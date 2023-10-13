Дима Билан опубликовал видео из больницы и попросил фанатов не паниковать

Дима Билан, которого в начале этой недели госпитализировали из-за обострившегося бронхита, записал видео из больницы, на котором обратился к своим фанатам. На видео, которое певец опубликовал в соцсетях, он просит друзей и поклонников не паниковать и говорит, что у него всё в порядке.
— Ребята, привет всем. Спасибо за ваши пожелания, за ваши беспокойства. У меня идет всё в плановом режиме, всё нормально, стабильно, не переживаем, — сказал на видео Билан.
О том, что Дима Билан попал в больницу, стало известно в среду,
— Сообщаю вам, что концерты в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске переносятся в связи с моим затянувшимся бронхитом и рекомендацией пульмонолога, — объяснил тогда певец.
Выступления тура в других городах — Омске, Новосибирске, Томске, Ташкенте, Астане и Алма-Ате — останутся в силе и пройдут в те же даты.
В марте артист анонсировал юбилейное шоу «Гладиатор», посвященное