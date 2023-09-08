Ротавирус может убить. Четыре простых правила, которые спасут вашу жизнь

Воспринимайте болезнь всерьез

Самой главной ошибкой при ротавирусной инфекции является то, что ее считают неопасной — рвота и диарея, которыми она сопровождается, кажутся не самыми тяжелыми симптомами. А ведь возникают они не просто так — ротавирус поражает слизистую желудка и кишечника.



— В зависимости от того, что больше поражено, те симптомы и доминируют, — говорит терапевт, аллерголог-иммунолог клиники «ВитаМедика» Иван Скороходов. — Если больше поражена слизистая желудка — будет тошнота и рвота, как правило, очень интенсивная, если слизистая кишечника — будет диарея, жидкий, водянистый стул, урчание, вздутие, боли в животе. Температура при этом может быть достаточно высокая, иногда доходит до сорока градусов.

