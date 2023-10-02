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«Находится в реанимации»: стало известно состоянии 13-летней девочки, которую ножом изрезала подруга

Ребенок находится под наблюдением врачей

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По данным следователей, инцидент произошел в лесу в поселке Кудряшовском

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Под Новосибирском днем 1 октября 14-летняя девочка напала на 13-летнюю подругу с канцелярски ножом. После инцидента школьница попала в больницу с резаными ранами лица, шеи и головы. Как сообщил НГС главный врач детской больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий, состояние девочки оценивается как тяжелое.

— В воскресенье ребенок доставлен в наш стационар с критической кровопотерей, где одновременно была оказана трансфузиологическая, реанимационная помощь вместе с работой нескольких групп хирургов по локализациям повреждений, — сообщил Заблоцкий.

Как пояснил главврач, сейчас девочка находится в реанимации, за ее жизнь борются медики.

Ранее второгодник в Новосибирской области зарезал учительницу из-за ноутбука. Парень нанес женщине не менее 20 ударов ножом.

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