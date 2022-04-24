Еда не виновата? Откуда берется детское ожирение и как бороться с ним по всем правилам

Чем опасно детское ожирение?

Из-за ожирения у детей, конечно, меньше проблем со здоровьем, чем у взрослых. Они страдают больше психологически: более склонны к стрессу, тревоге и заниженной самооценке. А вот в будущем вырисовываются более неприятные перспективы. Велика вероятность, что с возрастом проблема лишнего веса лишь усугубится, что приведет к риску развития хронических заболеваний сердца и диабета в более позднем возрасте.



Установлено, что у всех детей с различной степенью ожирения без исключения низкий уровень витамина D в сыворотке крови. А витамин D регулирует концентрацию кальция в организме и поддерживает здоровье костей. Соответственно, дефицит этого витамина приведет к ухудшению здоровья костей и, в тяжелых случаях, к гипокальциемии (если долго игнорировать симптомы, это может привести к остеопорозу), рахиту и остеомаляции (снижению прочности костей).



Какие бывают причины детского ожирения?

Генетика, недостаток физической активности, нарушение режима питания, а то и все сразу — главные, но не единственные причины избыточного веса у детей.

