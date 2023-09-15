Уролог перечислил 4 привычки, которые могут погубить почки

Чтобы навредить почкам, необязательно долго сидеть на холодном или подхватить какую-то инфекцию. Наши ежедневные, казалось бы, безобидные привычки могут привести к заболеванию этого органа, рассказывает «Доктор Питер».
Роль почек не сводится только к выделительной функции. От них также зависит наше артериальное давление, процесс кроветворения. По словам хирурга-уролога Марка Гадзияна, почки — настоящие трудяги в организме. Только за одни сутки через этот парный орган фильтруется около
Но, как напомнил уролог, их потенциал небезграничен. Особенно если у человека есть привычки, которые могут серьезно вредить почкам. Врач перечислил четыре распространенных.
Марк Гадзиян — хирург-уролог, андролог, онкоуролог, врач высшей категории,
1. Увлекаться диетами
По словам специалиста, резкая потеря веса, дефицит жиров могут спровоцировать патологическую подвижность почки, а большое потребление белков — увеличить риск образования камней. Кроме того, использование мочегонных препаратов в попытке избавиться от лишнего веса может даже довести до почечной недостаточности.
2. Долго терпеть
Привычка откладывать поход в туалет «по-маленькому» из-за спешки или работы тоже вредна для наших почек. Как объяснил доктор, когда мочевой пузырь накапливает
3. Пить много кофе
Умеренное употребление кофе полезно, это показывают многие исследования. По словам Марка Гадзияна, например, доказана роль этого напитка в профилактике мочекаменной болезни. А вот злоупотребление кофе может привести к обратному эффекту — перегрузке почечной ткани. За счет своего мочегонного эффекта кофеин заставляет почки работать в усиленном режиме.
4. Вести сидячий образ жизни
Многие работают в офисах и почти не двигаются на протяжении всего рабочего дня. Это приводит к застойным явлениям и в органах малого таза, и в почках, что влечет нарушение циркуляции крови. При такой работе уролог советует по возможности выполнять небольшие физические упражнения каждый час. Это будет полезно не только для почек и в целом заставит вас чувствовать себя здоровее и бодрее.
Другие вредные привычки
О них ранее рассказывала нефролог, врач СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» Валерия Гердий. По словам специалиста, для почек вредно:
Вы часто одеваетесь не по погоде
И из-за этого простужаетесь или переохлаждаетесь. Это очень вредно для почек — они становятся более уязвимыми, могут начать не справляться со своими функциями. В целом любое переохлаждение пагубно влияет на организм.
— Если вы всё-таки сильно замерзли, почувствовали недомогание, температура поднялась выше
Вы не следите за питанием
Старайтесь избегать фастфуда, максимально исключите из рациона газировку, алкоголь, меньше употребляйте жареной, жирной, консервированной пищи. Добавьте в меню больше свежих овощей и фруктов. Если врач прописал вам какую-либо диету, то обязательно ее соблюдайте.
Вы часто пьете обезболивающие и другие таблетки без назначения
Любые препараты — это дополнительная нагрузка на печень и почки. Поэтому не назначайте сами себе лекарства. Бесконтрольный прием НПВС, мочегонных препаратов, БАДов, антибактериальных средств пагубно влияет на почки.
Ежегодно проходите обследования — это поможет вам сохранить здоровье почек и других органов, говорит Валерия Гердий. Обычно, чтобы проверить работу почек, назначают общую биохимию крови (на предмет развития анемии, проверить уровень сахара в крови), общий анализ мочи (проверить наличие белка в моче), УЗИ почек.
— Откажитесь от курения, пейте больше жидкости — вода считается главным источником профилактики заболеваний почек, не забывайте про ежегодную диспансеризацию. Тогда с вашим здоровьем точно всё будет в порядке, вы будете чувствовать себя отлично и не столкнетесь с неожиданным серьезным диагнозом, — заключила врач.