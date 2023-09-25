«В казино я бы не поставила на "пиролу"»: профессор из США рассказала, чего ждать от нового штамма COVID-19

Измерению не подлежит?

Действующие вакцины от COVID-19 теоретически способны защитить и от «пиролы». Вот только насколько эффективной будет эта защита — четких данных пока нет. Причем ни у отечественных производителей, ни у иностранных.



— Что же касается вакцин против коронавируса, то про «Спутник» мы сейчас не знаем ничего, кроме того, что его производитель зарегистрировал клинические испытания трех вакцин — «Спутник Лайт», «Спутник» и «Спутник-М» для подростков. При этом информации, какой именно сиквенс был выбран, тоже нет (очевидно, что какой-то из омикронов). С препаратами от Pfizer и Moderna ситуация тоже интересная. Эти производители выпустили по пресс-релизу, в которых говорится, что вакцина по составу такая же, какая и была, только вариант заменен на «кракен / арктурус»— объясняет Анча Баранова. — FDA и Центр по контролю и профилактике заболеваний в США это всё одобрили. Испытания вакцины проводились на добровольцах, но на тех, кто был привит ранее и получил либо четыре укола старой вакциной, либо три укола старой вакциной и один — бивалентной. С момента последнего укола прошел год, им сделали прививку новым вариантом, но не на «пиролу», а на ХВВ-варианты типа «кракен» и «арктурус». Эти варианты и сейчас немного в ходу, именно их волна была последней заметной в этой пандемии, с пиком в декабре 2022-го — январе-феврале 2023-го.

