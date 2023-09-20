В Югре ввели масочный режим, в Новосибирской области тоже рост ОРВИ. Заставят ли новосибирцев носить маски?

В Югре из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом вернули масочный режим в больницы, сообщает ТАСС. В Новосибирской области количество случаев так же растет.
— В Новосибирской области регистрируется сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, преимущественно среди детей школьного возраста и взрослых, — говорится на сайте Роспотребнадзора Новосибирской области.
Но пока речь о введении масочного режима не идет.
— В настоящее время вопрос о введении масочного режима на территории Новосибирской области не рассматривается, — ответили корреспонденту НГС в правительстве Новосибирской области.
Новая волна коронавируса может прийти в Новосибирскую область в ближайшее время, заявил редакции известный вирусолог.