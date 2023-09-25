«В казино я бы не поставила на "пиролу"»: профессор из США рассказала, чего ждать от нового штамма COVID-19

В России ждут новую волну коронавируса. В правительстве РФ вводится масочный режим, готовятся к открытию ковидные госпитали, а Роспотребнадзор фиксирует рост количества заболевших новой коронавирусной инфекцией. Всё это порождает слухи о новом локдауне, возвращении масочного режима и прочих «прелестях» пандемии. Биолог, профессор Университета Джорджа Мэйсона из США Анча Баранова уверена — нового локдауна не будет. Но принимать во внимание вирус нужно. Избегать заражения — нужно. И не только «пиролы», а и всех остальных версий вируса — именно они пока и определяют текущую заболеваемость.
«Говорят, на каком-то языке это слово ругательное»
— Всех интересует штамм «пирола». С ним получилась парадоксальная ситуация. Человечество с этой «пиролой» пытается догнать уходящий поезд, но при этом одновременно и бежит впереди паровоза, — считает профессор. — Вариант не то чтобы новый, мы его наблюдаем с начала лета. Ученым он интересен тем, что заметно отличается от тех вариантов омикрона, что ходили по глобальным популяциям человека с начала 2022 года. Это новый «отвилок» от предка-омикрона, конкретно — его второй линии, которая уже дала нам «арктуруса», «кракена» и тот вариант, который сейчас является доминирующим, — «эрис / эрида». Поскольку вариант «пирола» очень сильно отличается от своих предшественников, то неплохо было бы ему дать какое-то новое линейное название, например омикрон 6. Но ему оставили имя омикрон 2.86, отойдя при этом от традиции именовать варианты в честь зловредных персонажей из греческой мифологии.
По словам Анчи Барановой, до сих пор сколь-нибудь логического объяснения, почему новый штамм получил название «пирола», так и не появилось:
— Есть такое растение — пирола, по-русски «грушанка». Небольшое такое, скромное, — объясняет доктор Баранова. — Но в честь него почему-то назвали астероид. Коронавирусы же обычно называют по каким-то ужасностям. Пирола же — как травяная, так и небесная, не означают ровным счетом ничего такого кошмарного.
Впрочем, есть и еще одна версия, озвученная профессором и встречающаяся в интернете. Якобы на одном из редких европейских языков «пирола» означает нечто крайне ругательное и чрезвычайно неприличное.
— Я в такое объяснение не сильно верю, но почему-то именно эта версия получила популярность, — объясняет Анча Баранова.
Где появился вирус — неизвестно. Вирусологи отмечают, что информация о появлении нового варианта пришла одновременно из Скандинавии и из Англии. Следовательно, понять, где именно зародился новый вариант, уже не удастся. В отличие от того же омикрона, происхождение которого известно вплоть до района, где он впервые был обнаружен. В качестве одной из гипотез зарождения мутировавшей «пиролы» выдвигается предположение, что вирус мог пройти длительную эволюцию внутри конкретного человека со слабым иммунитетом — из-за первичного дефицита иммунной системы или лечения подавляющими иммунную систему препаратами, например, применяемыми после пересадки органа.
— В конце августа появилось сообщение из Швейцарии, что по результатам секвенирования сточных вод, наиболее эпидемиологически надежного источника на данный момент, вирус «пирола» составляет два процента от всех полученных сиквенсов, — предупреждает Анча Баранова. — А это уже очень много. Это не единичный случай болезни, это уже масса. Которую, впрочем, нельзя привязать к какому-то конкретному человеку или даже кварталу города. И тем не менее сигнал — достаточно серьезный. Сиквенсы «пиролы» встречаются и в США, почти во всех штатах, в том числе в штате Вирджиния, где я нахожусь. Но парадокс в том, что «пирола» — до сих пор не мажорный штамм. В США 25% всех заражений приходится на штамм «эрис / эрида». Европа, думаю, не особо отличается. По России сейчас хорошей статистики нет. Ее и раньше было не особо много, но сейчас нет совсем. Поэтому мы действуем путем экстраполяции. Вряд ли в России картина полностью другая, чем в Европе. А значит, сейчас говорить, что вот сейчас вокруг нас сплошная «пирола» и потому я заболел «пиролой»… Для 99% случаев из 100 такое заявление будет безосновательным.
Измерению не подлежит?
Действующие вакцины от COVID-19 теоретически способны защитить и от «пиролы». Вот только насколько эффективной будет эта защита — четких данных пока нет. Причем ни у отечественных производителей, ни у иностранных.
— Что же касается вакцин против коронавируса, то про «Спутник» мы сейчас не знаем ничего, кроме того, что его производитель зарегистрировал клинические испытания трех вакцин — «Спутник Лайт», «Спутник» и «Спутник-М» для подростков. При этом информации, какой именно сиквенс был выбран, тоже нет (очевидно, что какой-то из омикронов). С препаратами от Pfizer и Moderna ситуация тоже интересная. Эти производители выпустили по пресс-релизу, в которых говорится, что вакцина по составу такая же, какая и была, только вариант заменен на «кракен / арктурус»— объясняет Анча Баранова. — FDA и Центр по контролю и профилактике заболеваний в США это всё одобрили. Испытания вакцины проводились на добровольцах, но на тех, кто был привит ранее и получил либо четыре укола старой вакциной, либо три укола старой вакциной и один — бивалентной. С момента последнего укола прошел год, им сделали прививку новым вариантом, но не на «пиролу», а на ХВВ-варианты типа «кракен» и «арктурус». Эти варианты и сейчас немного в ходу, именно их волна была последней заметной в этой пандемии, с пиком в декабре 2022-го — январе-феврале 2023-го.
Из пресс-релиза компании Moderna понятно, что вакцинный препарат ввели добровольцам, а потом и у них, и у людей из контрольной группы собрали сыворотку крови и этими самыми сыворотками стали нейтрализовывать искусственные вирусные конструкции, собранные с S-белком от всех этих новых вариантов. Всё это, конечно, in vitro (в пробирках). Оказалось, что новая вакцина повысила титр антител на варианты вирусов «кракен / арктурус» раз в 11–12, а на «пиролу» — в 8,7 раза.
— Мне бы очень хотелось видеть вместо цифры 8,7 цифру 100, — объясняет профессор. — Потому что в мире иммунологии повышение в 10 раз — это не очень много. Иммунологи используют логарифмические шкалы, а потому хотелось бы видеть более высокие цифры. Из плюсов — повышается иммунный ответ на старые варианты, в том числе на самый первый, оригинальный уханьский вариант. Ответ на него стартует с очень «высокой полочки».
— С «пиролой» же и «эридой» всё не так радужно, потому что старт идет с более «низкой полочки», — рассуждает профессор Баранова. — Подъем в 10 раз всё равно не вызовет сильного эффекта. При этом здесь можно даже не упоминать уровень антител, так называемый BAU, который использовали раньше. Измерять старыми тестами наши антитела от нового вируса совершенно бессмысленно, потому что мы, человеки, не удосужились поменять антиген, который используется в наших тестах на антитела. Мы так до сих пор и меряем иммунитет к уханьскому варианту. Если вы проверяете перед поездкой автомобиль и посмотрите на уровень жидкости в бачке омывателя стекол, вы никогда не узнаете, хватит ли вашему мотору масла. Надеюсь, что с такой аналогией стало понятно.
Локдаун? Лучше рециркулятор
Что же касается возвращения масочного режима, то, по мнению профессора, ожидать новых штрафов для нарушителей обязательного ношения масок и тем более перчаток не стоит. Опыт Китая доказал — от вируса локдауны не помогут, а вот экономику уронят. Потому по всему миру правительства от этой практики отошли. Но при этом элементарные меры безопасности всё же следует соблюдать.
— Каких-то административных решений типа локдауна уже не будет, — уверена Анча Баранова. — Права на прием решений по защите уже отданы местным администрациям и самим людям. Введение масочного режима для врачей и больниц очевидно. Если там все заболеют и позаражают друг друга, то медицинское учреждение не сможет работать. А это никому не нужно. Что касается, к примеру, продавца на рынке, который стоит в маленьком помещении, то для него риск заразиться весьма велик. Понятно, что начальство ей ничего не скажет, к тому же — продавец зачастую сам себе начальство, но поставить какой-нибудь рециркулятор вполне можно. Воздух будет прокачиваться через него и снижать дозу вируса, который заходит в помещение. К тому же респиратору, рециркулятору, HEPA-фильтру всё равно, что за вирус попадет к ним. С одинаковым успехом эти приборы заборют и вирус гриппа, и ту же «пиролу».
Нет, дружище, ты не крут!
В целом же, по прогнозам профессора, опасаться пандемии «пиролы» не стоит. Несмотря на всю ее кажущуюся крутость.
— Если она такая крутая и от антител уходит, и по связыванию с АСЕ-2 рецептором даже хуже «кракена», то почему до сих пор не стала доминантным штаммом? С такими характеристиками давно пора уже всех победить, — объясняет свою точку зрения Анча Баранова. — Если бы меня попросили сделать ставку в ковидном казино, какой штамм может вызвать ужасную эпидемию зимой 2024 года, я бы не рискнула поставить на «пиролу». Она отстает по кинетике набора своего веса в популяции. А раз отстает, значит, есть какие-то «яйца», которые мешают танцору. Просто мы пока еще не поняли, как они выглядят.