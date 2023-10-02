Изуродовала лицо и шею: под Новосибирском школьница пыталась зарезать подругу канцелярским ножом

По данным следствия, днем 1 октября две школьницы гуляли по лесу в поселке Кудряшовском, где между ними произошел конфликт. Тогда 14-летняя девочка взяла канцелярский нож и несколько раз им ударила 13-летнюю подругу.



— Довести умысел на убийство до конца ей не удалось вследствие того, что 13-летняя потерпевшая оказала активное сопротивление, а также ей была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения, — пояснили в ведомстве.

