«Лежит и кричит от боли»: у сибиряка после лечения в санатории отказали ноги — его возят по больницам и не делают операцию

Падение и перелом

Сергей Фролов в середине декабря прошлого года возвращался из гаража домой, когда внезапно поскользнулся и упал на бетонную плиту. Мужчине, несмотря на боль, удалось встать и доковылять до дома. Пенсионеру 68 лет, но к врачу он сразу не обратился.

А примерно через месяц спина в районе крестца начала болеть совсем невыносимо. Началась вереница врачей — от травматолога до невропатолога.

— У него началось защемление седалищного нерва. Потом выяснилось, что был перелом крестца, — вспоминает Татьяна Фролова, жена Сергея.