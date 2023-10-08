«Тело лежало пять суток у больницы». Бывший металлург умер после медицинского обследования — врачи сказали, что всё хорошо

— Я навещал его, каждую неделю привозил продукты, бутыли с питьевой водой. Созванивались мы раз в два-три дня, — рассказывает нашим коллегам из E1.RU его сын Борис.



21 сентября Борис не смог дозвониться до отца, телефон был отключен. На второй и третий день снова «абонент недоступен». Впрочем, такое бывало часто: пенсионер постоянно случайно отключал телефон на несколько дней, когда нажимал не на те кнопки или просто не ставил на подзарядку. Через пару дней сын привез Александру Григорьевичу продукты, но дома никого не застал.