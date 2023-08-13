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Истории

«Это чудо!» Школьник, сбитый на пешеходном переходе, встал после года комы

Мальчика считали безнадежным

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Посмотрите на видео, как смог восстановиться Рома. Врачи называют это чудом

Видео: Максим Бутусов / E1.RU

16-летний уральский подросток Рома Кузнецов встал на ноги после года комы. Год назад его сбила машина — мальчик переходил дорогу на зеленый свет. Суд оставил виновника аварии на воле, приговорив к полутора годам ограничения свободы. И он до сих пор продолжает работать в такси.

Что известно про то страшное ДТП? Как Рома выглядел до него и что с ним стало после? Историю мальчика смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.

Врачи спасли Роме жизнь, но благоприятных прогнозов на восстановление не давали. Целый год подросток провел в хосписе в вегетативном состоянии, питался через зонд, дышал через трахеостому — надрез в горле. За Ромой ухаживала бабушка Галина Ивановна, маме нужно работать, она содержит семью одна.

Несколько месяцев назад врачи хосписа сказали бабушке, что Рома, возможно, небезнадежен. Увидев, как мальчик откликается на занятия, которые с ним проводила бабушка, они предложили заняться полноценной реабилитацией.

— Я спрашивала, где палец, рука, нога. Он понимал, показывал кивком или глазами. Врачи удивились, сказали: «Возможно, вам нужна реабилитация», — говорит Галина Ивановна.

После этого она начала искать центры, которые возьмутся за восстановление внука. В одном из них согласились взять Рому сначала на десять дней, чтобы определить реабилитационный потенциал.

— Хотели просто посмотреть, ничего не обещали, потому что с момента травмы прошло очень много времени. А парень у нас встал на ноги! — говорит директор реабилитационного центра Ирина Волкова. — На 24-й день он на занятиях сам, без помощи, встал со стула, держась за опору. Ровно через месяц с поддержкой прошел 60 шагов. Это чудо! 60 шагов после года бездействия. С этим мальчиком обязательно надо работать.

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ДТПРеабилитацияКомаУголовное делоШкольника сбили на пешеходном переходе
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