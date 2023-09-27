Один привирает, другой не стряхнуть. Какие градусники точнее измеряют температуру и сколько они стоят

В то время как в России ждут новую волну коронавируса, наши красноярские коллеги из NGS24.RU решили протестировать градусники, которые можно найти в аптеках. Журналистам удалось добыть электронный термометр от And, с термической жидкостью от «Импэкс-мед», ртутный и бумажный от Nextemp. Ими измерили температуру у сотрудников NGS24.RU. Каждый градусник держали 10 минут, а затем сверяли показания. Вот что получилось.
Сколько стоят градусники
После пандемии ртутные градусники найти в аптеках получается не всегда. Фармацевты рассказывают, что их привозят небольшими партиями и быстро раскупают. Ртутный термометр нам удалось найти только в одной городской аптеке, и стоил он 330 рублей.
Сейчас популярностью пользуются градусники с термической жидкостью. Выглядят они как обычные стеклянные, но стряхивать их гораздо труднее. В некоторых аптеках их продают под видом ртутных, стоят в среднем 500 рублей.
Электронные же градусники твердо закрепились в домашних аптечках. Но ими нужно уметь пользоваться. Фармацевты сразу предупреждают, что после звукового сигнала надо еще немного подержать электронный градусник, чтобы он показал точную температуру. Цена — 230 рублей.
Самым необычным нашим приобретением стал бумажный градусник от Nextemp. Купить такие можно не во всех аптеках, главный их плюс — низкая цена, стоят в районе 70 рублей. По словам сотрудников аптек, особой популярностью они не пользуются, завозят их маленькими партиями. Принцип работы прост: поставить градусник под мышку на три минуты или под язык на одну. После точки на бумаге начнут темнеть, и последняя темная — ваша температура.
Тест № 1: женский
Сначала мы протестировали градусники на заместителе главного редактора Кадрии Катциной (она как раз не очень хорошо себя чувствовала). Мы сбросили градусники до 35 градусов и одновременно поставили под мышки ртутный и водный. Спустя десять минут ртутный показал 37 градусов, а водный — 37,1 градуса. Электронный поставили сразу же после стеклянных. Первый результат он показал уже через пять минут, 36,6 градуса. Тогда после «писка» мы оставили его еще на три минуты. Итог — 36,8 градуса.
Результат бумажного нас слегка удивил — он показал всего 36 градусов, при этом у «испытуемой» наблюдались явные признаки простуды.
Получается, по показаниям ртутного и водного термометров мы должны были отправить Кадрию лечиться. Но, посмотрев на данные электронного и бумажного, решили — пусть работает.
Кадрия рассказала, что для нее главный критерий при выборе градусника — простота в использовании и безопасность. В нас еще сильны страхи из детства перед ртутными шариками.
— Я детям измеряю температуру электронным градусником одной известной фирмы, нас устраивает, он вполне точный. Он обычный, для подмышки. Запикал — достал, посмотрел. Всё просто. Правда, приходится младшего ребенка держать, чтобы не уронил его. Ртутным не пользуемся, его можно разбить, это хлопотно. Причем в нашей семье не только дети могут это сделать. Я и сама несколько раз их била, а потом ртуть собирала. Но стоит отметить, что наш электронный и ртутный показывают одинаковую температуру. Кстати, так мы и удостоверились в точности техники — сверяли с обычным, — рассказывает мама двоих детей.
Тест № 2: мужской
Для чистоты эксперимента мы решили провести еще один тест, и измерили температуру главному редактору NGS24.RU Евгению Зиновьеву, который выглядел абсолютно здоровым. Условия и принцип действия остались прежними, а вот результаты отличались. За десять минут отметка на водном градуснике дошла до 36,9 градуса.
У ртутного и электронного показания полностью совпали и максимально приблизились к идеальным — 36,6 градуса. А вот бумажный термометр вновь занизил результат и показал, как и в прошлый раз, ровно 36 градусов.
Таким образом, несмотря на существенную разницу в показаниях градусников, у главного редактора не было никаких шансов притвориться больным — ему тоже пришлось честно трудиться до конца рабочего дня. А еще он попытался стряхнуть водный прибор — это оказалось непросто:
— У нас в семье всегда были ртутные градусники. Мы как-то больше им доверяем. Когда дети были маленькие, мы однажды купили электронный, думали, что будет удобнее. Но он порой показывал полную отсебятину. Сейчас, может быть, электронные градусники стали более качественными, но осадочек остался... — поделился воспоминаниями наш главред. — А вот бумажный градусник я сегодня вообще впервые в жизни увидел. Даже не знал, что такие бывают.
«Электронными удобно пользоваться, когда дело имеешь с животными»
Мы также узнали мнение мамы двоих детей Инны Науменко. Она отдает предпочтение ртутным термометрам, а электронные использует только для животных.
— Предпочитаю ртутный в силу привычки. Кажется, что он более точный. Дети, конечно, разбивали, но только в том случае, если мать — ворона. Такие вещи не должны нигде валяться и должны храниться в недоступном для детей месте. Единственный минус, что такие градусники тяжело стряхнуть, особенно современные. Я заметила, что электронными удобно пользоваться, когда дело имеешь с животными. В ветеринарных клиниках ставят в задний проход, и они быстро и приблизительно показывают результат, — поделилась она опытом.
Чтобы понять, какой из градусников предпочесть, мы обратились к специалисту — главному врачу клиники «ЛабиринтМед» Евгению Шнейдерману. Он рассказал, каким приборам доверяет, и объяснил, почему погрешность в измерениях может быть опасна для организма.
— У меня мнение, что у электронных градусников, которые ставят в подмышечную впадину, есть погрешность. Есть еще электронные, которые измеряют на расстоянии, у них тоже есть погрешность, но меньшая. А самые достоверные — ртутные, но они небезопасные, при его использовании требуется особая осторожность. Даже маленькая погрешность важна. Если электронный показал, например, 38 — это некритично, может, организм сам справится, а если ртутным померить, то 38,5. По современным стандартам это уже показания для жаропонижающей терапии, а при погрешности этого можно не заметить. Вообще лучше дома иметь два градусника, — порекомендовал Евгений Шнейдерман.
Ранее мы рассказывали, что делать, если градусник показал температуру