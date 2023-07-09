Почему Япония — страна долгожителей? Врач нашла ответ, съездив туда в отпуск

Японцы считаются долгожителями, а еще они практически победили сердечно-сосудистые заболевания. Почему так? И какие секреты сохранения здоровья на долгие годы стоило бы перенять нам? Такими вопросами задалась кардиолог Ольга Голубева, которая недавно три недели путешествовала по Японии. В видео выше она ответила, к каким выводам пришла, погрузившись на время отпуска в их повседневную жизнь, быт и традиции.
Ранее наши коллеги из 29.RU поговорили с Ольгой Голубевой о сердечно-сосудистых проблемах. Врач ответила, какие сигналы организма — повод обратиться к кардиологу, из-за чего появляются и развиваются болезни сердца и сосудов. И можно ли собрать аптечку сердечника.
Больше впечатлений Ольги от путешествия по Японии, читайте в подробном тексте. Врач рассказала, сложно ли было получить визу в эту страну, что там понравилось, а что удивило.