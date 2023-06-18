Если у родных был рак, то у меня тоже будет? Онколог ответил на 6 самых частых вопросов

Онколог с 15-летним стажем Александр Соболев разобрал мифы и серьезно ответил, передается ли рак по наследству и можно ли вылечить онкологию с помощью простой соды. Его ответы на самые частые вопросы из интернета — смотрите в коротком видео наших коллег из NGS42.RU, которое опубликовано чуть выше.
Например, врач рассказал, что люди, страдающие канцерофобией (навязчивый страх заболеть раком), могут умереть быстрее от бытовых причин, чем у них и правда найдут заболевание.
— У меня был пациент один такой. Он у нас всех врачей прошел, думал, что у него рак печени. Поехал в Томск, там обследовался, в Москву ездил даже. Ему все везде говорили, что поводов для беспокойства нет, надо успокоиться и жить дальше. Он в итоге погиб, но не от рака, а попав в ДТП.
Также Александр Соболев развеял несколько мифов, например, что рак можно вылечить содой или собачьим мясом.
— Это абсолютная неправда. Диагноз «рак» довольно грозный для каждого пациента, поэтому в этой сфере всегда вращается много колдунов, целителей и так далее, которые убеждают людей в «стопроцентном результате». На самом деле так можно про любой продукт говорить — авокадо, грейпфрут тот же. Наверное, это связано с тем, что в азиатских странах употребляют в пищу мясо собак и якобы реже болеют от этого. Может такое быть в зависимости от места проживания, что где-то какой-то вид онкологии реже встречается. Но рака толстой кишки, пищевода в восточных регионах больше.
Полное интервью с врачом читайте в этом материале.