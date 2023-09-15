Уролог перечислил 4 привычки, которые могут погубить почки

1. Увлекаться диетами

По словам специалиста, резкая потеря веса, дефицит жиров могут спровоцировать патологическую подвижность почки, а большое потребление белков — увеличить риск образования камней. Кроме того, использование мочегонных препаратов в попытке избавиться от лишнего веса может даже довести до почечной недостаточности.



2. Долго терпеть