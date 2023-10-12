«Могло привести к гибели»: в Новосибирске врачи спасли женщину, похудевшую в два раза из-за редкой патологии

В Новосибирске врачи помогли пожилой пациентке, которая похудела в два раза. Как сообщили в группе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. Академика Е.Н. Мешалкина во «ВКонтакте», она практически перестала есть из-за нарушения проходимости кишечных артерий.
Два года назад 75-летняя жительница Новокузнецка начала испытывать сильные боли после приема пищи. По информации специалистов, это вынуждало женщину отказываться от питания.
— Боль возникала после приема любой, даже самой щадящей пищи, длилась до двух часов и вынуждала женщину постепенно отказываться от питания, — указано в сообщении. — За период, пока новокузнецкие врачи проводили диагностику и лечение всех органов пищеварения, а также исключали наиболее частую при таких симптомах онкологическую патологию, больная похудела с 80 до 44 кг.
В результате специалисты провели УЗИ сосудов сибирячки, после чего установили диагноз. У женщины выявили нарушение проходимости кишечных артерий — прогрессирующую хроническую абдоминальную ишемию.
— Просвет нескольких крупных сосудов, кровоснабжающих тонкий и толстый кишечник, закрылся полностью, что повлекло за собой нарушение перистальтики кишечника, а в дальнейшем могло бы привести к некрозу тканей и к гибели женщины, — заявили в центре.
Женщину направили в отделение НМИЦ им.ак. Е.Н. Мешалкина. Как сообщил сосудистый хирург центра Андрей Карпенко, уникальность ее случая заключалась в тотальном кальцинозе стенок сосудов. Твердыми отложениями были покрыты брюшная аорта, чревный стой, верхняя брыжеечная артерия — последняя стала непроходимой на участке в несколько сантиметров.
— В области закупорки мы встретились фактически со стеной, которую не мог пройти ни один инструмент. Тем не менее, нам удалось поставить стент — в самый крупный сосуд — чревный ствол, что давало надежду на облегчение состояния пациентки, — цитируются в сообщении слова Андрея Карпенко.
Спустя несколько месяцев боли женщины усилились, и врачи поняли, что для решения проблемы необходимо восстановить кровоток в наиболее пораженной верхней брыжеечной артерии. Сибирячке потребовалась открытая операция.
В центре уточнили, что во время хирургических действий неудача могла привести к тромбоэмболии или перитониту, но специалисты нашли участок и провели соединение протеза сосуда. В результате врачи запустили кровоток в петли кишечника.
Женщина прошла послеоперационный период и начала нормально питаться. В центре уточнили, что причина редко встречающегося поражения у пациентки остается неясной: она не имела вредных привычек и правильно питалась.
В октябре стало известно, что врачи из Новосибирска прооперировали 5-месячную девочку, которая была на грани инфаркта. У ребенка был врожденный порок сердца.