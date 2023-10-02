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Изуродовала лицо и шею: под Новосибирском школьница пыталась зарезать подругу канцелярским ножом

По данным следователей, инцидент произошел в лесу в поселке Кудряшовском

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Пострадавшая находится в больнице

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Под Новосибирском 14-летняя школьница пыталась зарезать знакомую канцелярским ножом в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, днем 1 октября две школьницы гуляли по лесу в поселке Кудряшовском, где между ними произошел конфликт. Тогда 14-летняя девочка взяла канцелярский нож и несколько раз им ударила 13-летнюю подругу.

— Довести умысел на убийство до конца ей не удалось вследствие того, что 13-летняя потерпевшая оказала активное сопротивление, а также ей была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения, — пояснили в ведомстве.

Как уточнили в областной прокуратуре, девочка попала в больницу с резанными ранами лица, шеи и головы.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». Подозреваемую задержали, в ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее второгодник в Новосибирской области зарезал учительницу из-за ноутбука. Парень нанес женщине не менее 20 ударов ножом.

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