Диетолог перечислила 5 простых способов избежать скачков сахара в крови

— Если вы плохо спите, вы сбиваете свои циркадные ритмы, — говорит диетолог. — А это значит, что показатели сахара с утра могут быть чересчур высокими, даже если вы еще ничего не ели.



При этом высокий сахар вечером мешает уснуть: человек чувствует себя чересчур бодрым и возбужденным. Вот такой получается замкнутый круг. Поэтому чем более сбалансирован ваш сахар днем, тем лучше вы будете спать ночью.

