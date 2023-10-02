Изуродовала лицо и шею: под Новосибирском школьница пыталась зарезать подругу канцелярским ножом

Под Новосибирском 14-летняя школьница пыталась зарезать знакомую канцелярским ножом в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
По данным следствия, днем 1 октября две школьницы гуляли по лесу в поселке Кудряшовском, где между ними произошел конфликт. Тогда 14-летняя девочка взяла канцелярский нож и несколько раз им ударила 13-летнюю подругу.
— Довести умысел на убийство до конца ей не удалось вследствие того, что 13-летняя потерпевшая оказала активное сопротивление, а также ей была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения, — пояснили в ведомстве.
Как уточнили в областной прокуратуре, девочка попала в больницу с резанными ранами лица, шеи и головы.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». Подозреваемую задержали, в ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее второгодник в Новосибирской области зарезал учительницу из-за ноутбука. Парень нанес женщине не менее 20 ударов ножом.