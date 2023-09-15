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Уролог перечислил 4 привычки, которые могут погубить почки

Безобидные на первый взгляд вещи, которые многие из нас делают изо дня в день, могут плохо сказаться на здоровье

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Сидячий образ жизни у офисных работников тоже может сказаться на здоровье почек

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Чтобы навредить почкам, необязательно долго сидеть на холодном или подхватить какую-то инфекцию. Наши ежедневные, казалось бы, безобидные привычки могут привести к заболеванию этого органа, рассказывает «Доктор Питер».

Роль почек не сводится только к выделительной функции. От них также зависит наше артериальное давление, процесс кроветворения. По словам хирурга-уролога Марка Гадзияна, почки — настоящие трудяги в организме. Только за одни сутки через этот парный орган фильтруется около 150 литров первичной мочи.

Но, как напомнил уролог, их потенциал небезграничен. Особенно если у человека есть привычки, которые могут серьезно вредить почкам. Врач перечислил четыре распространенных.

Марк Гадзиян — хирург-уролог, андролог, онкоуролог, врач высшей категории, к. м. н.

1. Увлекаться диетами

По словам специалиста, резкая потеря веса, дефицит жиров могут спровоцировать патологическую подвижность почки, а большое потребление белков — увеличить риск образования камней. Кроме того, использование мочегонных препаратов в попытке избавиться от лишнего веса может даже довести до почечной недостаточности.

2. Долго терпеть

Привычка откладывать поход в туалет «по-маленькому» из-за спешки или работы тоже вредна для наших почек. Как объяснил доктор, когда мочевой пузырь накапливает 250–350 мл мочи, привычка терпеть может спровоцировать рефлюкс — заброс мочи обратно в почки, а также застой мочи в верхних мочевых путях. В итоге это приводит к развитию воспаления.

3. Пить много кофе

Умеренное употребление кофе полезно, это показывают многие исследования. По словам Марка Гадзияна, например, доказана роль этого напитка в профилактике мочекаменной болезни. А вот злоупотребление кофе может привести к обратному эффекту — перегрузке почечной ткани. За счет своего мочегонного эффекта кофеин заставляет почки работать в усиленном режиме.

4. Вести сидячий образ жизни

Многие работают в офисах и почти не двигаются на протяжении всего рабочего дня. Это приводит к застойным явлениям и в органах малого таза, и в почках, что влечет нарушение циркуляции крови. При такой работе уролог советует по возможности выполнять небольшие физические упражнения каждый час. Это будет полезно не только для почек и в целом заставит вас чувствовать себя здоровее и бодрее.

Другие вредные привычки

О них ранее рассказывала нефролог, врач СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» Валерия Гердий. По словам специалиста, для почек вредно:

Вы часто одеваетесь не по погоде

И из-за этого простужаетесь или переохлаждаетесь. Это очень вредно для почек — они становятся более уязвимыми, могут начать не справляться со своими функциями. В целом любое переохлаждение пагубно влияет на организм.

— Если вы всё-таки сильно замерзли, почувствовали недомогание, температура поднялась выше 38 градусов, обязательно вызывайте врача и оставайтесь дома. Хуже всего, когда вы переносите болезнь на ногах, — говорит врач.

Вы не следите за питанием

Старайтесь избегать фастфуда, максимально исключите из рациона газировку, алкоголь, меньше употребляйте жареной, жирной, консервированной пищи. Добавьте в меню больше свежих овощей и фруктов. Если врач прописал вам какую-либо диету, то обязательно ее соблюдайте.

Вы часто пьете обезболивающие и другие таблетки без назначения

Любые препараты — это дополнительная нагрузка на печень и почки. Поэтому не назначайте сами себе лекарства. Бесконтрольный прием НПВС, мочегонных препаратов, БАДов, антибактериальных средств пагубно влияет на почки.

Ежегодно проходите обследования — это поможет вам сохранить здоровье почек и других органов, говорит Валерия Гердий. Обычно, чтобы проверить работу почек, назначают общую биохимию крови (на предмет развития анемии, проверить уровень сахара в крови), общий анализ мочи (проверить наличие белка в моче), УЗИ почек.

— Откажитесь от курения, пейте больше жидкости — вода считается главным источником профилактики заболеваний почек, не забывайте про ежегодную диспансеризацию. Тогда с вашим здоровьем точно всё будет в порядке, вы будете чувствовать себя отлично и не столкнетесь с неожиданным серьезным диагнозом, — заключила врач.

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