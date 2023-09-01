Снижают холестерин и давление, помогают при анемии и дерматитах. Врач перечислила 5 полезных чаев из трав

— Выпиваем чашку чая с мятой или мелиссой и наслаждаемся приятным сном, — советует врач Екатерина Волкова. — Только не надо добавлять сахар.

Липа

Чай из липы прекрасно подходит людям, склонным к повышению артериального давления.

— Напиток также обладает противовоспалительным эффектом, легким мочегонным, спазмолитический эффектом. Можно применять настои липы даже для обработки ран, — говорит врач.

