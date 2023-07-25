«На скорую надеяться не надо»: врачи предупредили о смертельной опасности битого стекла

По словам травматолога Данилы Попова, пациенты с ранениями от стекла попадают к нему каждую неделю. В основном под ударом оказываются руки и лицо. Причин подобных травм масса, начиная от автомобильных аварий, заканчивая разбитой в ходе ссоры посудой.



— Самое безобидное, что может быть, это повреждение кожных покровов, — отметил эксперт. — Далее по тяжести идет задевание стеклом связок и мышц. Подобные ранения прямо влияют на двигательную и чувствительную функцию конечности. Если порез небольшой, то нужно остановить кровотечение и обработать его антисептиком, это спасет от инфекций. Сделать это можно, прижав к ране любую ткань. Если нет под рукой антисептика, то необходимо применить воду. Затем уже обратиться в травмпункт.