«Находится в реанимации»: стало известно состоянии 13-летней девочки, которую ножом изрезала подруга

Под Новосибирском днем 1 октября 14-летняя девочка напала на 13-летнюю подругу с канцелярски ножом. После инцидента школьница попала в больницу с резаными ранами лица, шеи и головы. Как сообщил НГС главный врач детской больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий, состояние девочки оценивается как тяжелое.
— В воскресенье ребенок доставлен в наш стационар с критической кровопотерей, где одновременно была оказана трансфузиологическая, реанимационная помощь вместе с работой нескольких групп хирургов по локализациям повреждений, — сообщил Заблоцкий.
Как пояснил главврач, сейчас девочка находится в реанимации, за ее жизнь борются медики.
Ранее второгодник в Новосибирской области зарезал учительницу из-за ноутбука. Парень нанес женщине не менее 20 ударов ножом.