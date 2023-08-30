Как не развалиться к 40 годам и какие ошибки отнимают у нас здоровье и стройность — ответ нутрициолога

Нутрициология — это наука, изучающая механизмы здорового питания, взаимодействия питательных веществ друг с другом и их влияние на организм. С диетологией отличие в том, что нутрициология не является медицинской специальностью.



«Плохо спали и плететесь с кофе на работу»

Люди обращаются к нутрициологу по трем основным причинам: желание сбросить вес, вернуть энергию и восстановить здоровье после болезни. Всё это требует коррекции питания. По словам нутрициолога, иногда достаточно изменить время приема пищи, чтобы облегчить состояние.

— Вся работа с пищевыми привычками начинается с выстраивания режима дня. Наш пищевой день, как это ни странно, начинается ужином предыдущего дня. Когда мы вовремя и правильно поужинали и также вовремя легли спать, то мы просыпаемся с чувством легкого голода. Мы готовы хорошо позавтракать и получить заряд энергии. Такое начало дня уже располагает к продуктивности и хорошему настроению. Далее после каждого приема пищи чувство голода обычно возникает через 2,5–3 часа. Возможны перекусы между основными приемами пищи. Важно не забывать есть, не давить в себе чувство голода. Если вы не пропускаете приемы пищи днем, то вечером у вас не будет зверского аппетита. Именно эти вечерние трапезы приводят многих к лишним килограммам и проблемам с пищеварением. Если вы соблюдали режим дня и питания, то сможете поесть легкой пищи на ужин, чтобы хорошо и крепко уснуть. И так каждый день. Это вопрос привычки и дисциплины, — рассуждает Ольга Андрейчук.