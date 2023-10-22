Вместо сожалений и причитаний. Эти привычки есть только у людей, которые знают себе цену

Заботьтесь о себе

В детстве многим говорили, что «я» — это последняя буква в алфавите. Нужно всё делать ради других, подстраиваться, уважать чувства близких. Да, это важно, но такая стратегия поведения заставляет человека ставить самого себя на последнее место.



Запомните: заботиться о себе — это не эгоистично. У вас есть свои потребности в общении, любви, отдыхе, поддержке. Не заставляйте себя делать то, что вам не хочется. Ваши желания и потребности не могут быть важнее прихотей других людей.



Делайте себе подарки

Когда вы в последний раз покупали себе что-то просто так? Не потому, что заслужили, а потому, что хочется. Не нужно постоянно тратиться на дорогие подарки родственникам, коллегам и даже детям. Балуйте других, но не забывайте баловать себя! Экономя на своих желаниях, вы даете психике понять, что она стоит на последнем месте в списке приоритетов.