Российские ученые доказали эффективность сырной диеты в борьбе со стрессом

Эксперименты на белых крысах

Ученые ставили эксперименты на белых крысах, искусственно вгоняя их в состояние страха и паники при помощи запаха естественных хищников, а потом разделили грызунов на две группы. Первую группу подкармливали сыром, а вторую — нет. К концу эксперимента ученые смогли установить, что крысы, которые употребляли сыр, имеют значительно больше дофамина (так называемого гормона удовольствия), чем те, кому лакомство не давали.

— Для эксперимента мы использовали крафтовый сыр, специально для нас сваренный, — рассказывает декан факультета фундаментальной медицины ЧелГУ Ольга Цейликман. — Мы должны были быть убеждены, что он натуральный, без добавок, заменителей и выдержанный. Последнее было для нас особенно важно, потому что в выдержанных сырах на протяжении созревания сыра не останавливается процесс ферментации это приводит к преобразованию белков и аминокислот. Это придает сыру усвояемость, а аминокислоты становятся источником появления в сырах следовых аминов.