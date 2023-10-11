«Услышали хруст»: сибиряк сломал член, экспериментируя с секс-позами

Урологи Омской областной клинической больницы на Березовой спасли мужчину с переломом полового члена. Омич травмировался во время секса, и ему срочно потребовалась помощь медиков. Подробности об этом рассказали в пресс-службе омского Минздрава.
— Из анамнеза удалось выяснить, что немного выпившие влюбленные во время полового акта, экспериментируя с позами, услышали хруст. После этого парень почувствовал далеко не удовольствие, а скорее резкую боль в члене, эрекция мгновенно отступила. Орган моментально опух и посинел, — рассказал уролог ОКБ Олег Меликов.
Врачи сразу же приступили к операции, чтобы предотвратить искривление и фиброз кавернозных тел (это могло привести к эректильной дисфункции). Разрыв произошел в белочной области, а уретра не повредилась. Сам пациент хорошо перенес операцию, а выписали мужчину через неделю.
Напомним, что в сентябре урологи уже спасали другого мужчину.
Сегодня также стало известно, что в Новосибирске охранники агентства «Гвардия» приехали разнимать стриптизерш, которые подрались из-за клиента.