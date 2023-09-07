«Смерть может наступить мгновенно». Как школьники умирают из-за опасных игр с газом для зажигалок

По предварительным данным, подросток умер, надышавшись газом из этого устройства. Сейчас прокуратура пытается выяснить, кто продал школьнику баллон. По закону, детям до 18 лет запрещено продавать эти приспособления (как и сами зажигалки). Запрет введен именно для того, чтобы предотвратить подобные случаи. О самом погибшем ребенке известно, что он рос в благополучной семье, на учете в ПДН не состоял, никаких правонарушений у него никогда не было.



А буквально на следующий день в Ельце Липецкой области газом для зажигалок насмерть отравился 14-летний подросток, занимавшийся хоккеем. По словам его одноклассников, они спокойно купили газовый баллон в магазине рядом со школой. Также они рассказали, что парень начал задыхаться после первого же вдоха.