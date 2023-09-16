От кровотечения до смерти: какие лекарства нельзя пить вместе

Примета осени: все начинают пополнять свою домашнюю аптечку — на носу сезон простуды и ОРВИ. Обычно мало кто задумывается, совместимы ли препараты, и пьют сразу и жаропонижающее, и обезболивающее, ну и что-нибудь от давления. На всякий случай. Но случай этот может быть последним. Мы поговорили с врачами о том, какие сочетания лекарств могут быть опасными, а то и вовсе смертельными.
Почему опасно смешивать лекарства
Каждое лекарство, которое мы принимаем, проходит в организме четыре этапа: всасывание, транспортировка, разрушение и выведение. На каждом из них препараты могут взаимодействовать между собой, рассказала нам кардиолог Елена Гричук.
— При совместном приеме средства могут усиливать или ослаблять эффект друг друга, — объяснила Елена Гричук.
Елена Гричук — заведующая кардиологическим отделением «Новой больницы», кандидат медицинских наук.
Иногда врачи намеренно сочетают препараты, чтобы получить усиление эффекта — например при лечении ОРВИ, гастрита, бронхиальной астмы, гипертонии или сердечной недостаточности. Но когда больной занимается самолечением, сочетание лекарств может привести к плачевным последствиям.
Для того чтобы не навредить себе, Елена Гричук советует рассказывать своему врачу обо всех препаратах, которые вы принимаете, и строго соблюдать рекомендации специалиста. Иначе риску подвергаются даже те, кто внимательно читает инструкции к лекарствам.
Какие лекарства лучше не смешивать
Некоторые сочетания лекарств могут привести к тяжелым последствиям. Например, если больной решит принять аспирин в любом виде вместе с противовоспалительным средством.
— Одновременный прием аспирина и противовоспалительных или обезболивающих препаратов приводит к язвенным поражениям желудочно-кишечного тракта и может вызывать тяжелые кровотечения, — рассказала Елена Гричук.
Внимательными стоит быть людям с сердечной недостаточностью: часто врачи назначают им ингибиторы АПФ. Эти препараты увеличивают уровень калия в крови, и при нарушении функции почек или обезвоживании калий может подняться до патологического уровня.
Также стоит быть внимательными людям, которые пьют антикоагулянты.
— Антикоагулянты, которые назначаются при тромбозе и помогают разжижать кровь, несовместимы с препаратами, содержащими ацетилсалициловую кислоту — всем известный аспирин. Одновременный прием может привести к инсульту или внутреннему кровотечению, так как аспирин активирует действие разжижающих препаратов. Поэтому обычная жаропонижающая таблетка может привести к тяжелым последствиям, — заявила главный врач «ИНВИТРО-Урал» Надежда Подкорытова..
Надежда Подкорытова — коммерческий директор, главный врач «ИНВИТРО-Урал».
Сочетание некоторых препаратов может привести не к такому страшному, но не более приятному исходу: например, это касается противодиарейных препаратов и лекарств с кальцием.
— Противодиарейные препараты содержат лоперамид, который помогает кишечнику формировать более плотный кал. А кальций обладает схожим эффектом, так что одновременный прием препаратов кальция и лоперамида может неожиданно стать причиной противоположной проблемы — запора, — отмечает Елена Гричук.
Слабительные средства лучше вообще не сочетать с другими лекарствами: они усиливают моторику кишечника, и прием других препаратов окажется неэффективным — лекарства просто не будут успевать всасываться в кровь. Не стоит принимать препараты и с такими сорбентами, как активированный уголь, так как они связывают содержимое желудка и кишечника и выводят всё из организма — точно так же они поведут себя и с лекарствами.
Надежда Подкорытова назвала еще одно нежелательное сочетание лекарств — сиропы от кашля и антигистаминные препараты.
— Еще один пример плохого сочетания: обычные сиропы и порошки от кашля с антигистаминными препаратами. И те и другие часто в своем составе содержат одинаковые компоненты и одновременный прием может многократно усилить побочные эффекты — деактивацию мозговой деятельности и постоянную сонливость, — заявила Надежда Подкорытова.
Что будет, если смешивать лекарства с алкоголем
Нет разницы, с каким алкоголем мешать препараты — в любом случае взаимодействовать будет этанол, который есть в любых спиртных напитках.
— Из-за некоторых лекарств деятельность ферментов замедляется, и они хуже расщепляют алкоголь. Поэтому вредные соединения накапливаются в организме и приводят к выраженным токсическим реакциям. У человека появляется тошнота, рвота и головная боль, учащается сердцебиение, повышается артериальное давление, — отмечает Елена Гричук.
Категорически нельзя сочетать алкоголь с препаратами для лечения психоза, депрессии и шизофрении — эти лекарства усиливают эффект спиртного, замедляющий работу нервной системы. Сочетая их вместе, человек рискует потерять сознание, у него может наступить остановка дыхания и даже кома.
Даже если спиртные напитки не влияют напрямую на лекарства, алкоголь усиливает нагрузку на печень, которая перерабатывает большую часть препаратов.
— Важно помнить и о том, что таблетки ни в коем случае нельзя сочетать с любой дозой алкоголя. Например, опрометчиво лечить простуду с помощью парацетамола и коньяка. В результате вы рискуете к простуде получить тяжелейшее поражение печени и почек, — заключила Елена Гричук.
Категорически против сочетания лекарств и алкоголя выступила и Надежда Подкорытова.
— Алкоголь нельзя сочетать с любыми лекарственными препаратами, так как это серьезный удар по печени, угнетающий активность ее ферментов. Особенно это касается препаратов, нормализующих давление, антигистаминных и успокоительных, — считает Надежда Подкорытова.
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