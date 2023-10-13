Дима Билан опубликовал видео из больницы и попросил фанатов не паниковать

Выступления тура в других городах — Омске, Новосибирске, Томске, Ташкенте, Астане и Алма-Ате — останутся в силе и пройдут в те же даты.

В марте артист анонсировал юбилейное шоу «Гладиатор», посвященное 25-летию творческой карьеры. В феврале Дима Билан попал в санкционный список Канады.