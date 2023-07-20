Заразить себя и выжить. Как два врача, рискуя жизнью, спасли от эпидемии сибирской язвы целый город

Представители Роспотребнадзора при этом не раз подчеркивали, что угроза эпидемии сибирской язвы в России исключена. Болезнь не передается от человека к человеку, и всё же она остается очень опасной. Роспотребнадзор подготовил памятку о том, как определить заражение у людей и животных и что делать, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Наши коллеги из 74.RU рассказывают, как в XVIII веке лекарь Андреевский специально заразил себя сибирской язвой, чтобы понять, как лечить людей, а его молодой коллега Жуковский в это время пытался его спасти и описывал течение болезни. Так в июле 1788-го — ровно 235 лет назад — два российских врача совершили медицинский подвиг. Как всё это было — в материале 74.RU.

