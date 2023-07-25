«На скорую надеяться не надо»: врачи предупредили о смертельной опасности битого стекла

Бытовой травматизм — одна из частых причин обращения в скорую и травмпункты. Бытовую травму можно получить дома, на улице, а летом еще и на пляже. Врачи рассказали нашим волгоградским коллегам из V1.RU о смертельной опасности битого стекла. В тяжелых случаях, поранившись осколками, человек может погибнуть от потери крови или же подцепить смертельную инфекцию. При этом надеяться на скорую помощь медики не советуют.
По словам травматолога Данилы Попова, пациенты с ранениями от стекла попадают к нему каждую неделю. В основном под ударом оказываются руки и лицо. Причин подобных травм масса, начиная от автомобильных аварий, заканчивая разбитой в ходе ссоры посудой.
— Самое безобидное, что может быть, это повреждение кожных покровов, — отметил эксперт. — Далее по тяжести идет задевание стеклом связок и мышц. Подобные ранения прямо влияют на двигательную и чувствительную функцию конечности. Если порез небольшой, то нужно остановить кровотечение и обработать его антисептиком, это спасет от инфекций. Сделать это можно, прижав к ране любую ткань. Если нет под рукой антисептика, то необходимо применить воду. Затем уже обратиться в травмпункт.
Как говорит Данила, наибольшую опасность представляет артериальное кровотечение. Отличить от венозного его очень просто. При задевании стеклом вены напор оттока крови происходит незначительный. Грубо говоря, она просто вытекает. В такой ситуации прижать ткань нужно сильнее, закрывая место раны. При артериальном кровотечении кровь брызжет во все стороны, и без оперативно наложенного жгута пострадавшего может ждать летальный исход.
— Терять кровь человек будет невероятно быстро, — продолжает Данила. — Здесь главное — не лишиться более 300 миллилитров. Это порог, после которого люди теряют сознание. Начинается гипоксия. Если речь идет о бедренной артерии, то смерть наступит через 4 минуты. При задевании сонной артерии хватит и одной.
При такой ситуации действовать нужно максимально быстро. Наложить жгут выше раны и ждать скорую.
— Допустим, задето бедро. Накладываем жгут выше ранения и засекаем время, чтобы скорая знала, во сколько он был наложен. Если зимой он перекрывал бедро больше часа, а летом больше двух, то будет атрофия и некроз конечности, — объясняет эксперт.
Данила утверждает, что в случаях, когда задета сонная артерия, спасти человека всё же возможно. Для этого необходимо крепко зафиксировать ладонь пострадавшего на месте ранения, тем самым попытавшись остановить сильнейшие потоки крови.
— Рана может быть и колотая, уходящая вглубь. При этом кровь идет из одного отверстия, — объяснил травматолог. — Здесь можно даже закрыть ранение пальцем, дожидаясь помощи. Если же крупный осколок вонзился в тело, то перед тем как его достать, нужно обязательно перекрыть конечность с двух сторон, чтобы предотвратить сильное кровотечение.
Помимо смерти от потери крови перед пострадавшим нависает и другая угроза — заражение столбняком. Инкубационный период болезни составляет 20 дней, и убивает она каждого второго. К сожалению, после определенной стадии вылечиться просто невозможно.
— При получении травмы от стекла необходимо ввести анатоксин, — отметил собеседник редакции. — Любое повреждение кожных покровов влечет за собой показание к применению этого препарата. Только он может обезопасить человека от столбняка. Вакцинация в детстве лишь снижает шанс заражения, но не сводит его к нулю. В 99% случаев столбняк попадает в организм при контакте с грязными осколками, землей и ржавым гвоздем.
Самый ужасающий случай в работе Данилы произошел в этом году. Осколки изрезали пациенту все гениталии.
— Он выпрыгнул пьяный в окно, в итоге пришлось накладывать 16 швов. Благо гениталии сохранили, — рассказал врач.
Врач скорой помощи Федор Андрющенко заявил, что уповать на скорую помощь изрезанным стеклом людям не надо. По его словам, ожидать приезда врачей можно и 2 часа.
— Нагрузка у скорой помощи большая, — отметил врач. — Когда приедет врач, неизвестно, может, 15 минут, а может, и 2 часа. Всё зависит от ситуации в городе. Еще в школе рассказывают, что делать при ранении. Накладываете жгут и при необходимости вызываете такси до травмпункта.
По словам Федора, при нахождении рядом с человеком, который получил серьезные травмы, вплоть до потери сознания, нужно срочно брать инициативу в свои руки. Если происшествие случилось на улице, придется самому применять первую помощь и, не надеясь на приезд скорой, ехать в ближайший травмпункт. В случае если ситуация совсем плачевная, дожидаться врачей. Пострадавшему наложить жгут, обеспечить доступ воздуха и расчистить место от зевак.
— Чтобы предостеречь себя от травм со стеклом, достаточно держать глаза открытыми и смотреть, куда идешь, — объяснил эксперт. — На пляже использовать обувь и не купаться непонятно где. Вообще вызовы разные бывают. То пьяный не увидел стеклянную дверь и влетел. Был случай, что ребенок зацепил стеклянное покрытие стола. В итоге хорошо себя поранил, благо артерию не задел.
Также врач уточнил, что обрабатывать раны йодом не стоит. Специфичный окрас известного всем средства может помешать хирургу увидеть границы травмы.
— Обрабатывайте перекисью, «Мирамистином», — порекомендовал Федор Андрющенко. — В общем, тем, что не окрашивает. Наложите повязку и живите спокойно.