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Истории

Мыли в бассейне возле дома: самый толстый мальчик в мире похудел — он весил почти 200 кг. Теперь его не узнать

Родители позволяли ему есть всё, что он захочет, и до конца не осознавали серьезность проблемы

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Процент детей с ожирением в последние годы растет во многих странах

Процент детей с ожирением в последние годы растет во многих странах

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Специалисты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что на планете живут больше миллиарда человек с лишним весом. При этом у 30 миллионов детей и подростков Европейского региона избыточная масса тела, еще у 15 миллионов ― ожирение, которое всё чаще встречается у детей младшего возраста. Редакция Городских порталов решила вспомнить историю мальчика из Индонезии — в 9 лет Арья Пермана весил целых 190 килограммов, а родителям приходилось мыть его в бассейне возле дома. Смотрим, как теперь живет самый толстый ребенок в мире.

Впервые об Арье Пермана СМИ написали в 2016 году. Мальчику тогда было 9 лет, а его вес неумолимо приближался к 200 килограммам. Родители кормили ребенка, как на убой. В итоге Пермана был вечно усталый и апатичный, только и делал, что ел и спал, а когда не ел и не спал, то часами отлеживался в небольшом бассейне возле дома.

Родителям приходилось мыть ребенка в бассейне на улице

Родителям приходилось мыть ребенка в бассейне на улице

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В меню Арьи были жареная курица, рис, лапша и шоколадное мороженое. Даже когда врачи прописали ему строгую диету с низким содержанием жиров и велели заняться спортом, Арья не собирался ничего менять. Не до конца осознавая всей серьезности состояния своего сына, родители мальчика тоже продолжали баловать его жирным карри и закусками с высоким содержанием холестерина, в том числе солеными анчоусами и яйцами вкрутую.

Когда мальчик стал с трудом вставать, перешел на домашнее обучение и почти всегда хотел спать — родители поняли, что им нужна помощь врачей. Тогда специалисты оценили состояние Арьи как «один из самых тяжелых случаев ожирения в мире». Если бы не своевременное вмешательство, мальчик мог не дожить даже до подросткового возраста.

Арье помогли и обратили на него внимание благодаря СМИ и местному депутату Деди Муляди. Также историей мальчика заинтересовался известный бодибилдер Аде Рай.

Арья в больнице перед операцией

Арья в больнице перед операцией

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Индонезиец стал самым молодым человеком, перенесшим бариатрическую операцию, которая уменьшила его желудок и помогла мальчику ограничить аппетит. Процедура и диета из жареной рыбы, овощей, супов и фруктов помогли подростку сбросить 106 килограммов и остановиться на отметке 85 килограммов. Позже хирурги удалили лишнюю кожу с груди и рук мальчика.

Знаменитый тренер Аде Рай впервые начал работать с Арьей еще в <nobr class="_">2016 году</nobr>, помог прийти ему в форму и найти мотивацию к спорту

Знаменитый тренер Аде Рай впервые начал работать с Арьей еще в 2016 году, помог прийти ему в форму и найти мотивацию к спорту

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— Поддержка, которую я могу ему оказать, — это рассказать его родителям о важности соблюдения хорошей диеты и об их мотивации поддерживать Арью. Мальчик теперь является символом надежды. Люди говорят: «Даже Арья может похудеть, так почему я не могу», — рассказывал тогда тренер в интервью журналистам Jakarta Post.

Это фото индонезийский депутат опубликовал у себя в блоге. Так выглядит Арья после преображения

Это фото индонезийский депутат опубликовал у себя в блоге. Так выглядит Арья после преображения

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Теперь маленький бассейн, в котором купался мальчик, зарос растениями. А подросток, которому уже 16 лет, мечтает стать футболистом. Из любимых занятий у Арьи встречаться с друзьями, ходить на реку, играть в войлебол и футбол. Подросток вернулся в школу, где одноклассники с трудом узнали парня после кардинального преображения.

Откуда берется детское ожирение и как бороться с ним

По оценке ВОЗ, существующие тенденции ведут к тому, что 70 миллионов детей до пяти лет будут страдать ожирением к 2025 году. Откуда всё это берется, всегда ли виновато питание и в каком возрасте можно заметить первые тревожные звонки, нам рассказали врачи.

Из-за ожирения у детей, конечно, меньше проблем со здоровьем, чем у взрослых. Они страдают больше психологически: более склонны к стрессу, тревоге и заниженной самооценке. А вот в будущем вырисовываются более неприятные перспективы. Велика вероятность, что с возрастом проблема лишнего веса лишь усугубится, что приведет к риску развития хронических заболеваний сердца и диабета в более позднем возрасте.

Установлено, что у всех детей с различной степенью ожирения без исключения низкий уровень витамина D в сыворотке крови. А витамин D регулирует концентрацию кальция в организме и поддерживает здоровье костей. Соответственно, дефицит этого витамина приведет к ухудшению здоровья костей и в тяжелых случаях к гипокальциемии (если долго игнорировать симптомы, это может привести к остеопорозу), рахиту и остеомаляции (снижению прочности костей).

— Чаще всего причиной детского ожирения становится неправильное питание — когда ребенок получает лишние калории с хлебом, выпечкой, сладкими напитками, в том числе соками и газировкой, чипсами, конфетами, недостаточное количество овощей в рационе, — говорит врач-педиатр Екатерина Туринцева. — Кроме того, играет роль недостаточная физическая активность — дети перестали гулять и двигаться. Неправильный режим дня — мало спят, едят поздно вечером и ночью, не завтракают. Эндокринная патология — недостаточная функция щитовидной железы или избыток гормонов надпочечников. Психологические проблемы — ребенок заедает психологический дискомфорт. Также важны наследственные факторы.

— Термин «детское ожирение» относят как к детям, так и к подросткам. Для детей выделили возрастную категорию от 6 до 11 лет, а к подростковой группе относятся ребята от 12 до 17 лет, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — В качестве диагностического критерия избыточной массы тела и ожирения у детей рекомендовано определение величины стандартных отклонений индекса массы тела (SDS ИМТ). Согласно федеральным клиническим рекомендациям, ожирение у детей и подростков от 0 до 19 лет следует определять как ИМТ, равный или более +2,0 SDS ИМТ, а избыточную массу тела от +1,0 до +2,0 SDS ИМТ. Нормативные таблицы можно найти на сайте ВОЗ.

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