В Югре ввели масочный режим, в Новосибирской области тоже рост ОРВИ. Заставят ли новосибирцев носить маски?

— В настоящее время вопрос о введении масочного режима на территории Новосибирской области не рассматривается, — ответили корреспонденту НГС в правительстве Новосибирской области.

Новая волна коронавируса может прийти в Новосибирскую область в ближайшее время, заявил редакции известный вирусолог.

