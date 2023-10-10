Мыли в бассейне возле дома: самый толстый мальчик в мире похудел — он весил почти 200 кг. Теперь его не узнать

В меню Арьи были жареная курица, рис, лапша и шоколадное мороженое. Даже когда врачи прописали ему строгую диету с низким содержанием жиров и велели заняться спортом, Арья не собирался ничего менять. Не до конца осознавая всей серьезности состояния своего сына, родители мальчика тоже продолжали баловать его жирным карри и закусками с высоким содержанием холестерина, в том числе солеными анчоусами и яйцами вкрутую.

Когда мальчик стал с трудом вставать, перешел на домашнее обучение и почти всегда хотел спать — родители поняли, что им нужна помощь врачей. Тогда специалисты оценили состояние Арьи как «один из самых тяжелых случаев ожирения в мире». Если бы не своевременное вмешательство, мальчик мог не дожить даже до подросткового возраста.