«Смерть может наступить мгновенно». Как школьники умирают из-за опасных игр с газом для зажигалок

В первые же дни нового учебного года в российских городах произошло две трагедии, связанные с детьми. В Каменске-Уральском Свердловской области 1 сентября умер 15-летний школьник. После школьной линейки и классного часа он пошел гулять с друзьями. Местные жители позже рассказывали, как двое ребят отделились от компании во дворе и пошли в ближайший лесок. Вскоре один из них прибежал обратно, начал кричать, что другу плохо, он без сознания. Вызвали скорую, но, когда приехали врачи, мальчик был уже мертв, случилась остановка сердца. В кармане у него нашли баллон для заправки зажигалок.
По предварительным данным, подросток умер, надышавшись газом из этого устройства. Сейчас прокуратура пытается выяснить, кто продал школьнику баллон. По закону, детям до 18 лет запрещено продавать эти приспособления (как и сами зажигалки). Запрет введен именно для того, чтобы предотвратить подобные случаи. О самом погибшем ребенке известно, что он рос в благополучной семье, на учете в ПДН не состоял, никаких правонарушений у него никогда не было.
А буквально на следующий день в Ельце Липецкой области газом для зажигалок насмерть отравился 14-летний подросток, занимавшийся хоккеем. По словам его одноклассников, они спокойно купили газовый баллон в магазине рядом со школой. Также они рассказали, что парень начал задыхаться после первого же вдоха.
Наши коллеги из E1.RU узнали у врачей, чем опасно такое увлечение, которое кажется подросткам безобидным, как газ воздействует на организм и почему последствия могут быть такими страшными.
Как первая «проба» может стать последней
Эта опасная подростковая забава называется сниффингом. Газ вызывает эффект изменения сознания, выступая в качестве галлюциногена и психостимулятора.
Главный токсиколог Свердловской области Андрей Чекмарев описал механизм токсического воздействия газа на организм:
— Для нормальной работы всех органов нужен кислород. При вдыхании бутана, пропана и других газов из баллона в условиях замкнутого пространства наступает кислородное голодание, гипоксия. На фоне этого страдают клетки головного мозга.
Наш эксперт также объясняет: при систематическом воздействии паров постепенно нарушается работа мозга, страдают интеллект, поведение и психика. Впрочем, всё может закончиться трагически уже после первой «пробы».
— Если ребенок вдохнет высокую концентрацию данных газов, это может привести к мгновенной смерти. Их большая концентрация, когда кислород совсем не поступает в организм, опасна остановкой сердца. При этом, даже если спасут, последствия могут быть необратимыми: инвалидность, вплоть до вегетативного состояния. При длительной гипоксии клетки головного мозга уже не восстановить. Поэтому очень важно как можно раньше оказать первую помощь, доставить в больницу. Чем раньше оказана помощь, тем больше вероятность восстановления.
— Как понять, что подросток «подсел» на газ? Или внешне это увлечение никак не проявляется, пока не случится беда?
— Родителям стоит обратить внимание на изменение в поведении, если оно вдруг стало резко отличаться от того, что было месяц-два назад. Возможно покраснение глаз (гиперемия склеры), нарушение сна, вспышки агрессии, а также усталость, разбитость, заторможенность. Это повод насторожиться, — рассказал Андрей Чекмарев. — Возможно, подросток употребляет какие-либо вещества, и нужна помощь психиатра-нарколога. Профилактика тут точно такая же, как при других зависимостях: ребенок должен быть занят. Нужно оградить его от безделья: спортивными секциями, творческими коллективами. И надо общаться со своими детьми, выстраивать доверительные отношения. Медучреждения и школы, конечно, занимаются профилактикой зависимостей, но все-таки большая ответственность лежит на родителях.
Убивают себя постепенно
Врач-нарколог Михаил Луньков в 90-е годы работал на Свердловской станции скорой помощи, в том числе одно время — в реанимационной токсикологической бригаде. Он поделился своим опытом:
— Мы выезжали на подобные вызовы к подросткам, при отравлении парами клея, другой бытовой химией. Чего только тогда не вдыхали… Но в то время это все-таки были дети в основном из неблагополучных семей.
— Сейчас в зоне риска и благополучные дети.
— Да, а в случае с газом есть еще и момент доступности. Не надо покупать никакие таблетки, искать какие-то закладки. Препарат не включен в список запрещенных, это бытовая химия. Но, как и любое употребление летучих ингаляционных веществ, бытовой химии с целью изменения сознания (на их сленге это называется «мультики»), влияет на психику, вызывает зависимость. К токсикологам в медучреждения попадают лишь в острых состояниях, когда доза вызвала сильное отравление.
Вспоминая работу на скорой в 90-е годы, Михаил рассказывает, как взял на смену сына-подростка, чтобы показать ему свою работу. В тот день был вызов по передозировке, бригада откачивала наркомана.
— Сын своими глазами увидел это безобразие, и отвращение у него сформировалось навсегда, — вспоминает врач. — Сейчас такое сделать нереально. Возможно, это правильно.
Впрочем, по мнению нашего собеседника, запрет на продажу чего-либо тоже глобально не решит проблему: найдут что-то другое из бытовой химии.
— Остается только одно: родителям следить за детьми, рассказывать про последствия. А в школах — наладить серьезную просветительскую работу, приглашать хороших лекторов, врачей, которые наглядно, в доступной форме смогут достучаться до подростков, донести информацию об опасности.
Почему совет «загрузить по полной» не работает
Мы поговорили о причинах подростковых зависимостей с психологом Анастасией Береновой. Она объяснила, почему установки «занять детей секциями» и «жестко контролировать» не всегда работают. Больше того, они могут сыграть нехорошую роль.
— Хотелось бы развеять этот миф, что ребенка нужно чем-то занимать, и тогда это поможет уберечь от зависимостей. Да, когда ребенок загружен, внешне может казаться, что с ним всё благополучно. Но есть важный момент: если с его мнением не считаются, его загрузили против его воли, без права выбора или не услышали его желания уйти из секций — это одна из вероятностных причин, когда хочется сбежать из реальности в какой-либо вид зависимости, — рассказала эксперт.
По ее словам, говоря о любой подростковой зависимости, важно ответить на три вопроса.
Первое: почему человек сбегает от реальности, что в ней такого невыносимого? Одна из причин у подростков может быть как раз в насилии, давлении со стороны родителей. Внешне семья может выглядеть благополучной, но с жестким, подавляющим контролем. Психолог уверена, что давление — это отягчающий фактор, который может спровоцировать уход от реальности.
— Второе: нет адаптации к реальности, — пояснила наша собеседница. — Возможная причина — в хрупкой психике. Отсюда ранимость, склонность к депрессии. На фоне гормонального перехода всё обостряется. Если психофизиологическое развитие идет тяжело, важно быть внимательными: тут нужна медицинско-психологическая поддержка. Возможно, понадобится и поддержка медикаментозная, препараты под контролем врача.
Анастасия Беренова объясняет: если первые два варианта не ваш случай, нужно искать ответ на третий вопрос. Чего не хватает подростку в обычной жизни, что он решает получить это от зависимости.
— Если смотреть глубоко, можно найти причину и уже искать вместе с ребенком то, что может его по-настоящему увлечь. А если просто призывать: «Давайте займем секциями», результата не будет. Детей нужно учить навыкам адаптации. Всё это важно понять взрослым, родителям и педагогам: что нужно учиться выстраивать доверительные отношения, быть с детьми в контакте, а не просто сплавлять их в несколько секций. Тогда мы сможем сдвинуть проблему зависимостей, — подытожила психолог.
Прочитайте интервью с главным внештатным токсикологом региона Андреем Чекмаревым о синтетических наркотиках и его советы, как распознать, что ребенок или близкий человек употребляет запрещенные вещества.
А вот воспоминания Михаила Лунькова: как выглядели лихие девяностые глазами врача скорой помощи.