелось бы обойтись.
— Меня всегда умиляет это нежелание политиков видеть очевидное — не рожают, потому что нет понятного будущего, — пишет еще одна читательница из Екатеринбурга. — Зачем рожать, если трудности начинаются сразу после рождения ребенка: поликлиники переполнены — на прием сидишь больше часа, в садик не всем удается устроить дитя по прописке, школы тоже переполнены, поступление дальше — это отдельный квест. Ну и работать где-то потом надо, желательно не за нищенскую зарплату. Эти проблемы решайте. И будут вам дети.
Называют девушки и другие причины, которые останавливают их от рождения детей. Подробнее о каждой из этих причин в своей колонке рассказывала главред 116.RU Карина Миллер.