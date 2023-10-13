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Дима Билан опубликовал видео из больницы и попросил фанатов не паниковать

Певца госпитализировали в начале недели

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Артист находится под наблюдением пульмонолога

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Дима Билан, которого в начале этой недели госпитализировали из-за обострившегося бронхита, записал видео из больницы, на котором обратился к своим фанатам. На видео, которое певец опубликовал в соцсетях, он просит друзей и поклонников не паниковать и говорит, что у него всё в порядке.

— Ребята, привет всем. Спасибо за ваши пожелания, за ваши беспокойства. У меня идет всё в плановом режиме, всё нормально, стабильно, не переживаем, — сказал на видео Билан.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Само видео подписано: «Друзья! Не паникуем! У меня всё хорошо!»

Видео: bilanofficial / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

О том, что Дима Билан попал в больницу, стало известно в среду, 11 октября. Из-за проблем со здоровьем артисту пришлось отменить ближайшие концерты в четырех городах.

— Сообщаю вам, что концерты в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске переносятся в связи с моим затянувшимся бронхитом и рекомендацией пульмонолога, — объяснил тогда певец.

Выступления тура в других городах — Омске, Новосибирске, Томске, Ташкенте, Астане и Алма-Ате — останутся в силе и пройдут в те же даты.

В марте артист анонсировал юбилейное шоу «Гладиатор», посвященное 25-летию творческой карьеры. В феврале Дима Билан попал в санкционный список Канады.

Дима БиланБолезньБронхитОбращение к фанатам
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