Второгодник в Новосибирской области зарезал учительницу в школе из-за ноутбука: куда его отправили

В Новосибирской области Мошковский районный суд признал виновным в убийстве своей школьной учительницы и разбое 19-летнего Александра (имя изменено).

Само преступление произошло 9 июля 2020 года в поселке Смоленский, тем вечером семиклассник (парень несколько раз оставался на второй год) залез в пристройку к школе, где жила 56-летняя Валентина Болдырева. Женщина оказала грабителю сопротивление.

