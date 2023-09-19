Школьница после ковида перенесла инсульт в 16 лет: почему это случилось и как ее спасают

В 2022 году Соня готовилась к окончанию 9-го класса и последнему звонку. В один из майских дней она ушла в гости к родственникам — все знали, где она находится, и не ждали никакой беды. А утром ее нашли без сознания. Мария Давыдова узнала об этом уже от врачей.



— Как правило, все трагедии происходят тогда, когда их совсем не ждешь, — рассказывает Мария. — Внезапно, без предупреждения. Просто когда я ждала Софью домой, позвонили из реанимации. Мне сказали: «Ваша дочь у нас в состоянии комы». На тот момент не было ни времени, ни возможности выяснять — что, как, когда?

