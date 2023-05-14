«Могла заплакать на ровном месте»: как студентка без денег сделала бизнес с оборотом 5–6 млн в месяц

Уральская студентка открыла необычное ателье. Здесь шьют стильную униформу для врачей: халаты, брюки, пиджаки. Свое дело Валерия Трубина запустила, имея всего 20 тысяч рублей, а сейчас бизнес уже приносит миллионы. Историю создания модной спецодежды смотрите в видеосюжете наших коллег из Е1.RU, который опубликован чуть выше.
Идею для бизнеса Валерии подарила учеба в медицинском вузе — найти красивый и удобный белый халат казалось нерешаемой задачей. Бизнес не сразу пошел в гору, первое время костюмы не продавались, приходилось искать деньги на ткани и толковых швей.
— В декабре 2021 года был пиковый момент: у меня университет шесть дней в неделю, на производстве уже больше пяти человек. Мне нужно посчитать всем зарплаты, выдать работу, проконтролировать выполнение, проверять менеджеров, генерить контент и контролировать, чтобы всё выходило в срок. Я могла заплакать на ровном месте: то одно, то другое не получается, а ты девочка, всё на твоих хрупких плечах, а ты к этому не была готова, — вспоминает Валерия.
Она нашла выход, взяв новых сотрудников, которые занимались контролем и продвижением. А еще изучала на сайтах с вакансиями описание обязанностей разных специалистов и подстраивала их под потребности швейного дела. Там она узнала о таких должностях, как контролер ОТК, мастер цеха, упаковщик.
Сейчас швейное производство Валерии Трубиной, по ее словам, вышло на рекордные для себя суммы: оборот — 5–6 миллионов рублей, выручка — 2 миллиона в месяц. Один костюм обойдется медикам примерно в 7–8 тысяч. Девушка рассказала, что заказы уже поступают из других стран, например Испании, США, Латвии и стран СНГ.