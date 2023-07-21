«Сам себе нейрохируг»: сибиряк заявил, что сделал дрелью трепанацию своего черепа — он хочет управлять сном

Михаил рассказал о своей операции в соцсетях, озаглавив пост словами: «Сам себе нейрохирург или что такое «невозможно»». О своих действиях он также поговорил корреспондентом НГС.

— С самого начала я планировал, что нейрохирурги установят имплант в мою голову, но в связи уголовными рисками и другими известными событиями я лишился осязаемых перспектив для такого уровня исследований. Между «ждать у моря погоды» или получить результат во что бы то ни стало — я выбрал единственный для себя вариант. Так получилось, что для этого мне пришлось впервые в мире сделать нейрохирургическую операцию самому себе. Но это было мое главное исследование и я не хотел сдаваться, — сообщил Михаил корреспонденту НГС.

