Как по внешности понять, что у вас инсульт: 8 причин срочно вызвать скорую

Инсульт бывает двух типов: ишемический и геморрагический. Первый — более распространенный, самая частая причина возникновения — закупорка сосуда тромбом. Из-за этого гибнут нейроны определенного участка головного мозга, причем нельзя предугадать, какого именно.

Геморрагический инсульт возникает из-за разрыва сосудов головного мозга, в тканях которого в дальнейшем скапливается кровь. Фактически это кровоизлияние в мозг, из-за которого нарушается его работа и создается высокое давление. Считается, что геморрагический инсульт протекает тяжелее ишемического, но на самом деле оба крайне опасны и могут иметь фатальные последствия. Инсульт повреждает клетки мозга, из-за чего могут быть утеряны функции, отвечающие за речь, мышление, чувствительность, зрение или слух.