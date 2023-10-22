Вместо сожалений и причитаний. Эти привычки есть только у людей, которые знают себе цену

Психологи говорят, чтобы изменить жизнь, надо начать с самого важного — отношения к себе. Здоровая самооценка и вера в себя помогают добиваться успехов и справляться с трудностями, рассказывает «Доктор Питер».
Есть люди, у которых всё идет хорошо: они счастливы в отношениях, добиваются успехов на работе, много путешествуют, занимаются рисованием, пением, спортом. С ними хочется дружить, они обладают каким-то магнетизмом. На самом деле магии здесь нет, уверены психологи. Эти люди принимают себя, любят и ценят, поэтому у них сбывается всё задуманное.
Не стоит думать, что у вас не получится так же. Вместо сожалений и причитаний необходимо заняться собой — вы и не заметите, как дела пойдут в гору. Да, вначале может быть совсем не просто, но правильное отношение к себе выстраивается постепенно. Высокую самооценку можно вырастить, и помогут в этом простые, но важные привычки.
Заботьтесь о себе
В детстве многим говорили, что «я» — это последняя буква в алфавите. Нужно всё делать ради других, подстраиваться, уважать чувства близких. Да, это важно, но такая стратегия поведения заставляет человека ставить самого себя на последнее место.
Запомните: заботиться о себе — это не эгоистично. У вас есть свои потребности в общении, любви, отдыхе, поддержке. Не заставляйте себя делать то, что вам не хочется. Ваши желания и потребности не могут быть важнее прихотей других людей.
Делайте себе подарки
Когда вы в последний раз покупали себе что-то просто так? Не потому, что заслужили, а потому, что хочется. Не нужно постоянно тратиться на дорогие подарки родственникам, коллегам и даже детям. Балуйте других, но не забывайте баловать себя! Экономя на своих желаниях, вы даете психике понять, что она стоит на последнем месте в списке приоритетов.
Оживляйте детские воспоминания
Наверняка у вас есть светлая ностальгия по приятным моментам из детства. Может быть, вы любили собирать цветы в поле? Долго разговаривать с братом или сестрой? Есть горячий хлеб по пути из магазина?
Нужно повторять действия, которые приносили вам радость, так вы радуете своего внутреннего ребенка, даете ему понять, что он важен и значим.
Почаще говорите» «я»
Речь идет о выражении чувств. Отлично, если вы не стесняетесь произносить:
— Я боюсь;
— Я хочу, чтобы ты мне помог;
— Я сейчас злюсь, давай поговорим;
— Я переживаю, что не смогу…
Люди вокруг должны четко понимать, что вы чувствуете в данный момент, а не строить догадки. Кроме того, через ощущение собственного «я» и вырастает здоровая самооценка.
Слово «должен» замените словом «могу»
Большинство людей берут на себя слишком много, думая, что они всем должны. При этом они чувствуют постоянную злость, усталость.
Установки могут быть такими: я должна хорошо выглядеть, должна похудеть, должна посидеть с детьми подруги, задержаться на работе. На самом деле вы никому ничего не должны. Вместо этого спросите себя: «Могу ли я это сделать?» Если да, то вперед! Если не хватает энергии, сил, желания, то это веские поводы отказаться от дела.
Хвалите себя
Для начала потратьте хотя бы минуту, чтобы вспомнить, как много вы уже сделали. Любые трудные препятствия, которые вы преодолели, или уроки, которые вы усвоили, — это важно, пишет The Health. Этим важно гордиться, хвалить себя за все достижения.
Постарайтесь увидеть себя глазами тех, кто вас любит. Эти люди уверены, что вы самый сильный, смелый и добрый человек. И вы вправе считать так же.
Как мгновенно понравиться другому человеку
Ранее психолог назвал 5 способов, как понравиться другому человеку при знакомстве.
— Исследования в области невербального общения выявили ряд сигналов, которые приводят к появлению у «оппонента» большей симпатии и влечению, особенно при первых встречах, — говорит психолог Рональд Риджио. — Их называют сигналами непосредственности, вызывающими мгновенную симпатию.
1. Зрительный контакт
— Смотреть в глаза другому — признак непосредственности, проявление интереса и внимания, — объясняет психолог.
2. Наклон вперед и физическая дистанция
— Ориентация тела на другого человека с легким наклоном вперед и поддержание некоторой (но ни в коем случае не слишком сильной) физической близости, — продолжает Рональд Риджио.
3. Улыбка
— Приятное лицо с легкой улыбкой всегда оценивается другими более положительно, чем хмурое, — говорит эксперт.
Другие способы читайте в материале.