От кровотечения до смерти: какие лекарства нельзя пить вместе

Для того чтобы не навредить себе, Елена Гричук советует рассказывать своему врачу обо всех препаратах, которые вы принимаете, и строго соблюдать рекомендации специалиста. Иначе риску подвергаются даже те, кто внимательно читает инструкции к лекарствам.

Какие лекарства лучше не смешивать

Некоторые сочетания лекарств могут привести к тяжелым последствиям. Например, если больной решит принять аспирин в любом виде вместе с противовоспалительным средством.



— Одновременный прием аспирина и противовоспалительных или обезболивающих препаратов приводит к язвенным поражениям желудочно-кишечного тракта и может вызывать тяжелые кровотечения, — рассказала Елена Гричук.

