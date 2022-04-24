Еда не виновата? Откуда берется детское ожирение и как бороться с ним по всем правилам
На популярные вопросы отвечают диетолог и педиатр
Специалисты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что на планете живут больше миллиарда человек с лишним весом. При этом у 30 миллионов детей и подростков Европейского региона избыточная масса тела, еще у 15 миллионов ― ожирение, которое все чаще встречается у детей младшего возраста. По оценке ВОЗ, существующие тенденции ведут к тому, что 70 миллионов детей до пяти лет будут страдать ожирением к 2025 году. Откуда все это берется, всегда ли виновато питание и в каком возрасте можно заметить первые тревожные звонки, нам рассказали врачи.
Чем опасно детское ожирение?
Из-за ожирения у детей, конечно, меньше проблем со здоровьем, чем у взрослых. Они страдают больше психологически: более склонны к стрессу, тревоге и заниженной самооценке. А вот в будущем вырисовываются более неприятные перспективы. Велика вероятность, что с возрастом проблема лишнего веса лишь усугубится, что приведет к риску развития хронических заболеваний сердца и диабета в более позднем возрасте.
Установлено, что у всех детей с различной степенью ожирения без исключения низкий уровень витамина D в сыворотке крови. А витамин D регулирует концентрацию кальция в организме и поддерживает здоровье костей. Соответственно, дефицит этого витамина приведет к ухудшению здоровья костей и, в тяжелых случаях, к гипокальциемии (если долго игнорировать симптомы, это может привести к остеопорозу), рахиту и остеомаляции (снижению прочности костей).
Какие бывают причины детского ожирения?
Генетика, недостаток физической активности, нарушение режима питания, а то и все сразу — главные, но не единственные причины избыточного веса у детей.
— Чаще всего причиной детского ожирения становится неправильное питание — когда ребенок получает лишние калории с хлебом, выпечкой, сладкими напитками, в том числе соками и газировкой, чипсами, конфетами, недостаточное количество овощей в рационе, — говорит врач-педиатр Екатерина Туринцева. — Кроме того, играет роль недостаточная физическая активность — дети перестали гулять и двигаться. Неправильный режим дня — мало спят, едят поздно вечером и ночью, не завтракают. Эндокринная патология — недостаточная функция щитовидной железы или избыток гормонов надпочечников. Психологические проблемы — ребенок заедает психологический дискомфорт. Также важны наследственные факторы.
Екатерина Туринцева — заведующая детской поликлиникой «Новой больницы», кандидат медицинских наук высшей квалификационной категории, врач-педиатр, врач-инфекционист, член Союза педиатров России.
Но ведь у детей отменный метаболизм!
— Нет, это неверно, ведь самое главное — это пищевые привычки, а вступая во взрослую жизнь с нездоровыми привычками, очень легко набрать лишний вес и, более того, крайне сложно их перестраивать, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина.
Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
Кроме того, специалисты обращают внимание, что «перерасти» ребенок может только первую степень ожирения, небольшой перевес. И то — при достаточной физической активности.
Как узнать, есть ли у ребенка ожирение?
Достоверно определить, есть ли у ребенка лишний вес, может только лечащий врач. Для этого он измеряет вес и рост ребенка и вычисляет его индекс массы тела (ИМТ), чтобы сравнить его со стандартными значениями. ИМТ рассчитывается как отношение массы тела в килограммах к квадрату роста человека, выраженному в метрах. У взрослых ожирение диагностируется при ИМТ выше 30. Оценка наличия или отсутствия ожирения у детей определяется с помощью перцентильных таблиц или стандартных отклонений ИМТ. В них учитывается не только рост, вес, но также пол и возраст ребенка. У детей значение ИМТ меняется с возрастом и связано с развитием.
— Термин «детское ожирение» относят как к детям, так и к подросткам. Для детей выделили возрастную категорию от 6 до 11 лет, а к подростковой группе относятся ребята от 12 до 17 лет, — говорит Ирина Бородина. — В качестве диагностического критерия избыточной массы тела и ожирения у детей рекомендовано определение величины стандартных отклонений индекса массы тела (SDS ИМТ). Согласно федеральным клиническим рекомендациям, с учетом рекомендаций ВОЗ, ожирение у детей и подростков от 0 до 19 лет следует определять как ИМТ, равный или более +2,0 SDS ИМТ, а избыточную массу тела от +1,0 до +2,0 SDS ИМТ. Нормативные таблицы можно найти на сайте ВОЗ.
Дети с избыточным весом и ожирением должны постоянно находиться под наблюдением врача-педиатра. Дети до года — ежемесячно, дети от одного года до трех лет — один раз в 3–6 месяцев, школьники — один раз в 6–12 месяцев. Подростки с избыточной массой тела должны находиться под контролем эндокринолога.
В каком возрасте можно увидеть первые тревожные звонки?
— Смотреть за рационом детишек следует с самого раннего детства, — говорит Ирина Бородина. — Один из опасных периодов — начальная школа, когда у ребенка может несколько снижаться физическая активность по сравнению с детским садом, и подростковый возраст, когда у детей много искушений, таких как газировка, чипсы, фастфуд. Но наряду с ожирением хочется отметить и другую проблему, чаще в подростковом возрасте — анорексию, больше всего это касается девочек. У них наблюдается снижение веса, здесь имеет место психологический фактор.
Чем не стоит кормить детей?
По большому счету, список, продуктов, которые лучше держать от детей подальше, взрослым понятен интуитивно: сладкие напитки (по возможности лучше всегда заменять их водой), фастфуд, хлебобулки, продукты с сомнительной термической обработкой (сырое мясо, рыба, яйца).
Как составить правильный детский рацион?
Что бы ни говорил ребенок о том, что он не хочет есть кашу на завтрак, врачи настаивают на том, что она должна быть в его утреннем рационе.
— На завтрак ребенок должен есть не бутерброды и булки, а каши, — говорит Екатерина Туринцева. — На второй завтрак — фрукты или кисломолочный продукт (предпочтительно кефир, а не сладкий йогурт). Обед — обязательно салатик, суп, на второе — мясной или рыбный продукт с овощным гарниром. На полдник также могут быть кисломолочные продукты или фрукты. Ужин — отварные или запеченные овощи, мясо или рыба. Важно кормить ребенка 4–5 раз в день, не допускать больших перерывов и не давать ему есть за два часа до сна.
Профилактика ожирения у детей не обходится без помощи родителей. Важно как можно раньше наладить доверительные отношения ребенка со здоровой пищей, поощрять его пробовать различные фрукты, овощи и белковые продукты с раннего возраста. По мере взросления он с большей вероятностью будет включать эти полезные продукты в свой рацион. Кроме того, залог успеха — собственный пример: здоровая пища для всей семьи.
Также не стоит забывать, что есть надо медленно и только тогда, когда есть чувство голода. Переедание происходит во время приема пищи при отсутствии голода, когда избыток калорий в конечном итоге откладывается в виде жира в организме.
— На кухне в доступном для ребенка месте должны быть фрукты или овощи (нарезанная морковка, редиска, яблоко), а не печенье и конфетки, — говорит Екатерина Туринцева. — Приучите ребенка пить воду и обязательно гуляйте. Важно формировать правильные семейные привычки. Например, бабушка с дедушкой при встрече с внуком пусть подарят книжку или небольшую игрушку, а не конфетку.
СЮЖЕТ
Научите ребенка не заедать обиды и тревоги, соблюдать режим дня и быть активными: для эффективного снижения веса физические упражнения должны быть ежедневными, продолжительностью не менее 60 минут. Следует ограничить время, которое ребенок проводит у монитора: не более двух часов в день. Чем больше времени он проводит перед экраном, тем меньше времени остается для физической активности и полноценного сна. И прочитайте про 5 пищевых привычек, от которых стоит отказаться уже сегодня — так есть нас учили бабушки и мамы, но у диетологов на эти пристрастия другой взгляд.