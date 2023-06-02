Второгодник в Новосибирской области зарезал учительницу в школе из-за ноутбука: куда его отправили

В Новосибирской области Мошковский районный суд признал виновным в убийстве своей школьной учительницы и разбое 19-летнего Александра (имя изменено).
Само преступление произошло 9 июля 2020 года в поселке Смоленский, тем вечером семиклассник (парень несколько раз оставался на второй год) залез в пристройку к школе, где жила 56-летняя Валентина Болдырева. Женщина оказала грабителю сопротивление.
— С целью преодоления сопротивления женщины осужденный взял нож и нанес потерпевшей не менее 20 ударов, от которых последняя скончалась на месте. Совершив в ходе разбойного нападения убийство, злоумышленник похитил из квартиры ноутбук стоимостью
Подростка задержали по горячим следам. Собранных следователями доказательств хватало для признания Александра виновным в нарушении двух статей УК: разбой с проникновением в жилище (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и причинением тяжкого вреда здоровью и убийстве, сопряженном с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Суд приговорил сибиряка к 9,5 года в колонии строгого режима.
3 года назад корреспондент НГС отравился в Смоленский, поговорил с близкими Валентины Болдыревой, в школе, где всё произошло, и попытался выяснить, что же толкнуло Александра на зверское преступление.
В марте 2023 года учительницу русского языка Валентину Перкову под Новосибирском убили в собственном доме.