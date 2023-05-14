«Могла заплакать на ровном месте»: как студентка без денег сделала бизнес с оборотом 5–6 млн в месяц

— В декабре 2021 года был пиковый момент: у меня университет шесть дней в неделю, на производстве уже больше пяти человек. Мне нужно посчитать всем зарплаты, выдать работу, проконтролировать выполнение, проверять менеджеров, генерить контент и контролировать, чтобы всё выходило в срок. Я могла заплакать на ровном месте: то одно, то другое не получается, а ты девочка, всё на твоих хрупких плечах, а ты к этому не была готова, — вспоминает Валерия.