«Могло привести к гибели»: в Новосибирске врачи спасли женщину, похудевшую в два раза из-за редкой патологии

Женщина прошла послеоперационный период и начала нормально питаться. В центре уточнили, что причина редко встречающегося поражения у пациентки остается неясной: она не имела вредных привычек и правильно питалась.



В октябре стало известно, что врачи из Новосибирска прооперировали 5-месячную девочку, которая была на грани инфаркта. У ребенка был врожденный порок сердца.