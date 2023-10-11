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«Услышали хруст»: сибиряк сломал член, экспериментируя с секс-позами

Во время одного из движений он почувствовал резкую боль

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Уретра не повредилась, в отличие от белочной области

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Урологи Омской областной клинической больницы на Березовой спасли мужчину с переломом полового члена. Омич травмировался во время секса, и ему срочно потребовалась помощь медиков. Подробности об этом рассказали в пресс-службе омского Минздрава.

— Из анамнеза удалось выяснить, что немного выпившие влюбленные во время полового акта, экспериментируя с позами, услышали хруст. После этого парень почувствовал далеко не удовольствие, а скорее резкую боль в члене, эрекция мгновенно отступила. Орган моментально опух и посинел, — рассказал уролог ОКБ Олег Меликов.

Врачи сразу же приступили к операции, чтобы предотвратить искривление и фиброз кавернозных тел (это могло привести к эректильной дисфункции). Разрыв произошел в белочной области, а уретра не повредилась. Сам пациент хорошо перенес операцию, а выписали мужчину через неделю.

Напомним, что в сентябре урологи уже спасали другого мужчину. 32-летний омич вводил вазелин себе в пенис, чтобы сделать его больше, но под оболочкой сформировалось доброкачественное образование.

Сегодня также стало известно, что в Новосибирске охранники агентства «Гвардия» приехали разнимать стриптизерш, которые подрались из-за клиента.

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