«Это чудо!» Школьник, сбитый на пешеходном переходе, встал после года комы

Что известно про то страшное ДТП? Как Рома выглядел до него и что с ним стало после? Историю мальчика смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.

Врачи спасли Роме жизнь, но благоприятных прогнозов на восстановление не давали. Целый год подросток провел в хосписе в вегетативном состоянии, питался через зонд, дышал через трахеостому — надрез в горле. За Ромой ухаживала бабушка Галина Ивановна, маме нужно работать, она содержит семью одна.