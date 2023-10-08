«Тело лежало пять суток у больницы». Бывший металлург умер после медицинского обследования — врачи сказали, что всё хорошо

Житель Первоуральска Свердловской области Александр Трапезников умер рядом с больницей сразу после обследования.
Александру Григорьевичу было 84 года, он жил один в квартире, проблем с памятью и рассудком у него, по словам родных, не было: сам ходил в продуктовый магазин за небольшими покупками, в парикмахерскую.
— Я навещал его, каждую неделю привозил продукты, бутыли с питьевой водой. Созванивались мы раз в два-три дня, — рассказывает нашим коллегам из E1.RU его сын Борис.
21 сентября Борис не смог дозвониться до отца, телефон был отключен. На второй и третий день снова «абонент недоступен». Впрочем, такое бывало часто: пенсионер постоянно случайно отключал телефон на несколько дней, когда нажимал не на те кнопки или просто не ставил на подзарядку. Через пару дней сын привез Александру Григорьевичу продукты, но дома никого не застал.
— Сначала думали, что ушел в магазин или в парикмахерскую. Поискали во дворах. Вечером начали обзванивать больницы, приемные отделения, — вспоминает сын. — Наконец, в больнице
Борис пошел в полицию. И когда он уже подавал заявление о пропаже, выяснилось, что полицейские нашли в медгородке тело Александра Григорьевича:
— Показали мне фото лежащего человека, я по одежде узнал отца. Отправили к моргу, сказали: «Наш человек вас там встретит». Пришел в морг, никого нет, сотрудники говорят: «Сейчас, наверно, привезут». Час ждал — никого. Позвонил в полицию, услышал: «Поищите его сами, он там где-то между больницей и моргом».
Почти два часа Борис вместе с другими родственниками, которые тоже подъехали к больнице, искали тело отца. Нашли в зарослях, совсем рядом с пешеходной тропинкой, метрах в пяти от центрального входа в больницу.
— Я был в шоке, что полицейские просто оставили найденное тело. Хотя бы огородили, сотрудника выставили… Ведь это могло быть возможное место преступления, насильственная смерть. Следственная группа приехала только через несколько часов. Тело лежало пять суток рядом с больницей, — говорит Борис.
Когда тело забрали, сын и другие родственники Александра Григорьевича начали выяснять, что произошло. Оказалось, что скорую отцу вызвали из полиции. Якобы в отделение пожилого человека привели прохожие, тот рассказал им, что заблудился и забыл адрес. Паспорта у него с собой не было, но он правильно назвал фамилию, имя, отчество, полную дату рождения. Полицейские вызвали скорую и отправили пожилого человека в больницу.
Позже Борис узнал, что отцу провели обследование, сделали кардиограмму и КТ. А через несколько часов отправили домой. Ему стало плохо через несколько минут после выхода из больницы, он свернул с тропинки и упал. Точного времени смерти в документах нет. Лишь предположительная дата — 21 сентября.
В справке, которую отдали родным, сказано, что смерть вызвал атеросклеротический кардиосклероз, отек легкого. Причина смерти при таком диагнозе — остановка сердца из-за нарушений ритма и недостаточности кровообращения.
— Результаты обследований, которые проводили в больнице, нам не отдали, — говорит Борис. — До этого у отца никогда не было проблем с памятью. Случилось в первый раз, и вот так всё закончилось.
Александр Григорьевич — почетный металлург, работал бригадиром на Первоуральском трубном заводе.
— Ветеран труда, всю жизнь честно трудился... Неужели он заслужил такое равнодушное отношение? Почему человека просто выпроводили на улицу, в темноту, зная, что он без памяти, даже не представляет, куда сейчас идти?
Комментарий больницы: пациент ушел сам
В городской больнице Первоуральска прокомментировали ситуацию с гибелью пациента на территории Медгородка. Там утверждают, что никаких нарушений с их стороны не было. А пенсионер сам ушел из больницы.
— Возрастной пациент был доставлен в приемное отделение первоуральской больницы на скорой помощи, которую вызвал полицейский, остановивший бесцельно передвигающегося пожилого мужчину на улице, — рассказали в больнице. — В приемном покое была проведена первичная диагностика состояния здоровья пациента. Во время ожидания заключений врача, спустя некоторое время, пациент самовольно покинул медучреждение, никого не предупредив и не получив лечения. Через несколько дней его тело было обнаружено на территории больницы. Родственникам будет предоставлена вся медицинская информация о результатах диагностических обследований, которые медики успели провести пациенту. В ходе проведенной внутренней проверки нарушений оказания медицинской помощи со стороны медицинского персонала не выявлено.
Родные в ответ заверяют, что у них есть запись первых разговоров с врачами, где те объясняют, что погибшего все-таки отправили из больницы и не собирались госпитализировать.
Сейчас они готовят обращение в прокуратуру с требованием проверить качество оказания медицинской помощи в городской больнице Первоуральска, чтобы понять, почему пациент умер сразу после обследования.
Мы также рассказывали о том, что 35-летний мужчина насмерть замерз прямо под окнами городской больницы. Врачи по ошибке приняли его за пьяного и отправили домой.