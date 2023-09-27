Один привирает, другой не стряхнуть. Какие градусники точнее измеряют температуру и сколько они стоят

Сейчас популярностью пользуются градусники с термической жидкостью. Выглядят они как обычные стеклянные, но стряхивать их гораздо труднее. В некоторых аптеках их продают под видом ртутных, стоят в среднем 500 рублей.

Электронные же градусники твердо закрепились в домашних аптечках. Но ими нужно уметь пользоваться. Фармацевты сразу предупреждают, что после звукового сигнала надо еще немного подержать электронный градусник, чтобы он показал точную температуру. Цена — 230 рублей.