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Второгодник в Новосибирской области зарезал учительницу в школе из-за ноутбука: куда его отправили

Парень нанес женщине не менее 20 ударов ножом

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Валентина Болдырева всю жизнь проработала в школе — и преподавала, и занималась с трудными подростками

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В Новосибирской области Мошковский районный суд признал виновным в убийстве своей школьной учительницы и разбое 19-летнего Александра (имя изменено).

Само преступление произошло 9 июля 2020 года в поселке Смоленский, тем вечером семиклассник (парень несколько раз оставался на второй год) залез в пристройку к школе, где жила 56-летняя Валентина Болдырева. Женщина оказала грабителю сопротивление.

— С целью преодоления сопротивления женщины осужденный взял нож и нанес потерпевшей не менее 20 ударов, от которых последняя скончалась на месте. Совершив в ходе разбойного нападения убийство, злоумышленник похитил из квартиры ноутбук стоимостью 10 700 рублей, после чего с места происшествия скрылся, — говорится в материалах дела.

Подростка задержали по горячим следам. Собранных следователями доказательств хватало для признания Александра виновным в нарушении двух статей УК: разбой с проникновением в жилище (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и причинением тяжкого вреда здоровью и убийстве, сопряженном с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Суд приговорил сибиряка к 9,5 года в колонии строгого режима.

3 года назад корреспондент НГС отравился в Смоленский, поговорил с близкими Валентины Болдыревой, в школе, где всё произошло, и попытался выяснить, что же толкнуло Александра на зверское преступление.

В марте 2023 года учительницу русского языка Валентину Перкову под Новосибирском убили в собственном доме.

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УчителиТрудные подросткиУбийство учителя
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