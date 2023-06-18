Если у родных был рак, то у меня тоже будет? Онколог ответил на 6 самых частых вопросов

— У меня был пациент один такой. Он у нас всех врачей прошел, думал, что у него рак печени. Поехал в Томск, там обследовался, в Москву ездил даже. Ему все везде говорили, что поводов для беспокойства нет, надо успокоиться и жить дальше. Он в итоге погиб, но не от рака, а попав в ДТП.



Также Александр Соболев развеял несколько мифов, например, что рак можно вылечить содой или собачьим мясом.