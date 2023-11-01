Четыре штамма и десять симптомов: каким будет сезон гриппа в России

— Я часто слышу от пациентов: «Вот я сделал прививку, а болел сильно». Ну если ты сильно болел с прививкой, то неизвестно еще, что бы было, если бы ты болел без прививки, — говорит Иван Скороходов. — Некоторые сами могут легко перенести грипп, это зависит и от попавшей в организм дозы вируса, и от состояния организма в момент заражения. Но вакцинация сильно снижает именно риски попасть в больницу в тяжелом состоянии. В довакцинальную эпоху и у нас не было таких возможностей в лечении, пандемии гриппа были ужасными. Самая известная H1N1 — «испанка», которая в 1919–1920 годах прокатилась по миру и унесла больше жизней, чем Первая мировая война.

