Российские ученые доказали эффективность сырной диеты в борьбе со стрессом

Ученые факультета фундаментальной медицины Челябинского государственного университета совместно с исследователями из Уральского федерального университета и Института экспериментальной медицины впервые доказали эффективность сырной диеты против синдрома посттравматических стрессовых расстройств. Регулярное употребление 30 граммов выдержанных твердых сортов сыра поможет вам преодолеть последствия стресса. Подробности — в материале наших коллег из 74.RU.
Эксперименты на белых крысах
Ученые ставили эксперименты на белых крысах, искусственно вгоняя их в состояние страха и паники при помощи запаха естественных хищников, а потом разделили грызунов на две группы. Первую группу подкармливали сыром, а вторую — нет. К концу эксперимента ученые смогли установить, что крысы, которые употребляли сыр, имеют значительно больше дофамина (так называемого гормона удовольствия), чем те, кому лакомство не давали.
— Для эксперимента мы использовали крафтовый сыр, специально для нас сваренный, — рассказывает декан факультета фундаментальной медицины ЧелГУ Ольга Цейликман. — Мы должны были быть убеждены, что он натуральный, без добавок, заменителей и выдержанный. Последнее было для нас особенно важно, потому что в выдержанных сырах на протяжении созревания сыра не останавливается процесс ферментации это приводит к преобразованию белков и аминокислот. Это придает сыру усвояемость, а аминокислоты становятся источником появления в сырах следовых аминов.
Ученые из ЧелГУ предполагают, что следовые амины влияют на выработку в организме дофамина — химического вещества, которое вырабатывает наш мозг, когда мы предвкушаем удовольствие или ожидаем вознаграждения.
— Любопытно, что содержание дофамина не упало в той группе крыс, которые были поддержаны сыром после стресса, — говорит Ольга Цейликман. — Более того, в той точке, в которой мы их замеряли дофамина было много и поведенческие реакции стресса были сглажены. Такое ощущение, что сработал какой-то «амортизатор».
«Ежедневно по 30–40 граммов сыра»
По словам Ольги Цейликман, опытным путем давно стало известно, что употребление сыра улучшает настроение людей и продлевает жизнь.
— Показательна в этом вопросе средиземноморская диета — красные вина и выдержанные сыры, — рассказывает Ольга Цейликман. — Это и есть причина «средиземноморского феномена» — долголетие, стройные фигуры, долгая когнитивная активность. Употребление сыра, безусловно, не повредит людям страдающим стрессом. Диетологи рекомендуют употреблять ежедневно по 30–40 граммов сыра.
Ольга Цейликман утверждает, что регулярное употребление твердых выдержанных сыров в течение месяца позволит многим почувствовать эффект от преодоления стресса.
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