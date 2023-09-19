«Лежит и кричит от боли»: у сибиряка после лечения в санатории отказали ноги — его возят по больницам и не делают операцию

Житель Новосибирска Сергей Фролов оказался прикован к кровати после того, как съездил на лечение в санаторий — мужчина сначала сломал бедро, а спустя полгода упал на бетонную плиту, получив травму. И этим летом поехал на реабилитацию. Уже во время процедур, по словам семьи, ему начало становиться все хуже. Вернулся домой сибиряк с ужасной болью в пояснице, и примерно через месяц не смог встать с постели. Несколько поездок по больницам закончились словами о том, что решать вопрос нужно в «плановом порядке». При этом в начале сентября боль у мужчины перестали снимать даже очень сильные препараты.
Падение и перелом
Сергей Фролов в середине декабря прошлого года возвращался из гаража домой, когда внезапно поскользнулся и упал на бетонную плиту. Мужчине, несмотря на боль, удалось встать и доковылять до дома. Пенсионеру 68 лет, но к врачу он сразу не обратился.
А примерно через месяц спина в районе крестца начала болеть совсем невыносимо. Началась вереница врачей — от травматолога до невропатолога.
— У него началось защемление седалищного нерва. Потом выяснилось, что был перелом крестца, — вспоминает Татьяна Фролова, жена Сергея.
Говорит от имени мужа именно она, потому что мужчина плохо соображает из-за постоянной боли и препаратов. Сергей разрешил Татьяне рассказать его историю.
— Его прошибала резкая боль от бедра до самой ступни. Ткнуться нам некуда было. Но постепенно лекарства и гимнастика начали помогать, — вспоминает Татьяна. — Остеохондроз ему потом еще ставили.
За полгода до падения у Сергея Фролова был перелом бедра и этим летом по квоте подошла его очередь ехать в барнаульский санаторий. Врачи с поликлиники, по словам родственников, поездке не препятствовали. Но для мужчины она закончилась плачевно.
«Отвечали: «Что вы хотите? Разрабатывать спину так просто?»
В клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья» мужчина приехал 4 июля, перед этим сдав все анализы. Уже ходил сам, ездил на машине, про боли почти забыл к тому времени. Примерно на третий день пребывания в санатории у Сергея опять начало тянуть спину.
— Он говорил им, что болит, а те отвечали: «Что вы хотите? Разрабатывать спину так просто?». Он прошел все УВЧ, гимнастику, бассейн. Но бросил всё, потому что начали уже и там обезболивающие колоть. Вернулся еле-еле, — вспоминает Татьяна.
Боли усиливались по нарастающей и 29 июля сибиряк сделал МРТ. Оно показало изменения в позвоночнике. Лечение, назначенное врачами в частных центрах, не помогало. А в середине августа мужчине стало тяжело передвигаться по квартире.
15 августа он уже встал на костыли. Боль была настолько сильной, что родственники вызвали скорую. После 14 часов ожидания уже поздно ночью Сергея увезли в Городскую больницу №11, где в выписке порекомендовали проконсультироваться с нейрохирургом. В учреждении такого специалиста нет, также на официальном сайте в списке лицензий нет пункта, что больница может заниматься нейрохирургией.
— Мы уехали домой, а Сергей на следующий день даже на костыли не встал. Ноги отказали. И теперь он лежит, — почти плачет Татьяна. — Вызвали невролога из поликлиники, она тоже отправила к нейрохирургу — только где именно проконсультироваться, никто не сказал. Везде отпинывают нас.
«Катаем его по обследованиям, он так мучается»
Отчаявшись найти специалиста по ОМС, семья вызвала на дом нейрохирурга из частной клиники. Врач раскритиковал качество МРТ и сделал заключение о срочной госпитализации, заподозрив эпидурит. Это опасное гнойное воспаление клетчатки спинного мозга. Семья вызвала в этот раз частную скорую и Сергея отвезли в Городскую больницу №34. В ней работают нейрохирурги.
— Врач сказал, что нужно делать МРТ с контрастом, что его там пусть обследуют нормально. В пять утра соседей будили, чтобы они помогли Сергея в скорую отнести. Повезли на КТ, а там такое железное лежбище. Он лег и орет: «Я не могу лежать. Мне так больно. Вытащите». Минуту смог пролежать. И тут нейрохирург готовит выписку, сказал, что не положит, и ответил, что занимаются они головой, а не спинами, — недоумевает Татьяна.
Семья вызвала частную скорую, чтобы отвезти Сергея домой. По словам Татьяны, чтобы получить в поликлинике направление на госпитализацию, семья должна вначале пройти консультацию в Федеральном центре нейрохирургии и получить положительный ответ, что Сергея возьмут на операцию. Врачи пошли на уступки семье и приняли пациента во внеплановом порядке, но теперь он должен пройти МРТ с контрастом.
— Будет все под наркозом, потому что лежать он не может на этих железках. Одна поездка на скорой частной обходится примерно в 10 тысяч рублей. А мы пенсионеры, — сетует Татьяна. — А муж мой лежит и кричит от боли. Он уже на трамадоле, который ему почти не помогает. Катаем его по обследованиям, он так мучается. Чуть ли не на стену лезет.
Трамадол — наркотический опиоидный анальгетик.
«При наличии образования санаторно-курортное лечение противопоказано»
В Городской клинической больнице №34 подтвердили, что Сергей Фролов был обследован 25 августа — мужчине сделали МСКТ поясничного и крестцового отделов позвоночника, взяли общий анализ крови. Воспаления врачи не нашли. По их данным, контраст при КТ не требовался.
— По результатам обследования установлен диагноз: объемное образование позвоночного канала на крестцовом уровне с парезом нижних конечностей. Учитывая анамнез, давность неврологических нарушений, результаты МСКТ, показания к экстренной госпитализации и экстренному хирургическому лечению отсутствовали, — говорится в ответе.
Главный врач больницы Ярослав Фролов подчеркнул, что проблемы пациента начались около 6 месяцев назад и ему был выставлен диагноз — остеохондроз позвоночника.
— В связи с этим он был направлен на санаторно-курортное лечение, где активно проводилось физиолечение. По окончании наступило ухудшение состояния. При наличии объемного образования (подозрение на опухолевый процесс) санаторно-курортное лечение противопоказано, так как при наличии опухолевого процесса физиолечение провоцирует рост, — подчеркнул Ярослав Фролов.
В больнице подтвердили, что не проводят операций с опухолями на позвоночнике. Пациента направили консультироваться в Федеральный нейрохирургический центр.
В клиническом лечебно-реабилитационном центре «Территория здоровья» на запрос редакции НГС в установленный законом семидневный срок не ответили. Еще почти через неделю, за день до выхода публикации корреспонденту НГС отказали в предоставлении информации, так как в письменном согласии на разглашении информации Сергей Фролов допустил ошибку в наименовании организации в самом конце документа. При этом в остальном документе он прописал все, как положено. За эти две недели состояние мужчины ухудшилось. Оперативно переделать документ у семьи не было возможности. Как только ему станет лучше, он постарается исправить бумагу.
За две недели редакция не получила ответа по ситуации и от Городской клинической поликлиники №22. Проигнорировали вопросы редакции об оказании нейрохирургической помощи в регионе и в Министерстве здравоохранения Новосибирской области.
«Он ходил еще месяц назад»
За то время пока готовилась публикация состояние Сергея серьезно ухудшилось. С трамадола мужчину перевели на более серьезные наркотические препараты. Семья за свой счет провела несколько дополнительных обследований с привлечением частной скорой, и только с результатами и заключениями мужчину госпитализировали в Федеральный центр нейрохирургии при активном содействии руководства этой больницы. О дальнейшей тактике лечения пока ничего не известно.
— Самое главное, что потеряно огромное количество времени, — подчеркивает Евгений Павлов, медицинский юрист, представляющий интересы семьи. — Все больницы и поликлиника отвечали, что это плановая ситуация. А как она может быть плановой, если такая ужасная динамика? Сергей ходил еще месяц назад.
Юрист подчеркнул, что решить более оперативно вопрос всё это время не получалось и семья потратила очень много денег на частные клиники и обследования, чтобы приблизить срок госпитализации.
— У нас система работает в таких случаях как попало. На счету каждый час. В итоге человек парализован, не может ходить и просто загибается от боли. А перед этим врачи скорее всего не провели должное обследование и отправили в санаторий. К нему тоже отдельные вопросы — пациент жалуется на боль, и почему продолжают лечение? — объяснил юрист. — Обратился с жалобами в страховую и наш Минздрав. Видимо, придется идти еще и в прокуратуру.
Семья сейчас находится в подвешенном состоянии. С каждым днем состояние Сергея ухудшается и его жена переживает — доживет ли он до столь необходимой операции.
В начале сентября в соцсетях появилось видео, снятое якобы в детской городской клинической больнице №1 в Новосибирске. В ролике пациентка бьет ребенка.