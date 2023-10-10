Мыли в бассейне возле дома: самый толстый мальчик в мире похудел — он весил почти 200 кг. Теперь его не узнать

Специалисты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что на планете живут больше миллиарда человек с лишним весом. При этом у 30 миллионов детей и подростков Европейского региона избыточная масса тела, еще у 15 миллионов ― ожирение, которое всё чаще встречается у детей младшего возраста. Редакция Городских порталов решила вспомнить историю мальчика из Индонезии — в
Впервые об Арье Пермана СМИ написали в
В меню Арьи были жареная курица, рис, лапша и шоколадное мороженое. Даже когда врачи прописали ему строгую диету с низким содержанием жиров и велели заняться спортом, Арья не собирался ничего менять. Не до конца осознавая всей серьезности состояния своего сына, родители мальчика тоже продолжали баловать его жирным карри и закусками с высоким содержанием холестерина, в том числе солеными анчоусами и яйцами вкрутую.
Когда мальчик стал с трудом вставать, перешел на домашнее обучение и почти всегда хотел спать — родители поняли, что им нужна помощь врачей. Тогда специалисты оценили состояние Арьи как «один из самых тяжелых случаев ожирения в мире». Если бы не своевременное вмешательство, мальчик мог не дожить даже до подросткового возраста.
Арье помогли и обратили на него внимание благодаря СМИ и местному депутату Деди Муляди. Также историей мальчика заинтересовался известный бодибилдер Аде Рай.
Индонезиец стал самым молодым человеком, перенесшим бариатрическую операцию, которая уменьшила его желудок и помогла мальчику ограничить аппетит. Процедура и диета из жареной рыбы, овощей, супов и фруктов помогли подростку сбросить
— Поддержка, которую я могу ему оказать, — это рассказать его родителям о важности соблюдения хорошей диеты и об их мотивации поддерживать Арью. Мальчик теперь является символом надежды. Люди говорят: «Даже Арья может похудеть, так почему я не могу», — рассказывал тогда тренер в интервью журналистам Jakarta Post.
Теперь маленький бассейн, в котором купался мальчик, зарос растениями. А подросток, которому уже
Откуда берется детское ожирение и как бороться с ним
По оценке ВОЗ, существующие тенденции ведут к тому, что 70 миллионов детей до пяти лет будут страдать ожирением к
Из-за ожирения у детей, конечно, меньше проблем со здоровьем, чем у взрослых. Они страдают больше психологически: более склонны к стрессу, тревоге и заниженной самооценке. А вот в будущем вырисовываются более неприятные перспективы. Велика вероятность, что с возрастом проблема лишнего веса лишь усугубится, что приведет к риску развития хронических заболеваний сердца и диабета в более позднем возрасте.
Установлено, что у всех детей с различной степенью ожирения без исключения низкий уровень
— Чаще всего причиной детского ожирения становится неправильное питание — когда ребенок получает лишние калории с хлебом, выпечкой, сладкими напитками, в том числе соками и газировкой, чипсами, конфетами, недостаточное количество овощей в рационе, — говорит врач-педиатр Екатерина Туринцева. — Кроме того, играет роль недостаточная физическая активность — дети перестали гулять и двигаться. Неправильный режим дня — мало спят, едят поздно вечером и ночью, не завтракают. Эндокринная патология — недостаточная функция щитовидной железы или избыток гормонов надпочечников. Психологические проблемы — ребенок заедает психологический дискомфорт. Также важны наследственные факторы.
— Термин «детское ожирение» относят как к детям, так и к подросткам. Для детей выделили возрастную категорию от 6 до
Что еще почитать:
- «Люди смотрели с жалостью»: история таксистки, которая весила
150 кги пряталась в машине от людей — как она похудела;
- эксперимент: наша читательница 31 день приседала по 100 раз в день — как изменилось ее тело (фото до и после);
- появились скулы и ушел отек: наша читательница на 30 дней отказалась от кофе и изменилась внешне — фото до и после.