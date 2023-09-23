Как по внешности понять, что у вас инсульт: 8 причин срочно вызвать скорую

При инсульте крайне важно быстро оказать человеку медицинскую помощь. Если вовремя не помочь человеку, это может привести к самым тяжелым последствиям — вплоть до инвалидности и смерти. Например, актер Алексей Янин восемь лет боролся с последствиями инсульта — появились проблемы с речью и памятью, он не мог вставать с постели. В итоге болезнь победила, и Янин скончался в 40 лет.
Как избежать этого и определить инсульт по внешним признакам? Мы поговорили с врачами о том, как успеть спасти свою или чью-то жизнь.
Инсульт бывает двух типов: ишемический и геморрагический. Первый — более распространенный, самая частая причина возникновения — закупорка сосуда тромбом. Из-за этого гибнут нейроны определенного участка головного мозга, причем нельзя предугадать, какого именно.
Геморрагический инсульт возникает из-за разрыва сосудов головного мозга, в тканях которого в дальнейшем скапливается кровь. Фактически это кровоизлияние в мозг, из-за которого нарушается его работа и создается высокое давление. Считается, что геморрагический инсульт протекает тяжелее ишемического, но на самом деле оба крайне опасны и могут иметь фатальные последствия. Инсульт повреждает клетки мозга, из-за чего могут быть утеряны функции, отвечающие за речь, мышление, чувствительность, зрение или слух.
Причин развития инсульта может быть очень много. По словам врача-терапевта Татьяны Тарадеевой, это могут быть нарушения сердечного ритма, стрессы, психоэмоциональные перегрузки, курение, гиподинамия, ожирение, сахарный диабет.
— Кроме того, бесконтрольный прием антикоагулянтов (препараты, препятствующие образованию тромбов. — Прим. ред.) может способствовать развитию геморрагического инсульта, — добавляет Тарадеева.
Татьяна Тарадеева — врач-терапевт «ИНВИТРО-Приволжье». Занимается диагностикой и лечением заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы, анемического синдрома.
Особо среди факторов риска стоит отметить транзисторные ишемические атаки — в народе их называют микроинсультом. Они имеют преходящий характер, у человека начинает болеть и кружиться голова, немеет одна сторона тела, нарушается речь, может возникнуть кратковременная потеря сознания.
— Микроинсультом люди могут называть и малый инсульт. Симптоматика та же, что и у инсульта, но, в отличие от транзиторных ишемических атак, от него гибнет участок головного мозга. При атаках этого не происходит, поскольку кровоток успевает восстановиться, соответственно, следа на головном мозге не остается. Но все симптомы — как у инсульта, — рассказал врач-невролог клиники «Евромед» Михаил Селезнёв.
Также специалист отметил, что вычислить наступление инсульта заранее по внешности человека невозможно. Есть только факторы риска, которые можно отслеживать. Но приведут ли они в итоге к инсульту, или человек будет спокойно жить и ни о чем не волноваться, врачи предсказать не могут.
— Все симптомы проявляются, когда инсульт уже случился, — добавил Михаил Селезнёв.
Врач-невролог Владимир Головченко отмечает, что при подозрении на инсульт нужно обратить внимание на следующее:
- внятность речи;
- односторонняя слабость в мышцах лица;
- нестерпимая головная боль.
— Эти симптомы могут быть изолированными или сочетаться друг с другом в разных вариациях, — говорит Головченко.
Владимир Головченко — врач-невролог клиники «УГМК-Здоровье». Занимается лечением дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника, заболеваний периферической нервной системы, сосудистых заболеваний головного мозга, диагностикой и лечением головной боли.
Чтобы даже далекий от медицины человек мог определить инсульт, разработали специальный FAST-тест. Он состоит всего из четырех пунктов:
- face — попросите человека улыбнуться: при инсульте угол рта с одной стороны будет «висеть»;
- arm — попросите поднять руки и удерживать их в течение 5 секунд на 90 градусов в положении сидя или на 45 градусов в положении лежа: при инсульте одна из рук будет опускаться;
- speech — обратите внимание на речь человека: при инсульте она становится невнятной и неразборчивой;
- time — при симптомах вызывайте скорую как можно скорее: чтобы помочь пациенту, врачам нужно попасть в «терапевтическое окно», это примерно четыре — четыре с половиной часа.
Кроме того, у человека возникает состояние оглушенности, может быть повышенная сонливость или беспричинное возбуждение. Нарушается чувство равновесия, заболевший начинает запинаться на ровном месте и падать. При кровоизлиянии в мозг может возникнуть спазм мышц затылка, при котором невозможно дотянуться подбородком до ключицы.
При первых проявлениях инсульта нужно звонить в скорую и акцентировать внимание медиков на этом.
— Инсульт может проявиться легким неврологическим дефектом, который может усилиться в течение нескольких часов до тяжелого, поэтому вне зависимости от степени неврологического дефекта при подозрении возникновения инсульта пациент подлежит госпитализации в стационар, — говорит Головченко.
До приезда медиков человека нужно уложить на горизонтальную поверхность, положив голову набок, открыть окно, расстегнуть ворот одежды и снять зубные протезы, если они есть.
Чтобы защитить себя от инсульта, Всемирная организация здравоохранения рекомендует раз в год проходить обследование: измерять артериальное давление, массу тела, уровень холестерина и глюкозы в крови. Также к врачу нужно обратиться, если вы обнаружите у себя несколько факторов риска. Доктор разработает индивидуальную программу профилактики — она, например, может включать лечение гипертонии, которая в два с половиной раза увеличивает риск инсульта.
Кроме того, ВОЗ советует пять раз в день употреблять фрукты и овощи, бросить курить, ограничить употребление соли, жира и сахара и уделять физической активности 30 минут в день. Это не обязательно должны быть активные занятия спортом, подойдет и повседневная занятость — прогулки, работа по дому и в саду, игры с детьми.
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