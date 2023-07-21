«Сам себе нейрохируг»: сибиряк заявил, что сделал дрелью трепанацию своего черепа — он хочет управлять сном

Новосибирец Михаил Радуга заявил, что выполнил самому себе в домашних условиях трепанацию черепа и установил в голову электроды. Михаил говорит, что хотел таким образом проверить гипотезу о стимуляции осознанных снов. НГС в свою очередь обратился за комментарием по ситуации к нейрохирургу, который объяснил везением то, что человек остался живым после такой манипуляции.
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Михаил рассказал о своей операции в соцсетях, озаглавив пост словами: «Сам себе нейрохирург или что такое «невозможно»». О своих действиях он также поговорил корреспондентом НГС.
— С самого начала я планировал, что нейрохирурги установят имплант в мою голову, но в связи уголовными рисками и другими известными событиями я лишился осязаемых перспектив для такого уровня исследований. Между «ждать у моря погоды» или получить результат во что бы то ни стало — я выбрал единственный для себя вариант. Так получилось, что для этого мне пришлось впервые в мире сделать нейрохирургическую операцию самому себе. Но это было мое главное исследование и я не хотел сдаваться, — сообщил Михаил корреспонденту НГС.
Михаил говорит, что к операции готовился полтора года, а провел ее в Алматы, куда переехал 17 мая. Среди подручных инструментов у него была дрель, а также шовный материал. По словам Михаила, он вскрыл себе череп, установил электроды на моторную кору головного мозга, а затем зашил отверстие.
— Вначале у меня был шок, первые полчаса думал, что либо я умру, либо надо сдаваться [врачам]. Далее — 3 часа рабочее настроение с фрагментами ужаса, — описал он свое состояние после операции.
Как уверяет Михаил, ему удалось проверить гипотезу, и он обнаружил, что через стимуляцию коры мозга в сон можно отправлять сигналы, которые не будят человека.
Он также обратился в частную клинику Алматы, там ему удалили электроды и сейчас он восстанавливается. С его слов, есть шанс, что отверстие зарастет. При этом поделиться названием клиники с редакцией НГС Михаил отказался.
Как считает врач-нейрохирург, эксперт РАН, научный сотрудник отделения нейрохирургии НИИ СП им. Н.В.Склифосовского Виктор Лукьянчиков, Михаилу очень повезло, что домашняя операция не привела к серьезным последствиям и летальному исходу.
— Он мог повредить сосуд или плевральную структуру, могло быть кровотечение, которое он не смог бы остановить, — говорит эксперт.
Также нейрохирург отмечает, что с помощью стимуляции коры головного мозга можно действительно добиться различных целей.
— Можно человека погрузить в сон, можно сон контролировать, можно стимулировать различную деятельность. Например, можно заставить человека не ругаться матом, можно снизить активность в руках и ногах, — сообщил Лукьянчиков.
О том, как трепанацию делают врачи и в условиях клиники мы рассказывали в июле этого года. Это по-настоящему сложная операция и делают ее для спасения жизней, а не для развлечения. В частности, новосибирские врачи спасли с помощью этого процесса 35-летнюю беременную женщину с обширным инсультом, они сохранили и ее ребенка.