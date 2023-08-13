«Это чудо!» Школьник, сбитый на пешеходном переходе, встал после года комы

16-летний уральский подросток Рома Кузнецов встал на ноги после года комы. Год назад его сбила машина — мальчик переходил дорогу на зеленый свет. Суд оставил виновника аварии на воле, приговорив к полутора годам ограничения свободы. И он до сих пор продолжает работать в такси.
Что известно про то страшное ДТП? Как Рома выглядел до него и что с ним стало после? Историю мальчика смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.
Врачи спасли Роме жизнь, но благоприятных прогнозов на восстановление не давали. Целый год подросток провел в хосписе в вегетативном состоянии, питался через зонд, дышал через трахеостому — надрез в горле. За Ромой ухаживала бабушка Галина Ивановна, маме нужно работать, она содержит семью одна.
Несколько месяцев назад врачи хосписа сказали бабушке, что Рома, возможно, небезнадежен. Увидев, как мальчик откликается на занятия, которые с ним проводила бабушка, они предложили заняться полноценной реабилитацией.
— Я спрашивала, где палец, рука, нога. Он понимал, показывал кивком или глазами. Врачи удивились, сказали: «Возможно, вам нужна реабилитация», — говорит Галина Ивановна.
После этого она начала искать центры, которые возьмутся за восстановление внука. В одном из них согласились взять Рому сначала на десять дней, чтобы определить реабилитационный потенциал.
— Хотели просто посмотреть, ничего не обещали, потому что с момента травмы прошло очень много времени. А парень у нас встал на ноги! — говорит директор реабилитационного центра Ирина Волкова. — На