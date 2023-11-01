Четыре штамма и десять симптомов: каким будет сезон гриппа в России

В России начался сезон гриппа — Роспотребнадзор сообщил, что врачи уже выявляют случаи заражения вирусом. И хотя случаи заражения пока единичные, пора вспоминать основные правила, которые стоит помнить в период распространения гриппа. В рубрике «Что у вас болит?» сегодня вместе с врачами разбираемся, что в этом году за штаммы в ходу, как не заболеть и что делать, если все-таки заразился.
— Подозревают циркуляцию четырех штаммов — два A и два B. Из тех прогнозов, которые я видел, у нас должны быть похожие на прошлогодние штаммы гриппа А и тот же штамм гриппа B, что и в прошлом году. Вакцины, которые использовались в прошлом году, лишь немного были модифицированы по одному из компонентов, — говорит иммунолог Николай Крючков.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, в противогриппозной вакцине заменен один компонент для варианта гриппа H1N1, актуальный для нового сезона. Врачи полагают, что ничего неожиданного этот штамм не принесет — болезнь протекает с классическими гриппозными симптомами.
— Для обывателя варианты вируса особо ничем отличаться не будут в плане особенностей клинического течения. Названия штаммов интересны генетикам или эпидемиологам, но клинических особенностей они не несут, — говорит терапевт, иммунолог-аллерголог Иван Скороходов. — Если у ковида еще есть нюансы, то у гриппа это, как всегда, плохое самочувствие, недомогание, ломота, слабость, головные боли, боли в мышцах, высокая температура и скудная симптоматика со стороны верхних дыхательных путей — першение в горле, сухой кашель.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
Если грипп протекает без осложнений, то длится недолго — три-пять дней. Однако грипп, как и ковид, может вызвать тяжелое течение и гриппозную пневмонию, которая на КТ от ковидной практически ничем не отличается и так же опасна.
— В среднем грипп A вызывает более тяжелое течение, чем грипп типа B, но симптомы очень похожи, — говорит Крючков. — При тяжелом течении это вплоть до каких-то кровотечений, развития легочной недостаточности, сердечно-сосудистой недостаточности.
Скороходов уточняет, что вакцинация, которую проводят из года в год уже много лет, направлена как раз на снижение тяжелых случаев заболевания и смертности от гриппа, а не заболеваемости.
— Я часто слышу от пациентов: «Вот я сделал прививку, а болел сильно». Ну если ты сильно болел с прививкой, то неизвестно еще, что бы было, если бы ты болел без прививки, — говорит Иван Скороходов. — Некоторые сами могут легко перенести грипп, это зависит и от попавшей в организм дозы вируса, и от состояния организма в момент заражения. Но вакцинация сильно снижает именно риски попасть в больницу в тяжелом состоянии. В довакцинальную эпоху и у нас не было таких возможностей в лечении, пандемии гриппа были ужасными. Самая известная H1N1 — «испанка», которая в 1919–1920 годах прокатилась по миру и унесла больше жизней, чем Первая мировая война.
По словам Скороходова, вспышка обычно начинается во второй половине декабря, первые качественные антитела после прививки начинают формироваться недели через три-четыре после попадания антигенов, то есть до ее начала еще можно успеть привиться.
Даже несмотря на то, что сейчас многие уже привиты от гриппа и вирус этого года не выглядит особо опасным, некоторым пациентам следует обращаться к врачу обязательно, это касается тех, кто входит в любые группы риска. Николай Крючков уточняет, что это люди старше 60 лет, те, кто имеет какие-то серьезные хронические заболевания, беременные женщины, дети до трех лет, люди с выраженными иммунодефицитными состояниями. Все остальные могут принимать решение идти к врачу или нет в зависимости от состояния.